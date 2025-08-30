Benjamín Vicuña habló de su disputa con la China Suárez y arremetió contra ella: “Es lamentable”

La tregua que alguna vez existió entre Benjamín Vicuña y María Eugenia ‘la China’ Suárez llegó a su fin y hoy, el suyo es un vínculo tenso, distante e intermediado por abogados. El escándalo estalló en julio cuando él le revocó el permiso para que sus dos hijos menores se fueran con ella a Estambul. Aunque finalmente, después de muchas idas y vueltas, los menores viajaron, para ese momento la actriz ya había hecho un fuerte descargo mediante el cual cuestionó su paternidad y lo trató de adicto. Ahora, más de un mes después, el actor chileno habló sobre cómo continúa el conflicto con su expareja y aseguró que “es lamentable lo que está pasando”.

Mientras Eugenia Suárez disfruta de su nueva vida en Turquía con su novio, Mauro Icardi, y la visita de sus tres hijos, Rufina (12), fruto de su relación con Nicolás Cabré y Magnolia (7) y Amancio (5), los niños que tuvo con Vicuña, se desató un nuevo conflicto con este último. En la emisión del viernes 29 de agosto de LAM (América TV), compartieron los dichos del actor en la revista Velvet referidos a la disputa que tiene con la ex Casi Ángeles.

"Es lamentable lo que está pasando", sostuvo Vicuña sobre su disputa con Suárez (Foto: Instagram @benjaminvicuna.ok)

“Es lamentable lo que está pasando. Con ella, estando separados, tuvimos durante años un arreglo armónico, flexible, de entendimiento, de cariño y de respeto”, sostuvo Vicuña en diálogo con la publicación. “Hoy nos toca atravesar esta situación dolorosa... pero voy a seguir apostando al entendimiento entre adultos, por el bien de los niños”, agregó. A su vez, enfatizó: “Quiero ser el papá que mis hijos necesitan. Un papá con días buenos y malos, con errores, real y cercano”. Cabe recordar que en su descargo en Instagram, Suárez lo trató de mal padre.

Por último, en el programa también leyeron otro fragmento de la nota: “Cuando le preguntan sobre qué fue lo que más le dolió de esta situación que ha vivido en los últimos meses, Vicuña confiesa que se insinuaron cosas que no son ciertas y que se cuestionó su rol de padre sin conocerlo tanto”.

La China Suárez se encuentra en Estambul con sus tres hijos y Mauro Icardi (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

Pero, ¿qué fue lo que dijo Suárez sobre Vicuña? En julio, cuando el actor le prohibió sacar a sus hijos del país, la actriz hizo un fuerte posteo en su feed de Instagram que, entre otras cosas, decía: “El ‘papá del año’. Quien no habla con la prensa porque ‘no es mediático’ pero se cansa de llamar para que cuenten su versión. El papá del año que me dejaba tirada cuando me agarré Covid con mis hijos, se fue a Chile y apagó el teléfono días para irse de joda. El que me dejaba tirada dando teta cuidándolos siempre mientras él se iba ‘de gira’”. También lo acusó de querer sacarse fotos las pocas veces que los busca del colegio porque hay “una imagen que sostener” y de haberle sido infiel mientras estaba embarazada.

El descargo de la China Suárez contra Benjamín Vicuña (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

“El hombre que me hizo conocer la medicación psiquiátrica, porque era eso o morir de tristeza y ansiedad. El papá del año, que lleva a su hija a una comida/fiesta para la fotito en Instagram, pero se la pasa encerrado en el baño con sus adicciones”, expresó al tiempo que enfatizó: “Podría seguir capítulos enteros contando como ‘el papá del año’ me dejó completamente rota; aceptando migajas después de ese vínculo, creyendo que no merecía más que eso, pero ahora estoy fuerte. Y te metiste con mi maternidad, hasta acá llegaste. Me callé mucho tiempo por mis hijos, por querer sostenerles un mundo de fantasía, no más”.

Tras el duro descargo de Eugenia Suárez, en diálogo con Ángel de Brito para LAM, Vicuña dijo que no iba a contestar a tanto odio. "La clase de padre que soy lo saben mis hijos, que es lo importante. Realmente no lo puedo creer. No me van a hacer hablar mal de la madre de mis hijos”, sostuvo.