Benjamín Vicuña compartió un video inédito con Blanca y la recordó en un nuevo aniversario de su muerte: “El eco de tu risa”

Al cumplirse un nuevo aniversario de la muerte de su hija Blanca, Benjamín Vicuña decidió recordarla con un emotivo mensaje en redes sociales que conmovió a todo el mundo. “Acá estamos honrando la vida, de pie, sonriendo, pero con los ojos cansados de vigilar, sosteniendo el peso de la memoria y tu legado inmortal”, escribió el actor junto con un inédito video donde se lo ve sonriendo junto a Blanca a y su otro hijo, Bautista.

El actor chileno publicó un sentido mensaje para recordar a su hija (Captura: @benjaminvicuna.ok)

Blanca Vicuña Ardohain, hija del actor chileno y la modelo Carolina “Pampita” Ardohain, murió el 8 de septiembre de 2012 a los seis años de edad debido a una neumonía hemorrágica causada por una infección bacteriana. Al conmemorarse el aniversario 13° de su partida, su papá decidió dedicarle unas sentidas palabras, donde expresó el dolor que siente por lo sucedido, pero también mostrando la resiliencia de la familia.

El conmovedor posteo de Vicuña para homenajear a Blanca

“Blanca. Estas palabras ya las dije, estos recuerdos ya los tuve, se acaban, se pierden. Y yo, como un guardián de la memoria, sigo estoico en la puerta esperando tu respuesta. Un guardián que esperó demasiado, un guardián al que le aprieta el traje. El frío me penetra hasta los huesos, pero me resisto a cerrar la puerta de la eternidad. Por eso escribo estas palabras, para no olvidar, para dejar la puerta abierta y que corra el viento. Sigo escuchando el eco de tu risa en la risa de tus hermanos, sigo leyendo señales, sigo hablando solo, dialogo con la música, con los colores, con los pájaros y con las sombras. Le pregunto a los amaneceres si han visto tus zapatos tirados por ahí”, empezó su mensaje Benjamín.

“A veces puedo ser la voz de la tribu aterrada por el misterio de la muerte, más cuando aparece robando zapatos pequeños. Un año más que se pierde en el relato del tiempo, pero acá estoy, más viejo y más fuerte, honrando tu nombre, tu nobleza y la alegría que iluminó cordillera y mar, que pudo enseñar a amar y también llorar. Acá estamos honrando la vida, de pie, sonriendo pero con los ojos cansados de vigilar, sosteniendo el peso de la memoria y tu legado inmortal”, finalizó el actor su desgarrador posteo, que conmovió a todos sus seguidores en Instagram.

Vicuña y Pampita fueron padres de Bianca en 2006 (Foto: @benjaminvicuna.ok)

Junto a estas palabras, Vicuña subió un video donde se lo ve jugando con sus hijos Bianca y Bautista en el sillón de su casa. El clip está acompañado con la canción Yo Pienso en Ti de Fernando Ubiergo y Manuel García, lo que reforzó la emoción de lo publicado.

El actor y Pampita tuvieron cuatro hijos: la mayor era Blanca, nacida en 2006, seguida por Bautista (2008), Beltrán (2012) y Benicio (2014). Además, Benjamín tiene dos hijos producto de su pareja con la actriz María Eugenia “China” Suárez, que son Magnolia (2018) y Amancio (2020).

Benjamín junto a sus hijos Bautista, Beltrán, Benicio, Magnolia y Amancio (Foto: @benjaminvicuna.ok)

La pérdida de su hija mayor significó un inmenso dolor para la familia. Blanca murió debido a una neumonía hemorrágica causada por una infección bacteriana contraída durante unas vacaciones familiares en la Riviera Maya, México. Fue internada el 30 de agosto de 2012 en la Clínica Las Condes en Santiago de Chile, pero su salud se complicó con una neumonía hemorrágica que derivó en una falla multisistémica y un derrame cerebral. Permaneció en coma inducido durante varios días y falleció tras una intensa lucha médica. Desde que se produjo su deceso, cada año sus padres y hermanos la recuerdan con mucho amor y le rinden homenaje.