Santiago del Moro contó detalles inéditos del momento en que Benjamín Vicuña hizo su dedicatoria de amor: “Una tensa calma”

Santiago Del Moro fue el gran conductor de la última entrega de los Premios Martín Fierro. Luego de la ceremonia, que pasó por todos los climas, dialogó con LAM (América) y se refirió a los momentos más importantes. Entre ellos, se refirió al discurso de Benjamín Vicuña y dio su opinión.

En una noche cargada de emociones, Benjamín Vicuña ganó la estatuilla por su rol protagónico en El primero de nosotros. Y cuando se subió al escenario, dio un discurso que causó revuelo. “Muchas gracias a este país hermoso, que me recibió y me dio un lugar. Me dio a mis hijos y un amor”, señaló en un contexto en el que se encontraba su expareja Carolina “Pampita” Ardohain, con quien tuvo a sus tres hijos varones y a su hija Blanca, quien falleció en 2012.

Parte del discurso de Benjamín Vicuña en los Premios Martín Fierro

El momento fue interpretado como algo incómodo, ya que en el evento se encontraba el actual esposo de Pampita, el empresario y legislador porteño Roberto García Moritán.

Santiago del Moro, a dos días de la ceremonia, relató lo que sintió cuando el actor chileno dio su discurso. “El momento de Vicuña de su ‘un amor’”, recordó con una sonrisa y luego agregó: “Yo tenía ganas de meter una pregunta, pero no puedo preguntar. Todo el mundo dijo como ‘wow’. Yo creo que le salió del corazón y cuando lo dijo se tentó. Ahí se da cuenta lo que había dicho”.

Santiago Del Moro habló del discurso de Benjamín Vicuña

Luego describió la reacción del público. “Había como una tensa calma, Moritán justo al lado, pobre tipo. Me parece que entre ellos lo tienen muy hablado al tema, es parte del pasado”, indicó.

Sin embargo, Benjamín Vicuña se retractó en diálogo con Cortá por Lozano (Telefe). “‘Es un país que me dio a mis hijos, me dio el amor...’. Quizás me equivoqué porque evidentemente estaba mi ex con su marido en el salón y quizás puede haber una manipulación de ese discurso o quizás estuve mal yo, pero claramente me refería al amor en todas las formas:de la gente en la calle, como la gente banca en el teatro, el amor de pareja, que lo he vivido”, explicó.

Santiago del Moro habló de otros momentos importantes de la noche

Durante la charla con LAM, el conductor de Gran Hermano (Telefe) se refirió al momento en que el que los Premios Martín Fierro le dedicaron un emotivo homenaje a Antonio Gasalla y Susana Giménez subió al escenario a recibir el premio.

“Lo de Gasalla podríamos haber estado horas mirando su material, es un tipo muy importante en este medio. A Susana se la vio quebrada, dicen los que la conocen que no es una mujer que llora mucho en público y que no le gusta que la vean llorar”, indicó el conductor, en referencia a la dupla histórica de la televisión que vio sus mejores años en los sketchs protagonizados en el programa la diva.

Pero las emociones no quedaron ahí, ya que Natalia Oreiro fue la encargada de cantar mientras APTRA le hacía un reconocimiento a los fallecidos de la televisión con “No es mi despedida” de Gilda.

“La que estaba muy conmovido era la Oreiro. Cuando la fui a saludar estaba temblando de la emoción”, indicó Santiago del Moro, quien fue el único conductor de esta edición de los premios más importantes de la pantalla chica argentina.

