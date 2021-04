Beto Casella habló del accidente de tránsito de Claudio Pérez: “Estaba angustiado”

En una emisión de Bendita TV algo convulsionada, Beto Casella se refirió al accidente que protagonizó el periodista Claudio Pérez. Es que, horas antes, el panelista de la pantalla de elnueve había atropellado a dos mujeres con su auto, razón por la cual no se hizo presente en el programa, cuyo staff se encontraba aislado luego de que Any Ventura y Horacio Pagani contrajeran coronavirus. “No estaba en condiciones anímicas de venir”, dijo Casella sobre su compañero, luego de aclarar que las víctimas del accidente estaban fuera de peligro.

“El hombre propone y Dios dispone”, sostuvo al comienzo de la apertura el conductor del ciclo de entretenimiento. Con esas palabras, Casella comenzó un programa con varias dificultades, ya que, por un lado, dos de sus panelistas habían dado positivo en el testeo de covid-19, razón por la cual Pérez se había sumado a co-conducir el programa. Pero, además, horas antes de salir al aire, protagonizó un accidente vial que lo dejó “angustiado”, tal como señaló Casella.

“Teníamos un plan que iba a ser repetir el esquema de anoche porque todo el equipo de Bendita TV está aislado preventivamente. Tenemos un contagiado y una contagiada, Pagani y Any”, explicó Casella. Luego, se refiero al hecho por el que Pérez no participó del programa del miércoles: “Hoy tuvo un accidente automovilístico, entendemos que ha tocado... tuvo un toque con dos personas, no puedo precisar si las atropelló”, titubeó el conductor. Lo que sí pudo aclarar es que las dos mujeres están “absolutamente fuera de peligro”.

Luego, Casella contó cómo lo afectó el accidente al periodista. “Chiqui se acercó a ver si necesitaban algo, que estaba angustiado por lo que yo entiendo que fue un accidente con la mínima gravedad física”, señaló. “Esto fue a la tarde, que ha sido leve en cuanto a consecuencias, no solo para Claudio sino sobre todo para las dos personas de sexo femenino; es lo que tenemos hasta acá de información, no estaba en condiciones anímicas para hacerlo así que estoy yo acá, solito, en el estudio y siguen todos los dispositivos para cuidar el protocolo y a todas mis compañeras y compañeros”.

El accidente de Claudio Pérez

El miércoles por la noche, Claudio Pérez embistió con su auto a una mujer de 32 años y a su hija mientras se dirigía al canal, cerca de las 20, en Palermo. Luego de que Pagani y Ventura dieran positivo de coronavirus, Pérez se sumó al staff del ciclo.

“Estaba yendo al canal feliz porque iba a hacer el piso de Bendita y tuve un incidente de tránsito afortunadamente leve. Me preocupé mucho por la mamá y su nena “, relató Pérez a LA NACIÓN. Y continuó: “Luego de los trámites en la comisaria vecinal 14 B de la Policía de la Ciudad, fui al Hospital Fernández para saber cómo estaban, ahí hablé con la pediatra de guardia y me aseguró que la nena no se hizo nada. La mamá me vio y me tranquilizó. Quedé a disposición de ellas”.

