Laurita Fernández hizo una picante broma sobre una supuesta ex de Hernán Drago y él no se la dejó pasar

Hernán Drago es uno de los integrantes fijos en las tardes de Bienvenidos a bordo (eltrece) y, pesar de su semblante serio, de vez en cuando las cámaras lo ayudan a mostrar su lado más descontracturado y divertido. Sin embargo, nunca pierde su sentido del humor ácido y, siempre que puede, lo saca a relucir. Así sucedió durante la edición del jueves, cuando disparó en contra de Laurita Fernández luego de que ella hiciera una inesperada broma sobre su vida privada.

Laurita Fernández continúa en la conducción de Bienvenidos a bordo (eltrece) (Crédito: Captura de video eltrece)

Con Guido Kaczka ausente y sin noticias de un posible regreso, Laurita Fernández continúa firme al frente del programa. Gracias a su carisma y desenvoltura, la ex Bailando por un sueño lleva de maravilla el titulo de conductora y, cada tarde que pasa, pareciera verse más segura en ese rol. Pero esta confianza no se limita a sus charlas con los participantes, sino también se refleja en la interacción con sus compañeros. Especialmente con Hernán Drago.

En un principio, el vínculo con el modelo era algo tenso y hasta llegaron a vivir una secuencia que sacó chispas frente a las cámaras. No obstante, el paso del tiempo ayudó a que la relación se volviera más amena y, de esta manera, no hay tarde en donde Drago y Laurita no intercambien bromas y miradas cómplices.

En el marco de una relación atravesada por las chicanas constantes, la conductora se aventuró a hacerle un chiste vinculado a su vida privada, pero a él no le hizo gracia y decidió redoblarle la apuesta.

El cruce entre Hernán Drago y Laurita Fernández

Bienvenidos a bordo comenzó, como todas las tardes, con el juego de los parecidos. Luego de recibir a varios participantes que aseguraban tener rasgos a algún famoso o figura pública, le tocó el turno a una joven que generó un revuelto en el jurado conformado por Drago, el humorista Roberto Peña y la excondcutora Delfina Gerez Bosco.

Fernández abrió la puerta y dejó entrar a la chica quien, a simple vista, no se parecía a nadie. Confundida, la conductora empezó a tirar opciones y a intentar sacarle alguna pista. Primero, sugirió que podía tratarse de la cantante española, Rosalía. Después se aventuró en decir que era Tini, una de las artistas más escuchadas de Argentina. Tras recibir varias negativas de parte de su interlocutora y como si se le hubiese prendido una lamparita, disparó: “Drago... ¡es Celeste Muriega!”.

Hernán Drago y Celeste Muriega habrían salido a comienzos del 2021

La inesperada respuesta provocó un leve silencio incómodo que fue seguido por una carcajada. “¿Por qué te acordaste de Drago?”, exclamó Delfina al borde de la risa mientras el modelo miraba seriamente a la conductora. A comienzos del 2021, las dos celebridades compartieron horas de trabajo en Bienvenidos a bordo y fue cuestión de tiempo que comenzaran a correr rumores de una posible relación.

A pesar de que Hernán negó todo, Muriega confirmó que salieron un par de veces. “Salimos en el verano, más que nada... Compartimos lindos momentos, nada más. Entre lo que él contó y lo que yo conté terminamos armando una verdad; qué sé yo, quedó así”, expresó.

La chicana -casi accidental- de Laurita no fue tomada a la ligera por su compañero quien, inmediatamente, empezó a enlistar a las exparejas de la conductora. “Ya sé a quien me hace acordar. Sos hermana de Cabré. O tenés algo que ver con Fede Bal”, disparó. La ocurrencia fue recibida por una carcajada y el programa continuó sin resentimientos.