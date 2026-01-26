El mal momento de Brenda Gandini y Gonzalo Heredia: “El corazón roto en mil pedazos”

Brenda Gandini no atraviesa su mejor momento anímico y así lo dejó en claro durante el fin de semana con un fuerte mensaje mediante Instagram. Junto a su pareja, Gonzalo Heredia, y el resto de la familia, transitaron la muerte de su perro, Buko, quien se encontraba enfermo. Luego del descargo, los seguidores de ambos artistas no tardaron en manifestarse y enviarles su apoyo incondicional.

Brenda Gandini y el mensaje desolador tras la muerte de su mascota (Fuente: Instagram/@brendagandiniok)

Cuando una mascota muere, en muchos casos se siente como la falta de un integrante importante en el hogar y la vida de una persona. Su presencia ya no estará, ni tampoco su amor y cariño. Con aquellas mismas palabras Gandini expresó el dolor que le causó el fallecimiento de su perrito.

El descargo de Gandini tras la muerte de su mascota este fin de semana (Fuente: Instagram/@brendagandiniok)

Según contó Gandini, atravesó un cuadro de salud delicado y, aunque se hizo todo lo posible para mantenerlo a salvo, ya no pudo seguir más. “Ay Bukito, qué tristeza, tengo el corazón roto en mil pedazos después de pelearla como guerrero que eras. Te vamos a extrañar todos los días y te vamos a recordar siempre, chancho enojón”, empezó con su mensaje la actriz desde las historias de la red social antes mencionada, en la que reposteó un carrusel viejo de su mascota.

“Tan cariñoso, protector, compañero. Ya le pedí a mi viejo que, por donde estés, te busque y te cuide. Gracias, Bukito, por darnos tantos años de amor. Creo que solo las personas que tienen animales sienten lo que es la pérdida de estos seres tan especiales. Te amamos por siempre”, sentenció Gandini.

Buko era muy querido por la familia y Gandini lo recordó con un carrusel de imágenes viejas (Fuente: Instagram/@brendagandiniok)

Luego de esa publicación, sus seguidores le enviaron al chat privado saludos y condolencias. Ante esta reacción inesperada, la actriz se vio en la obligación de contestar públicamente.

“Quiero agradecerles a cada uno de ustedes por sus mensajes con tanto amor. En estos momentos, recibirlos es un abrazo fuerte que se siente. Me alegra saber que hay tanta gente sintiendo el amor por ellos, que dejan su huella para siempre. De corazón, gracias”, concluyó Gandini.

El agradecimiento de Brenda Gandini a sus seguidores por el apoyo que recibió tras la muerte de Buko (Fuente: Instagram/@brendagandiniok)

De este modo, la actriz se despidió de su perro de una forma abierta y dejó en claro cuán influyente fue para su vida. Al mismo tiempo que hizo hincapié en lo preponderante que es tener una mascota y el afecto que se proveen mutuamente.

El video de Brenda Gandini que recuerda uno de sus mejores momentos con su perro Buko

Cabe remarcar que las fotos que eligió para referirse a la muerte de Bukito correspondieron a un carrusel que publicó el 21 de julio del año pasado, en el marco del Día Mundial del Perro. En aquellas imágenes se pudo ver a la mascota en diferentes situaciones de la vida cotidiana junto a la actriz y Heredia. Además, plasmó el buen vínculo con el resto de la familia, en especial con los hijos de ambos: Eloy y Alfonsina. “Chanchino que amamos con todo nuestro corazón”, había descripto por ese entonces Gandini.