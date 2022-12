Britney Spears subió un sugerente video en la ducha y les respondió a los fans que se preocuparon por su salud

escuchar

Luego de casi una década bajo el control de sus padres y tras una ardua batalla legal que rápidamente se convirtió en un circo mediático, Britney Spears fue “liberada” de la conservaduría. Aunque la noticia fue recibida con mucha alegría de parte de miles de fans, con el paso del tiempo empezó a sonar una nueva alarma. Al analizar sus movimientos en las redes sociales, volvieron a surgir las teorías que ponían en duda su salud y bienestar, ahora bajo el hashtag “where is Britney Spears” (¿Dónde está Britney Spears?). En medio de la debacle, la artista compartió una serie de llamativos videos desde México.

Britney Spears subió un sugerente video en la ducha

Varios años atrás, un grupo de fans inició el movimiento llamado Free Britney con el que reclamaban la terminación de la tutela legal que mantenía a los padres de la cantante a cargo de su salud, finanzas y carrera. Con el paso del tiempo, dicha movilización se convirtió en una de las principales voces en la lucha legal de la artista, la cual culminó en el fin de la conservaduría después de que la misma Spears hablara por primera vez ante la Justicia para contar su experiencia.

Aunque muchos creyeron que ese sería el final del conflicto, la voz detrás de “Circus” volvió a verse envuelta en rumores y especulaciones sobre su salud a medida que más gente comenzó a cuestionar su errático comportamiento en redes sociales. Las miradas apuntaron rápidamente a su flamante marido Sam Asghari, de quien se sospechaba que manejaba la cuenta de Instagram de su esposa en un intento de encubrir una recaída, un problema de salud o algo aún peor.

Cuando Britney anunció que visitaría Nueva York, las dudas no hicieron más que aumentar, ya que nunca aparecieron fotos de papparazis que registraran su paso por la ciudad. A esto se le sumó que, en medio de las especulaciones, trascendió que sus dos padres estuvieron en Los Ángeles -en donde ella vive- y muchos teorizaron que, quizás, estaban allí para asistir a su hija.

Sin embargo, la larga lista de misterios quedó resuelta cuando se confirmó que la figura pop y su marido estaban de vacaciones en México y que su supuesta ida a la Gran Manzana fue una forma de desorientar a la prensa. En cuanto a la visita de Jamie and Lynne Spears, viajaron para ver la obra protagonizada por uno de sus nietos.

El enigmático posteo de Britney Spears en medio de una oleada de procupación por su salud

Desde su exótico destino en Latinoamerica, Britney compartió una serie de sugerentes filmaciones desde la ducha. Recortados para evitar la censura de la red social, se mostró bajo el agua al mismo tiempo que bailaba y clavaba la mirada en la cámara.

“Publico estos desde México. ¡Honestamente, no tengo idea de por qué pero puedo ver mejor! ¡Estuve en la ducha durante dos horas, pero no podemos revelar nuestros cuerpos ahora! ¡Hay algo sobre grabar en el agua! ¡Quería ver mis ojos!”, escribió a modo de descripción de la publicación que logró acumular más de 460 mil Me Gusta. Horas más tarde, compartió varias fotos de su rostro sacadas en el baño, nuevamente metida en la ducha.

“Marcando mis ojos desde México... dando vueltas!”, tipeó en el epígrafe. A pesar de que dichas publicaciones llevaron calma para algunos usuarios, una gran mayoría continúa preguntándose qué le pasó a Britney Spears.

