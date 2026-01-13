BTS Argentina 2026: quiénes son los integrantes de la banda surcoreana que es furor y llega al país con dos shows
El grupo anunció su regreso con un nuevo álbum y confirmó las dos fechas en Buenos Aires; uno por uno quiénes son los miembros del grupo
- 4 minutos de lectura'
La espera terminó y la emoción entre los fans ya se siente en todo el mundo: BTS confirmó oficialmente su regreso con un nuevo álbum que promete marcar una nueva etapa en la carrera del grupo. El material contará con 14 canciones, estará disponible desde el 16 de enero y tendrá su lanzamiento global el próximo 20 de marzo de 2026. Además, anunciaron una gira mundial y entre las paradas que contempla aparece Argentina, un dato que despertó aún más expectativa y reavivó el interés por conocer en profundidad quiénes son los integrantes de la banda que es furor.
Cabe destacar que este proyecto será el primero que BTS lanzará como grupo completo tras la pausa obligada por el servicio militar de todos sus integrantes, un regreso que no solo marca un reencuentro artístico, sino también el inicio de una nueva etapa en su trayectoria, con una identidad renovada y grandes expectativas por parte de su público.
El anuncio llegó con la información oficial de las fechas y los detalles del tour mundial, que será el primero a gran escala desde 2022. Mientras tanto, ya se activó un nuevo sitio web oficial donde se irán publicando todas las novedades relacionadas con el disco y la gira.
Los integrantes del grupo de K-Pop que es furor mundial
RM, Jin, Suga, j-hope, Jimin, V y Jung Kook son los siete nombres que forman BTS, el grupo que logró trascender fronteras y convertirse en un fenómeno cultural global. Cada integrante aporta una identidad propia, estilos musicales distintos y personalidades que conectaron con millones de personas en todo el mundo, algo que explica en gran parte la fidelidad de sus seguidores, que estuvieron esperándolos todo este tiempo.
En los últimos años, además de sus carreras individuales, todos atravesaron el servicio militar obligatorio en Corea del Sur. RM, Suga, V, Jimin y Jung Kook se alistaron después de Jin y j-hope, y desde entonces los seguidores comenzaron a contar los días hasta junio de 2025. Tras completar los 18 meses reglamentarios, los siete regresaron a la vida civil y cumplieron la promesa de reencontrarse como grupo más de dos años después del ingreso de Jin, en diciembre de 2022, marcando así el inicio de una nueva etapa para BTS.
Cuándo toca BTS en la Argentina y cómo comprar las entradas
A través del sitio oficial del grupo se confirmó finalmente el BTS World Tour, con el listado completo de fechas y ciudades en las que la banda se presentará alrededor del mundo. Para alegría de los fans argentinos, se anunció que BTS llegará a Buenos Aires con dos shows programados para el 23 y 24 de octubre, aunque por el momento no se informó cuál será el lugar elegido para los conciertos.
Asimismo, se dio a conocer información sobre cómo comprar las entradas. La BTS ARMY Membership, disponible a través de Weverse Shop, permitirá participar de la preventa oficial y así aumentar las posibilidades de obtener tickets antes de la venta general. Según se informó, la preventa abrirá a las 11:00 AM del viernes 16 de enero de 2026 en Corea del Sur, lo que equivale a las 23:00 del jueves 15 de enero en Argentina.
En tanto, el lanzamiento oficial está previsto para el viernes 20 de marzo de 2026 a las 13:00 en Corea del Sur, es decir, a la 1:00 de la madrugada del mismo día en Argentina. De todas formas, con el correr de las horas, se espera que se den más detalles al respecto.
