Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de mayo de 2020 • 18:10

El aislamiento social obligatorio impuesto por el coronavirus no impidió que Calu Rivero , ahora conocida como Dignity interactúe con sus seguidores. A través de un filtro de Instagram , creado por ella misma, apuntó a hacer pensar a sus followers sobre la situación que viven en plena crisis por la pandemia de covid-19 .

Desde hace varios meses Rivero atraviesa una búsqueda espiritual más que llamativa para los seguidores de la modelo. Entre retiros espirituales y bailes exóticos , Calu se convirtió en una celebridad que usa sus redes sociales para llevar mensajes en favor de la meditación y la introspección. Por esa razón, creó un filtro de Instagram que invita a hacerse preguntas como "¿a quién te gustaría abrazar en este momento?" y "¿qué cosas te reprochás?", entre otras.

Los seguidores de Dignity jugaron con su nuevo filtro

El filtro pensado por Calu Riveri invita a hacerse preguntas muy íntimas

No es la primera vez que la modelo se divierte jugando con filtros de Instagram. Hace algunos días, Calu Rivero compartió en sus redes sociales un video en el que gira en círculos por el balcón de su casa en Nueva York -donde hace la cuarentena-, mientras se ve su rostro adentro del planeta Tierra."Traveling Around The World" (viajando alrededor del mundo), escribió en la publicación. "Viajando por el mundo mientras suenan las 19, la hora en que todos agradecemos y nos recordamos que estamos juntos en esta #covid_19", agregó.