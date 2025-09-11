Tras los dichos de Lali, Pedro Rosemblat se refirió a los rumores de casamiento y fue tajante

El fin de semana Mariana ‘Lali’ Espósito dio su tercer y cuarto show en el estadio Vélez Sársfield con localidades agotadas y confirmó una quinta fecha para el 16 de diciembre. La cantante hizo que su público saltara y cantara a todo pulmón sus hits, interpretó un cover de “Vencedores vencidos” de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y presentó su nuevo tema “Payaso”. En el sector VIP estuvieron desde Candela Vetrano y Andrés Gil, Martina ‘Tini’ Stoessel y Rodrigo De Paul y Juan Pedro ‘Peter’ Lanzani. Quien vivió los recitales como un fan más fue su novio Pedro Rosemblat, con quien recientemente protagonizó rumores de compromiso. Luego de que la cantante los negara categóricamente, el comunicador se pronunció al respecto y reveló si es o no un plan a largo plazo.

Durante las últimas semanas, Lali y Pedro Rosemblat protagonizaron rumores de casamiento, pero los negaron categóricamente Agencias

A fines de agosto, Lali visitó el atelier Iara Alta Costura y posó cerca de vestidos de novia. La imagen se viralizó y despertó rumores de compromiso. El lunes, durante una charla con LAM (América TV) Pepe Ochoa le preguntó a la intérprete de “Disciplina” si tenía planes de casamiento con Rosemblet y ella lo negó categóricamente. “¡Ni en pedo me caso! Un gastadero de dinero al pedo por una noche”, sostuvo con la brutal honestidad que la caracteriza. “No, no. Amo ir a los casamientos de mis amigos que se casan, adoro. Yo estoy bárbara así y Pedro también”, afirmó y explicó que fue a probarse un vestuario para un show, no para pasar por el altar. En cuanto a si proyecta dar ese paso con su novio, sostuvo: “Hoy no, nunca digo nunca a nada, pero hoy en día la verdad que casarme no es un deseo”.

Lali habló de los rumores de casamiento con Pedro Rosemblat (Video: América TV)

A partir de estos dichos, en Desayuno americano (América TV) fueron a buscar a Pedro Rosemblat y le consultaron por la reflexión de Espósito sobre el casamiento. El conductor del streaming Gelatina aseguró que tampoco era su deseo. “No sé de donde salió. Fue a lo de un diseñador a buscar un vestido porque tenía un show en Vélez, obviamente. Supongo que habrá sido un tuit que se convirtió en rumor y un rumor que se convirtió en expectativa. Pero no, nunca estuvo en los planes", expresó Rosemblat.

“¿Lo ves como algo lejano? ¿Algo que puede llegar a pasar?“, insistió el cronista. ”Las dos cosas. Lo veo como algo lejano y como algo que puede llegar a pasar. Milei es Presidente. Puede pasar cualquier cosa en esta vida“, sentenció.