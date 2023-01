Cande Ruggeri reveló la dolorosa lesión que sufrió en el parto de su hija Vita

escuchar

Hace poco más de una semana, Candela Ruggeri se convirtió en madre primeriza de Vita, quien llegó a este mundo el 9 de enero a las 20:43 horas. A través de las redes sociales, la modelo realizó ahora una publicación en la que relató la travesía que experimentó hasta entrar en trabajo de parto y la dolorosa lesión que la afectó después.

Desde su cuenta de Instagram, Ruggeri día a día publica una imagen de Vita, la beba que la tiene enamorada a ella y a su pareja Nicolás Maccari desde el minuto cero que llegó a la familia. Fue desde su mismo perfil, que la modelo hizo un profundo relato acerca de lo que vivió antes de dar a luz y su posterior lesión en el coxis.

Cande Ruggeri y su pareja Nicolás el día del parto junto a Vita (Fuente: Instagram/@caleruggeri)

“La chiquitita se adelantó una semana. Yo ya los últimos días no podía más, entre el calor, la panza y las hormonas se me venía haciendo muy pesado. Pero no quería apurarla, quería que naciera cuando ella quisiera. Ese fin de semana habíamos estado en la casa de Pilar de mis papás, nos quedamos a dormir el viernes y el sábado”, comenzó relatando Ruggeri.

Luego, la modelo contó que antes de volver a su casa eligieron quedarse una tarde más para aprovechar la pileta debido a las altas temperaturas, ya que presentía que esa “sería la última semana” en que la podría aprovechar algo así. “El domingo estuvimos en la pileta e hicimos una hermosa siesta. Y a la noche me agarraron algunas contracciones así bien esporádicas. Ese domingo había tenido dos contracciones muy tranquilas, que ya venía teniendo así que no les di bola. Llegamos a casa y empezamos a contar las contracciones con una app que tiene Nico”, puntualizó.

Vita, la hija de Cande Ruggeri (Fuente: Instagram/@caleruggeri)

“Hasta las 10 de la mañana del lunes no me dolían tanto. En un momento, voy a contarlo muy crudo, se me sale el tapón mucoso. Y ahí empezaron a agarrarme contracciones más heavys”, recordó la modelo e indicó que “tipo seis de la mañana me empezaron a agarrar contracciones más heavys aún y llamamos a nuestra partera para ver qué teníamos que hacer”.

Una vez que habló con su partera, esta le sugirió que camine y se realice “baños de inmersión”, para poder calmar mucho más rápido el dolor. Al continuar las indicaciones de la profesional, Ruggeri comenzó un trabajo de parto “hermoso” junto a Maccari. “Teníamos control ese mismo lunes. Así que esperamos a las dos de la tarde. Seguí con el trabajo de parto en casa y llegamos al control con 5 o 6 de dilatación, que es un montón. Cuando tenés diez de dilatación parís. Y ahí rompí bolsa”, expresó la modelo.

Mucho más tarde, luego de la experiencia de ser madre por primera vez, Ruggeri resaltó la lesión que la afectó tras parir: “Fue increíble pero doloroso. Me luxé el coxis, pero fue lo más lindo de mi vida. Es una sensación increíble y única”.

En cuanto al nombre de la pequeña, en uno de sus consecuentes posteos, remarcó que significa “vida”, debido a que conoció la palabra tras estudiar italiano durante la pandemia. “No puedo pedir más nada. Sos toda mi felicidad. Te amo tanto b Vita mía”, redactó la hija del exfutbolista Óscar Ruggeri.

LA NACION