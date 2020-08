La hija de Marcelo Tinelli informó en sus redes sociales que el próximo 28 de agosto podrán acceder a su nuevo tema musical y jugó con una apariencia muy particular Crédito: Instagram

Candelaria Tinelli, la segunda hija de Marcelo Tinellidebutó como cantante en marzo del año pasado en el festival Lollapalooza con el seudónimo de Lelé. A partir de allí, su veta musical continuó avanzando y hoy, aún en plena pandemia, Cande anunció en sus redes un nuevo hito en su carrera artística: el lanzamiento de un nuevo tema de Lelé. Y lo hizo con un look muy particular, que sus seguidores no tardaron en imitar.

En su cuenta de Instagram, la hija del productor de LaFlia publicó un afiche donde se ve una muñeca con los ojos celestes muy grandes, labios muy gruesos y un peinado particular con dos rodetes sobre la cabeza y un mechón negro surcando un costado de su frente. En letras negras sobre fondo blanco, en la imagen dice "Lelé".

Por la morfología de los tatuajes de la figura en la publicación de Cande Tinelli, se adivina que se trataría de la propia artista, representada en esa imagen. Como para adelantar algo de lo que se trata ese posteo, pero a la vez mantener un cierto misterio, la cantante apenas escribió en la línea de comentarios "28/8". Una fecha que se acompaña con emojis de corazones negros, de telarañas y de auriculares.

Lo que hay detrás del críptico posteo es el lanzamiento de un nuevo tema musical de la artista, cuyo "presave" podrán obtener sus fans el próximo 28 de agosto. Eso se explicita cuando la pequeña presentación de Lelé continuó en sus historias de la cuenta.

Allí, la cantante volvió a repetir el mismo afiche con la singular figura femenina pero esta vez con un sutil anuncio: "Se viene algo". Y en una imagen posterior, aparece ya la información de lo que se trata el asunto, aunque todavía con misterio.

"Dos sorpresitas", dice el posteo, y abajo señala "28/8. Lelé. Presave". Este término significa que los fanáticos de la cantante podrán ponerse en contacto del nuevo tema en el mismo instante de su lanzamiento, porque lo habían "guardado previamente" (presave, en inglés) en sus plataformas musicales.

Las imitaciones del personaje de Lelé

Pero el anuncio de Lelé no quedó solo en los afiches. En las siguientes historias, la cantante se grabó a sí misma en pleno proceso de convertirse en el personaje que ella había posteado en su mensaje de anuncio del lanzamiento.

Allí se va a Candelaria que hace primero uno de sus rodetes sobre la cabeza, luego el otro y finalmente se estira un mechón sobre la frente. Sobre impreso en el video aparece la leyenda: "¿Sería algo así?"

A continuación, Lelé invitó a sus seguidores a que también se lookeen como la singular imagen femenina que ella había posteado. Y es así que, las siguientes diez historias de Cande Tinelli muestran a diferentes personas con la apariencia de la muñeca del afiche.

Solo resta esperar la llegada del nuevo tema de Lelé, el viernes 28 de agosto próximo, el día que sus más de 4 millones de seguidores en las redes sociales estarán esperando ansiosos.