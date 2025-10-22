Cande Tinelli sufrió un accidente y debió ser operada de urgencia

Candelaria Tinelli sufrió un accidente grabando la segunda parte del reality Los Tinelli y debió pasar el quirófano para inmovilizar y curar su mano derecha. La noticia, revelada por “Pepe” Ochoa en LAM (América) causó estupor en el staff periodístico que quiso saber más detalles del percance que atravesó la hija de Marcelo Tinelli.

“Estaba en una situación de grabación y sucedió un accidente. Ella siguió, pero cuando terminaron se dio cuenta de que una parte de su cuerpo estaba rota”, explicó Ochoa sobre el accidente que se dio en el medio de la grabación de la segunda parte de la serie Los Tinelli.

El brazo enyesado de Cande Tinelli

Acto seguido, Ochoa confirmó que la mediática se rompió la mano mientras montaba a caballo y precisó de la intervención de profesionales para poder sacarle una placa y, luego, enyesarla para inmovilizar la zona.

A la hora de dar detalles, el periodista contó cómo se dio este momento que la obligó a parar la grabación por el fuerte dolor en el brazo. "Estaba grabando para el reality y se calló de una manera tonta, y siguió“, sostuvo el integrante de LAM.

Cande Tinelli es apasionada por los caballos y así lo demuestra en varias postales de su Instagram

Conocida la noticia en el programa de espectáculos, la propia Cande Tinelli, en su cuenta de Instagram, se tomó un tiempo para ironizar sobre el accidente. “¿Y vos, cómo arrancaste la semana?“, destacó la actriz, con una selfie donde se ve su brazo inmovilizado con el yeso.

Los Tinelli es una producción que se adentra en el seno familiar del conductor y muestra, desde cerca, cómo es su relación con sus seres queridos. La primera temporada que se estrenó a principios de este año cuenta cómo fueron los inicios del reconocido presentador televisivo y de qué forma sus hijos asimilaban el brutal progreso del oriundo de Bolívar en la televisión.

Los Tinelli: revelaciones y conflictos del hombre que decidió borrar los límites entre lo público y lo privado Instagram

La serie que salió por Amazon abarca dos encuentros familiares -uno en Punta del Este y otro en Luján de Cuyo-, y está armado en torno a tres ejes: la vida de las hijas de Marcelo (Micaela, Juana y Candelaria), con especial atención en el casamiento de esta última con el músico Coti Sorokin. A esto se le suma las apariciones de Milett Figueroa, novia de Tinelli y su primo, Luciano “El Tirri” Giugno.

Luego del estreno de la primera parte, la segunda se encuentra en proceso de grabación, con la novedad que varios fragmentos serán en Lima, Perú, el país donde es oriunda la pareja de Marcelo Tinelli.