En el programa de MasterChef Celebrity 2025 (Telefe) de ayer, martes 21 de octubre, el jurado decidió que seis participantes suban al balcón. De esa forma, estos se salvan de la eliminación del domingo, mientras que quienes obtuvieron el delantal gris tienen chances de abandonar el reality de cocina.

Al empezar el episodio, Wanda Nara anunció que una de las competidoras no iba a participar del desafío del martes. “Hoy también tenía que cocinar Momi Giardina, no pudo estar acá, entonces pasa directamente a la gala de eliminación... Está enferma, tiene fiebre”, compartió la conductora.

El divertido desafío que vivieron los participantes de MasterChef Celebrity

La tarea de ayer consistía en presentar un plato de milanesas en 50 minutos. Primero, los participantes debieron competir en un juego donde debían agarrar la mayor cantidad de pelotitas que el mismo jurado tiraba desde atrás de una pared. El número de pelotas que conseguía cada uno era el equivalente de ingredientes que podían sacar del mercado.

Quien estuvo complicado desde un principio fue el Peque Schwartzman que se olvidó del pan rallado, por lo que tuvo que improvisar con lo que tenía. En tanto, el Chino Leunis se jugó y siguió una recomendación que hizo Germán Martitegui para tener una guarnición distinta: dorar parte de una planta de lechuga en una sartén, a la cual le agregó peras caramelizadas y queso roquefort.

La más destacada de la noche fue Valentina Cervantes, quien encantó a Damián Betular, Donato Di Santos y Germán Martitegui con su milanesa de pollo acompañada con acelga y queso. Hasta la catalogaron como “la mejor” de todas las temporadas de MasterChef.

Valentina Cervantes sirvió "la mejor milanesa" de MasterChef

Quién subió al balcón en MasterChef Celebrity ayer, martes 21 de octubre

Los seis participantes que subieron al balcón este martes 21 de octubre fueron:

Alex Pelao.

Valentina Cervantes.

Marixa Balli.

Eugenia Tobal.

Peque Schwartzman.

Chino Leunis.

De esa forma, ellos se suman a los seis que fueron salvados este lunes: Walas, Susana Roccasalvo, Ian Lucas, Evangelina Anderson, Andy Chango y Luis Ventura. Ellos participarán de la noche de beneficios para ganarse una medalla que les dé una ventaja la semana siguiente.

Quiénes son los participantes que tienen delantal gris esta semana en MasterChef

Momi Giardina pasa directamente a la gala de eliminación (Foto: @masterchefargentina)

Los famosos que esta semana pueden ser eliminados son:

Sofi Martínez

La Joaqui

Esteban Mirol

Maxi López

Luis Ventura

Roña Castro

Cachete Sierra

Emilia Attias

Susana Roccasalvo

Julia Calvo

Miguel Ángel Rodríguez

Andy Chango

Entre ellos, vale recordar que Momi Giordina directamente pasa a la gala de eliminación por ausentarse esta semana. En tanto, el resto tiene chances de salvarse en la noche de última chance.

Cómo ver MasterChef 2025 en vivo

MasterChef Celebrity 2025 se puede ver en vivo por televisión en Telefe de lunes a jueves a las 22. A continuación, este es el número del canal en la grilla televisiva, según la distribuidora de cable:

DirecTV: canal 123 (1123 en HD).

Cablevisión / Telecentro: canal 12.

Flow: canal 10.

Telecentro Play: canal 12 y 1001 (según formato).

Nati Jota y Grego Rosello están acargo de las reacciones de los episodios de MasterChef Celebrity 2025 por YouTube y Twitch Instagram

A su vez, también se transmite por streaming. Por un lado, está disponible por HBO Max, donde los episodios se emiten en simultáneo y luego quedan disponibles para verlos en cualquier otro momento después de su transmisión. Además, se puede seguir a través de YouTube y Twitch por Streams Telefe. En este caso, cuenta con la reacción en vivo de Grego Rossello y Nati Jota, junto a otros creadores que participan en la MasterChef Liga de Streamers.