Nicki Nicole fue a ver a Lamine Yamal en la goleada del Barcelona por Champions League

Nicki Nicole y Lamine Yamal dan pasos en su consolidada relación amorosa; esta vez la cantante rosarina fue a ver al crack del Barcelona en el triunfo de su equipo por Champions League. De esta manera, los flashes de la tarde no solo estuvieron en el campo de juego, donde el equipo culé goleó a su rival, sino en la platea, donde la argentina se robó todas las miradas y confirmó una vez que más que el noviazgo marcha viento en popa.

Por la tercera fecha de la fase de grupos de la Champions League, Barcelona superó por 6-1 al Olympiakos de Grecia en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Montjuic. La figura del partido fue Fermín López con un hat-trick, otro gol lo hizo Marcus Rashford y el propio Yamal anotó el suyo de penal.

El gol de penal de Lamine Yamal

Desde una platea preferencial y con la camiseta “10″ de su novio en las manos, Nicki pudo disfrutar del gran partido de Lamine. La cantante tuvo un lugar destacado en las tribunas del estadio, ya que estaba sentada detrás de Rafinha y Dani Olmo, dos de las figuras del equipo que no participaron de la contienda por estar lesionados.

Nicki Nicole alentó desde un lugar preferencial a su novio (Photo by Josep LAGO / AFP) JOSEP LAGO - AFP

Con esta visita a la cancha del Barcelona, Nicki y Lamine mostraron que forman una pareja muy consolidada, más allá de lo que hacen visible en redes sociales. En el último tiempo compartieron eventos sociales, videos de bailes y hasta la artista lo llevó al joven de 18 años al entrenamiento.

Yamal ganó recientemente el Trofeo Kopa al mejor jugador menor de 21 años, y Nicki Nicole lo felicitó públicamente tras ese logro, lo que evidenció la estabilidad y cariño en su vínculo. Con esta muestra de cariño, se escribe un nuevo capítulo de este noviazgo, uno de las más resonantes para la prensa mundial.