Candelaria Tinelli opinó sin filtro sobre la relación de Guillermina Valdes y Santiago Maratea

Guillermina Valdes y Marcelo Tinelli tuvieron una relación de un alto perfil entre 2012 y 2022. Formaron una familia ensamblada y coronaron su amor con la llegada de su hijo en común, Lorenzo, quien ya tiene 11 años. Tras la separación, ella tuvo un romance con Santiago Maratea. Si bien esa historia llegó a su fin, esta semana, quien opinó al respecto fue la hija del conductor, Candelaria Tinelli, que no tiene precisamente los mejores recuerdos de la actriz y, fiel a su estilo, no se guardó nada.

‘Lelé’ visitó este martes El ejército de la mañana (Bondi Live) y, entre otras cosas, fue consultada por el estado de la relación de su padre con Milett Figueroa. “¿Qué pasa? No sé, si no saben ustedes. Están, no están... no sé, están en un vínculo“, se limitó a decir. A partir de esto, Santiago Riva Roy le preguntó con quién conviviría en una isla durante un año, si con Valdes o con la actual pareja de Marcelo. Ella, sin vueltas, eligió a la segunda. “Tengo más piel”, justificó e incluso aseguró que le “cae bien”

Marcelo Tinelli y Guillermina Valdes junto a Juana, Micaela, Candelaria y Francisco, los cuatro hijos del conductor y Lorenzo, su hijo en común

Esto le dio pie a Pepe Ochoa para consultarle por la relación que tuvieron Guillermina Valdes y Santiago Maratea. “No puedo juzgar ni opinar. No sé, que hagan lo que quieran de su vida”, dijo Tinelli; sin embargo, agregó: “Me parece raro, hasta ahí llego. Pero si está feliz...”.

La influencer comentó que no se esperaba esa unión y apuntó: “Lo voy a decir bien, pero de mi viejo a Maratea como que me da rara... un gusto amplio. Banco igual, la re banco". En esta misma línea, advirtió que no está en contacto con la actriz ni tampoco tiene relación con ella. “¿Viste cuando no conectás con alguien?“, cuestionó y explicó que hubo unos “breves momentos” en los que “hubo piel”.

Cande Tinelli estuvo en el streaming Bondi Live y habló sin filtro sobre Guillermina Valdes (Foto: Captura de video / Bondi Live)

Fue entonces cuando recordó que durante la pandemia por el Covid-19 tuvo que convivir en la casa del sur de su familia con Valdes y sus hijos. Aseguró que la convivencia fue “difícil” y significó un punto de quiebre en el vínculo. Ante esto, recordó una situación que hubo con una valija con medicación que llegó en un vuelo privado hasta donde estaban instalados. Explicó que tuvieron conflictos en los controles y agregó: “Ella [Valdes] aclaró que era una valija con medicación para mí y en realidad tenía de todo para todos”.

“Ósea, Guille Valdes te tiró la responsabilidad... claro, ahí arrancó”, apuntó Ochoa. “Yo quedé como una psiquiátrica, o sea está bien, yo me hago cargo de que no podía cortar mi tratamiento porque nos quedamos varados ahí, pero había de todo en esa valija”, expresó Candelaria Tinelli y dio cuenta de que así como no tenía piel con la expareja de su padre, sentía lo mismo de parte de ella.

Cande Tinelli apuntó contra Guillermina Valdes

Por otro lado, durante la entrevista, Tinelli también habló de los motivos de su separación de Coti Sorokin, con quien se casó el 24 de febrero de 2024. “No sé si se quiebra la relación, que sé yo. Hubo como un desgaste del último tiempo y mucha desconexión y poca paciencia y cosas de la convivencia”, comentó y agregó: “No sé si me desenamoré; estaba desencantada, un poco sí. Creo que a los dos nos pasó un poco”. A su vez, reveló que hicieron terapia de pareja “hasta el último momento” pero que finalmente “no pudo ser”.