14 de noviembre de 2020

Charlotte Caniggia es una de las participantes más divertidas del Cantando 2020. Con sus desopilantes anécdotas, la mediática hace reír a todos, aunque en la última gala del certamen reveló su secreto para curar la resaca y la conductora del show, Laurita Fernándezno pudo contener su asombro.

Cuando llegó a la pista, la hija de Claudio Paul Caniggia contó que no había tenido una buena noche, ya que había consumido bastante alcohol, por lo que tuvo que tomar una serie de medicamentos para curar la resaca.

"Ayer me tomé un champagne, lo congelé y lo mezclé con vodka antes de entrar acá y me pegó mal", confesó Charlotte, quien fue salvada por el jurado en el último duelo de eliminación del certamen de canto.

Igualmente, la hermana de Alex Caniggia aclaró que no sufrió ningún tipo de problemas, pero que sí sintió un fuerte dolor de cabeza. "No me pasó nada, pero tuve una resaca re mala hoy. Entonces estuve durmiendo todo el día", confesó la mediática sin pelos en la lengua.

En ese momento, Ángel de Brito indagó un poco más sobre lo que hacía la morocha para sanar el dolor de cabeza y le preguntó si tenía alguna receta para la resaca. Entonces, fiel a su estilo, la Cahrlotte respondió sin vueltas: "Tres ibuprofenos y agua".

Automáticamente después, el resto de las personas que se encontraban en el estudio se asombraron por la respuesta y Laurita Fernández, claramente sorprendida, decidió intervenir. "Pará, pará, pará. ¡No lo hagan en sus casas!", expresó la conductora del show. Y replicó: ¿Con el estómago vacío?".

"No, me como algo", indicó Caniggia. Y explicó que la noche anterior "salí de acá y no había nada abierto. Así que me fui a un carrito de la Costanera y me clavé una hamburguesa gigante porque no había papas fritas. Y lo acompañé con agua".

Y para cerrar, mientras todos en el estudio se reían de la situación, De Brito le preguntó: "¿Tomas algo aparte de champagne?", ante lo que la mediática respondió: "Champagne, vodka... No, nada más".