Le pusieron su nombre por Soledad Pastorutti y logró conquistarla: la historia detrás que emocionó a la cantante

Luego de la estelar presentación de Margarita Bullrich en La Voz Argentina (Telefe), este martes otra historia emocionante llegó al programa de canto. Soledad Gilabert, nacida en el Rincón de los Sauces, Neuquén, sorprendió al público y a los coaches cuando relató la historia de su nombre en homenaje a la famosa cantante de folklore, quien se emocionó con su interpretación y dio vuelta la silla.

En el último episodio de La Voz Argentina, Soledad Gilabert relató que el nombre se lo pusieron por “La Sole”, aunque en la familia no había músicos que influyeran en tal decisión. “Mi mamá tiene una historia de que cuando la Sole fue al Rincón de los Sauces, me llevó con tres años y me compró un poncho y lo trajimos ahora”, manifestó la participante en la previa a su presentación en el escenario.

Le pusieron su nombre por Soledad Pastorutti y logró conquistarla en La Voz: la historia detrás que emocionó a la cantante

Al subirse al escenario, Soledad interpretó Fue culpa de los dos, pero con el correr del tiempo no lograba que ninguno de los cuatro coaches dieran vuelta la silla. A lo largo de la canción, Pastorutti amagó en varias oportunidades a presionar el botón, no obstante, fue en la última oración que tanto Mau y Ricky, como la referente del folklore, decidieron darle una oportunidad a la artista sureña.

La madre de la participante, que tenía una bandera de Neuquén y el poncho que le había comprado a su hija, estalló con un grito y se emocionó hasta las lágrimas. “No lo puedo creer, la verdad lo sufrí”, dijo la participante entre risas, quien admitió que estaba atenta a la reacción de los coaches.

Tras los divertidos relatos de los famosos, Soledad Gilabert le dio la noticia: “Me pusieron Soledad, por la Sole” y la cantante gritó de emoción. “Sole, es tuya, vaya”, le dijo Ricardo Montaner en un tono irónico y la participante continuó: “Mi mamá me puso Soledad porque era fanática tuya. Yo tenía un par de años cuando fuiste a Rincón y estoy con el poncho desde que tengo tres años”.

Mientras la cantante concluía su anécdota, la artista de folklore sacó un nuevo poncho para regalarle y para sumarla a su equipo. “¡Qué bueno!”, gritó Pastorutti mientras se dirigía al escenario a darle el poncho a la nueva integrante de su equipo. “Espero que no me odies por mi nombre”, bromeó y tras el saludo se fue detrás del escenario para conocer a la mamá, quien no pudo emitir ninguna palabra de tanta emoción.

Soledad Gilabert recibió la ayuda de vecinos del Rincón de los Sauces

Para llegar a cumplir su sueño de participar en La Voz Argentina, Soledad Gilabert recibió el apoyo desinteresado de gente de su pueblo. Cuando salieron las publicidades de los castings para el programa, la joven artista no tenía el valor para presentarse, sin embargo, varios emprendedores la apoyaron para que ella pudiera hacer rifas y costear los gastos del viaje a Buenos Aires.

“Así pude llegar, con 20 horas de viaje enicma y 10 horas de espera en la fila, pero valió la pena”, concluyó la participante que estará en el equipo de su ídola, Soledad Pastorutti.