La excusa de Joaquín Levinton cuando confundieron su sopa con una pizza en MasterChef: “Me la cambiaron”

Este miércoles, los participantes de MasterChef Celebrity tenían que superar el desafío de poner a prueba los conocimientos adquiridos en estos meses y hacer distintos platos con cebolla. Por su parte, Joaquín Levinton eligió hacer una sopa con esta hortaliza que fue confundida por el jurado con una pizza.

El líder de Turf optó por llamar a su preparación “la soup escandalouse”. Con ella, buscó sorprender al jurado compuesto por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis. Tras la duda de estos sobre si se trataba de “una pizza”, el conductor del reality de cocina que se transmite por la pantalla de Telefe, enseguida los interrumpió y aclaró que en realidad era “una sopa”.

“¿Escandalouse?”, indagó De Santis que sabía el nombre que le daría el participante a su “manjar”. “¡Pensé que era una pizza!”, acotó Betular, quien se acercó con precaución a la mesa para tratar de adivinar el acertijo culinario. Martitegui, en tanto, se limitó a confirmar que se trataba de una pizza. “Medio que se me transformó en pizza. No entiendo si me lo cambiaron o me hicieron una macumba”, se defendió el músico.

El jurado cuestionó la elección del plato por la consistencia grumosa de la sopa Captura de TV

Sin embargo, Martitegui aseveró que la presentación del plato era “muy el estilo de Malena Guinzburg, ya que ella le pone las tostadas alrededor”. Esto no le cayó nada bien al participante y negó con determinación: “Es una sopa de cebolla. Hay una diferencia entre el momento en el que está allá y acá. Allá estaba perfecta”.

No obstante, ante la duda del dueño de Tegui sobre la presentación del plato y la magia que había surgido en el camino desde el momento de la cocción y la presentación, el músico se defendió: “Mi plato se transforma en sopa de tarta, de tarta a pizza”. Asimismo, explicó su contenido: “Es una sopa que hice de cebolla. Es una de mis tantas especialidades”. Luego de la pregunta de Martitegui sobre si se trataba de una elección suya afirmó que, en efecto, se trataba de su nueva versión. “Sí, y espero que lo disfrutes, porque sos mi pasajero favorito de los viajes intergastronómicos. Este que se presenta aquí es mi nuevo yo”, indicó.

Esto despertó la duda en Santiago del Moro, quien indagó sobre si Martitegui era “su favorito” de los tres. “A él le gusta cómo viajan sus platos y a mí me gusta hacerlo viajar, porque la cocina es para hacerlo llevar a sus sensaciones a lugares, recordarte a tu infancia”, expresó el cantante.

La insólita respuesta de Joaquín Levinton cuando el jurado confundió su sopa con una pizza

Pese a los elogios que le dio el jurado minutos antes, finalmente, no tuvo piedad al momento de calificar su plato. “La sopa no era así, me la cambiaron. Parece que mi sopa, nuevamente, se ha transformado en tarta o en relleno de empanadas. No era así cuando la vi”, indico al ver la consistencia grumosa de la comida. En esa línea, explicó que había cocinado la cebolla con un caldo completo de muchas verduras, con vino y su típica sal y pimienta, panceta, pan, manteca, aceite, queso rallado y había pasado por el horno.

“Cerrá los ojitos y a disfrutar. ¿Querés darme la mano para viajar?”, le pidió a Martitegui. “A fugazzeta me da, que no estaría mal”, dijo el jurado. Betular no le dejó pasar la falta de líquido de la sopa. “Pero es una sopa que se transforma”, explicó el participante.

El músico eligió una sopa de cebolla, pero fu confundida con una pizza Captura de TV

Por último, De Santis le reclamó un consejo que le había dado en el momento de la cocción: “Te dije: ‘asegurate de que tenga líquido’. El plan crece y sucede esto”, afirmó, mientras le daba a entender que la sopa había sido absorbida por las harinas que había elegido para decorar el plato.