Catherine Fulop posteó una foto retro y develó un secreto desconocido sobre su cuerpo: “Me hice una intervención”

En 1986 Catherine Fulop formaba parte del elenco de Mi amada Beatriz, una tira de origen venezolano de la que era protagonista. Su carrera recién comenzaba y no se imaginaba todo lo que viviría a partir de aquel año. Para recordar sus inicios en la actuación y de paso brindarle a sus seguidores una reflexión acerca del cuidado del cuerpo, la modelo compartió una inédita foto retro con la que reveló un desconocido detalle.

La postal tiene como protagonista a una joven Catherine luciendo una bikini color rosa y posando para lo que parece ser una sesión profesional de fotos. “Data de, más o menos, el año 1986. Creo que esta foto es cuando hacía mi primera novela, lo saco por el look”, recordó.

En su relato, destacó que “nunca realizó ninguna actividad física”. “No me gustaba hacer deportes, lo mío era otra cosa”, sentenció. No obstante, con la llegada de sus hijas quiso “mejorar su cuerpo”. “Sentía que todo se me estaba cayendo y ahí empecé a entrenar y a cuidar mi salud”, advirtió.

Catherine Fulop compartió una foto retro y contó un desconocido detalle sobre su cuerpo Instagram: @fulopcatherine

Su pose no pasó desapercibida para ella. En el epígrafe de la publicación se tomó unos segundos para ahondar sobre un aspecto de su cuerpo. Además, aprovechó para revelar un detalle que muy pocos sabían: “Como verán, siempre fui de caderas y cola grande. Me hice una intervención para agrandar mis boobies (sentía que estaba desproporcionada). Seguro que le pasa a muchas chicas”.

De cara al cierre de su comentario, le dejó un mensaje a sus seguidoras. “Hoy siento que mi cuerpo cambió y lo más importante es que me siento activa y saludable. Se les quiere”.

Desvalijaron la casa de Paulo Dybala y Oriana Sabatini en Italia

De una manera similar a la que le ocurrió a Ángel Di María en París, la casa del delantero de la Juventus y la actriz fue víctima de la delincuencia en Europa. Mientras ellos no estaban, ladrones entraron a su vivienda y se llevaron varios objetos valiosos.

“Les robaron todo. Las joyas, relojes, les desvalijaron la casa. Ellos no estaban, un guardia de seguridad vio movimientos raros, llamó a la policía pero no pudieron agarrar a los delincuentes, reveló el periodista Carlos Monti.

A través de un mensaje de WhatsApp, Catherine Fulop se comunicó con el equipo de Nosotros a la mañana (eltrece) y amplió la información. “Oriana estaba acá en Buenos Aires, ese día viajaba a Miami. Paulo había salido a cenar y entraron por una ventana. La casa tiene alarma y cámaras de seguridad directamente conectadas con la policía”.