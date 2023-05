Cecilia Roth reveló la charla que tuvo con Fito Páez sobre El amor después del amor: “Siempre está el permiso”

escuchar

Si hay una mujer que fue trascendental en la vida de Rodolfo Páez, o Fito para los fanáticos y amigos, esa es Cecilia Roth. El amor después del amor es el disco más exitoso del músico y, además, es el nombre que lleva la serie basada en su vida que acaba de estrenar Netflix hace un par de días. La actriz aparece interpretada por Daryna Butryk, quien junto al actor Iván Hochman, fueron los encargados de recrear esa intensa historia de amor que inició en los 90. Tras el lanzamiento, Roth habló en Agarrate Catalina (La Once Diez) y contó detalles de la profunda conversación que tuvo con el cantante sobre la realización de la biopic.

“Fito Páez fue el gran amor de mi vida”, dijo Cecilia Roth en una entrevista con Mitre Live en 2020. Se conocieron en Uruguay, en 1991, y si bien una década después se divorciaron, su hijo Martín, quien hoy ya tiene 23 años, los unió para siempre como familia. Aunque pasó el tiempo, el amor y el cariño entre ellos se mantienen intactos. Es más, su icónica relación fue recreada en la serie producida por Mandarina Contenidos. El éxito fue inminente y encabeza el ranking de lo más visto de la plataforma. Pero también estuvo envuelta en algunas polémicas y algunas de las personas que aparecieron en ella - como Fabiana Cantilo - hicieron comentarios al respecto.

Cecilia Roth y Fito Páez, los protagonistas de una historia de amor para toda la vida

Precisamente, Cecilia Roth habló sobre su participación en la biopic. En diálogo con Agarrate Catalina (La Once Diez) contó que si bien no conocía a los productores ni tuvo contacto con ellos, sí mantuvo una profunda charla con el intérprete de “Al lado del camino” sobre lo que iba a mostrar la serie. Si bien ella autorizó que usaran su nombre y sostuvo que no puso condiciones, reconoció que tuvo, en cierta forma, una opinión al respecto: “Hablamos con Fito sobre la necesidad de que las cosas fueran lo más cercanas a la realidad posible. Por supuesto que en una ficción siempre está el permiso que se da el autor y el director de modificar ciertas cosas”.

En cuanto a la serie, al momento de la entrevista contó que aún no la había visto, pero que le dijeron que estaba “muy bien”. Asimismo, destacó el trabajo de Daryna Butryk, quien la interpretó. Contó que hablaron mucho y la describió como “encantadora” y una “muy buena actriz”: “Tuvimos varios encuentros, nos juntamos varias veces porque además era bueno para las dos. Para mí contarle cosas y que me conociera, acercarse más al personaje que tenía que hacer, que existía. Y a mí, contarle cosas que por ahí no aparecían en la serie para que supiera de dónde venían”.

Daryna Butryk e Ivan Hochman interpretan a Cecilia Roth y Fito Paez en El amor después del amor Julieta Horak / Netflix

Esa historia de amor, que duró cerca de una década y tuvo como resultado el hit “Un vestido y un amor”, fue recreada en la ficción. Si bien pasó mucho tiempo desde que dejaron de ser pareja, la vida los mantiene cerca. Incluso la actriz aseguró que se alegraba enormemente del “momento de Fito”. Durante la entrevista, Catalina Bonadeo le preguntó sobre la relación que supo tener con el cantante y ella hizo una profunda reflexión al respecto.

“Yo creo que mutuamente nos iluminamos mucho, fue un encuentro muy hermoso. Fue como un encuentro de almas, nos vimos el alma cuando nos conocimos. Cada uno se dio cuenta de lo que el otro carecía y de lo que el otro tenía. Fue una manera muy generosa de un encuentro amoroso”, concluyó Roth.

