Celeste Muriega contó detalles de su último encuentro con Hernán Drago: “Fuimos un poquito más”

Celeste Muriega estuvo invitada a La Previa de La Academia (Ciudad Magazine) en donde confesó que la última vez que tuvo una cita fue a comienzos de año con Hernán Drago.

“Hace mucho tiempo que no concreto esto de la cita con alguien. Romper esa barrera de venite a cenar o a tomar un mate no existe, hace medio año que no pasa eso”, reveló. Al escuchar esto, Lizardo Ponce preguntó: “Perdón, perdón, ¿medio año que no tenés un encuentro? “Desde el 15 de marzo, lo tengo contado”, confesó Muriega. “¿Y quién fue el último?”, indagó el participante de ShowMatch. “Hernán, fue Hernán”, lanzó Lourdes Sánchez.

“No puedo, se me fue la memoria, no da decir”, se excusó Muriega. “Bienvenidos a bordo”, bromeó Ponce haciendo referencia al programa en el cual participa el modelo. “Pasó mucho, por favor, hacete un lugar para el amor, tanto trabajo”, acotó Lourdes. “Al que sea, para ganarse a Celeste Muriega van a tener que pelearla porque es una bomba y prepárense para el tema tiempo,” aseguró Lizardo. “Hay que decirle a Marcelo, viste que a Marcelo le encanta armar parejitas, bueno, en una de esas me encuentra algo”, concluyó Celeste.

Meses atrás, Drago reveló en una entrevista que todo se trata de “un juego televisivo”. Entrevistado en Arriba argentinos (eltrece), Drago blanqueó lo que realmente pasa con Muriega. “Yo estoy soltero, no estuve nunca en pareja con Celeste. Es salir del momento, salgo con estas caras de tipo duro, que es un poco pasarla bien y distraerse pero no pasa nada”, sentenció. No obstante, confirmó que hubo una cita con ella hace unos meses pero que no pasó a mayores. “Jamás mentí y no tengo nada que ocultar tampoco”, precisó.

Por su parte, Muriega aseguró: “Yo siempre conté hasta donde él decía, tiré lo de los mates y después él contó lo del sushi y de ahí fuimos un poquito más y un poquito más. Pero prácticamente no ocultamos nada, terminamos contando todo, no hay nada que ocultar. No hay más que esto. Charlas, mates, el conocernos, no sé si para él me estaba conociendo o no. Para mí, sí. Que él pueda destinar su martes para mí y yo a él”, sostuvo, y detalló que “los mates” los tomaban en su casa.

