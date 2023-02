La película que hace llorar a todos en Netflix y dura menos de dos horas

escuchar

El catálogo de Netflix siempre esconde sorpresas. La plataforma ofrece un sinfín de películas y series que pueden ser difíciles de descubrir. Si no son tendencia o novedad, difícilmente logremos acceder a la ficción que podría hacernos pasar un buen rato. Ese bien podría ser el caso de la película La razón de estar contigo, o A Dog´s Purpose, según su título original en inglés.

Su director es nada menos que Lasse Hallström, muy reconocido desde A quién ama Gilbert Grape, estrenada en 1993. El film sigue las aventuras de un perro llamado Bailey, que reencarna una y otra vez hasta que encuentra su propósito en la vida.

Se trata de un golden retriever que a lo largo de su camino de cinco décadas que comienzan en 1950 conoce a diferentes personas y perros que lo ayudan a aprender más sobre sí mismo y sobre su lugar en el mundo.

Dennis Quaid protagoniza este film sobre la vida de un perro

En tan solo una hora y cuarenta minutos, la película, de 2017, lleva al espectador por una montaña rusa de emociones que van desde la risa hasta el llanto. Unas lágrimas que pueden repetirse en distintas escenas de la historia.

Cuando fue estrenado, el film recibió halagos y buenos comentarios por su realismo y su forma simple pero honesta de emocionar a la audiencia. Protagonizada por Dennis Quaid, la película es una adaptación de la novela bestseller del autor W. Bruce Cameron y quien interpreta la voz del perro es Josh Gad, más conocido por ser Olaf en Frozen, el éxito de Disney.

Perro perdido: la dramática historia real detrás de la película que se convirtió en un éxito

Las series y películas basadas en hechos reales suelen tener un gran éxito entre los suscriptores de Netflix, como lo demostraron las producciones que se inspiraron en asesinos seriales o estafadores. Pero también son muy buscadas las historias sobre mascotas o animales, como la ya citada La razón de estar contigo o Siempre a tu lado, de 2009.

Así sucedió también con Perro perdido, un film que aterrizó en el gigante de streaming el 13 de enero y en su primera semana lideró el ranking en la Argentina, con más de 18 millones de horas de reproducción acumuladas.

Perro perdido (Dog gone) es la historia de un hombre que, junto a su hijo, se sumergen en una intensa búsqueda por encontrar a Gonker, un golden retriever que vive con ellos. Este drama, que mezcla la emoción y la desesperación ante la incertidumbre, muestra cómo están dispuestos a hacer todo lo posible por encontrar a su compañero. Pero, el clima de inquietud por su desaparición aumenta por el hecho de que el animal padece la enfermedad de Addison, por lo que debe recibir una medicación cada 30 días. En caso contrario, puede morir.

Fielding Marshall inspiró el film de Perro perdido, que arrasa en Netflix. Captura de video / Instagram: fields.marshall

La película de Netflix, dirigida por Stephen Herek, se basó en el libro Dog gone, a lost pet’s extraordinary journey and the family who brought him home, escrito por Pauls Toutonghi. El autor de la novela se inspiró en un caso real: su cuñado, Fielding Marshall, vivió este suceso hace más de 20 años, en 1998.

Tras perder a su hija y separarse de su pareja, el hombre encontró el apoyo y el acompañamiento que necesitaba en Gonker, un golden que lo ayudó a recuperar la confianza en sí mismo y contrarrestó la sensación de sentirse solo. Además, la historia fue publicada en el New York Post. El film se rodó en los senderos de los montes Apalaches, cerca de la zona de Blue Ridge Parkway (Estados Unidos).

