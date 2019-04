Avengers: Endgame: cuáles pueden ser los próximos Vengadores

Tessa Thompson interpreta a Valquiria tanto en Thor como en Avengers: Endgame

Juan Manuel Domínguez SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de abril de 2019 • 09:48

Avengers: Endgame es el final del camino para muchos de los actores icónicos del Universo Cinematográfico de Marvel . Vengadores como Iron Man ( Robert Downey Jr ), Capitán América ( Chris Evans ), Black Widow ( Scarlett Johansson ), Thor ( Chris Hemsworth ) y Hulk ( Mark Ruffalo ), es decir, los miembros fundacionales del equipo (allá por Los Vengadores, de 2012) parecen haber llegado al final de su recorrido, incluso con los rumores circulando en la web sobre una posible cuarta película de Thor y de un film solista de Black Widow..

Lo cierto es que los nuevos personajes como Capitana Marvel y Pantera Negra sacudieron la taquilla y hasta lograron nominaciones en los Oscar, y figuran prominentemente en la trama de este film. En ese sentido, ¿cuáles pueden ser los posibles integrantes del equipo de superhéroes de cara a la futura y misteriosa "Fase 4"?

Hay que considerar que más allá de noticias sobre castings y contrataciones de directores o guionistas, ninguna película de Marvel (salvo aquellas protagonizadas por personajes que son propiedad de Sony, como el Spider-Man de Tom Holland, con la inminente Spider-Man: Lejos de casa) ha sido confirmada y menos que menos se conoce su fecha de lanzamiento. Se sabe de Shang-Chi, superhéroe oriental de clase C; una secuela de Pantera Negra, otra de Doctor Strange y hasta una de la reciente Capitana Marvel. También se ha confirmado un film cósmico sobre The Eternals, la tercera parte de Guardianes de la Galaxia con el regreso del director y guionista James Gunn, así como el mencionado film solista de Black Widow, que parece será una visita al pasado del personaje. Es por eso que estas especulaciones sobre los Avengers de cara al futuro no toman en cuenta a ninguno de esos personajes. Como ocurrió con Hawkeye, Vision, Falcon y Scarlet Witch, podrían aparecer en futuros films de Marvel e unirse al grupo.

¿Será los Avengers por venir una mezcla de personajes clásicos en el cómic original, del actual intento de Marvel por capitalizar la diversidad y de las propiedades intelectuales de Marvel que solían ser de Fox? Por lo pronto, aquí ofrecemos una lista de supernombres con posibilidades de unirse al supergrupo más famoso de la historia de los cómics y el cine.

Trailer de Avengers: Endgame - Fuente: YouTube 02:28

Video

10. Wonder Man

En una supuesta escena de Guardianes de la Galaxia Vol. 2 -que nunca llegó a los cines- se veía una marquesina que anunciaba un "Festival de Cine de Simon Williams". Por esa época, Nathan Fillion, de Castle, confirmaba que tendría un cameo en el film de James Gunn. La teoría implicaba que Fillion interpretaría a Williams, un personaje histórico de los Avengers en los cómics, una celebrity devenida superhéroe (y viceversa) bajo el nombre de Wonder Man. Todo indica que James Gunn hace rato lo quiere en sus Guardianes de la Galaxia pero quizás podría ser una gran adquisición para los futuros Vengadores, sobre todo considerando la comedia que podría generar.

Tatiana Maslany es la favorita para interpretar a Jessica Drew si llega al cine

9. Spider-Woman

Ya hay un arácnido en el universo Marvel de Disney, al que todavía le quedan algunas películas bajo la manga. Y casi media docena de arácnidos adicionales si le sumamos a Spider-Man a los personajes de Spider-Man: Un nuevo universo. Pero Jessica Drew podría ser la Black Widow del futuro. Más allá de los poderes básicos que posee Spider-Woman, su marco narrativo suele estar anclado en el mundo del espionaje. Y lo que Marvel necesita en su nueva cosecha es expandir sus territorios, y no perder un pie en aquellos donde ya ha logrado ganar puntos. En ese sentido, Drew provee ventajas.

La pequeña Cassie Lang de Ant-Man podría convertirse en Stature

8. Stature

Los rumores insisten que en Avengers: Endgame veremos a una Cassie Lang, la hija de Scott Lang (Paul Rudd), ya crecida. En los cómics Young Avengers, Cassie es Stature, una superheroína que sigue los pasos, de Ant-Man. Si se genera una nueva ola de superhéroes jóvenes, algo que viene pasando en Hollywood hasta con las secuelas de Cazafantasmas, no hay dudas que puede sumarse al universo súper de Marvel.

7. Hércules

Los rumores son varios: Marvel ya está buscando un actor para interpretar a Hércules, el primer superhéroe abiertamente gay de su universo. Como el nórdico Thor, es un dios devenido superhéroe. Símbolo universal de la superfuerza, es un personaje muy querido en el cómic, que mezcla comedia y físico de Adonis, capaz de intercambiar piñas con Hulk o Thor. Todo indica que es una fija para el futuro de los Avengers.

Maria Rambeau (Lashana Lynch) en Capitana Marvel: ella, o su hija Monica, podrían convertirse en Photon

6. Photon

Aquí hay un problema y una posibilidad. El problema es el siguiente: Maria "Photon" Rambeau ya apareció en el cine. Es la mejor amiga de Carol Danvers, la Capitana Marvel. El segundo problema es que su hija, la pequeña que diseña el traje de Capitana Marvel, se llama Monica Rambeau. En los cómics, Monica llegó a liderar a los Avengers y es más conocida como Photon (también fue conocida como Capitana Marvel, Pulsar y Spectrum). Hay que recordar que la película Capitana Marvel tiene lugar en 1995, por lo que cuando la Capitana regresa a la Tierra en 2019, en Avengers: Endgame, Maria y Mónica Rambeau tendrían 50 años y 35, respectivamente. Es prácticamente imposible que las Rambeau no vuelvan a la pantalla en Capitana Marvel 2. Eso puede acortar el camino para la presencia de Photon en una futura Avengers.

5. Black Knight

Recientes reimpresiones de cómics de Marvel han despertado la sospecha de que Black Knight está más cerca de lo que creemos. Es cierto que una de las reimpresiones que incluye al medieval Black Knight tiene que ver con el título "Endgame" (Avengers #71, 1963) pero da la casualidad que es el mismo número en el que Dane Whitman, conocido como Black Knight, se une al equipo. Sería una de esas elecciones extrañas pero que Marvel adora llevar a cabo para demostrar sus habilidades. Lo cierto es que Black Knight podría acercarse al terreno místico y mágico de Doctor Strange, sumando a esa fascinación por el Medioevo tan en boga por Game of Thrones. Lo cierto es que el manto del Black Knight, que ha pasado de héroe a héroe, podría generar una diversidad única y hasta una especie de nuevo Mjolnir, una nueva arma canchera y definitiva en la figura de su espada forjada a partir de un meteorito por Merlín. Y hasta podría ser interpretado por un nombre muy conocido: ¿o creían que Disney solo iba a usar actores y actrices nuevos para su fase 4?

4. Jane Foster como Thor

En recientes entrevistas, Tessa Thompson , la actriz que interpreta a Valquiria , habló sobre una posible cuarta película de Thor. Es sabido que Chris Hemsworth, el actor que interpreta al dios nórdico, considera que finalmente encontraron al personaje en el tercer film, que realizó junto al director Taika Waititi, y que le gustaría seguir interpretando al blondo con esa veta de comedia y aventura que también despunta en Avengers: Endgame. Todo indica que quizás haya una cuarta entrega de sus aventuras en el cine. Hay que sumar un dato: en el cine ya vimos a Jane Foster ( Natalie Portman ), ex del dios del trueno. ¿Qué tal si el cine decide adoptar a la encarnación más reciente de Jane Foster en el cómic, que aún sufriendo cáncer tomó el martillo de Thor?

Es un perfecto arco dramática para el personaje de Foster, que podría tranquilamente sumar a Hemsworth como Thor. Y que generaría la diversidad que necesita Marvel. Claro que está la segunda opción evidente: ¿será Valquiria la futura Thor? Los rumores, sumados al anuncio en The Hollywood Reporter, de una nueva serie en los cómics con Jane Foster, indican que las sospechas pueden estar en lo correcto. Por lo pronto, hay muchas chances de una Thor.

3. She-Hulk

Todo el Universo Marvel, sea en el cine o en el cómic, necesita la mezcla exacta de comedia y aventura. Podría decirse es la "marca de agua" de los films de este estudio. Pero también es fácil darse cuenta que los dos films de Ant-Man tienen un tono muy distinto al de Doctor Strange y Capitán América y el Soldado del Invierno. En el film protagonizado por Paul Rudd, hay una intención de algo distinto, más pequeño, más urbano pero feliz.

En la fase 4 (o 5) del universo, ese personaje podría ser She-Hulk. La abogada Jennifer Walters es, en el cómic, prima de Bruce Banner. Y sí, por una transfusión de sangre comparte la transformación de su primo.

Entonces, mientras se mantiene una idea más que establecida, la incorporación de She-Hulk podría dar lugar a la comedia que caracteriza al personaje. A lo Deadpool (que ahora es propiedad de Disney), She-Hulk es un personaje que, mucho antes que Deadpool, ya rompía la cuarta pared. Siempre fue una forma muy lúcida (sobre todo gracias a John Byrne y su huella) de reírse del género al mismo tiempo que se lo ejecuta con calidad.

Namor, creado por Bill Everett en 1939 Crédito: Marvel

2. Namor

DC, eterno rival de Marvel, logró superar la anhelada marca de los mil millones de dólares de recaudación global con su Aquaman. ¿Cuál será la reacción de Marvel? ¿Le dejará el terreno el reino submarino a Jason Momoa o le buscará un retador?

Si la opción es la segunda, no hay otro nombre que Namor, un personaje que se presta para un casting distinto, y que no es otra cosa que el Aquaman de Marvel. Pero Namor, de quien Marvel comparte custodia con Sony, abre muchas puertas.

Por ejemplo, se habló de él como villano en Pantera Negra 2 (el rey de Wakanda contra el rey de los siete mares, una rivalidad que ha tenido momentos impactantes en el cómic). Lo cierto es que Namor posee una historia enorme en Marvel Cómics, siendo parte de su primera generación de héroes y hasta integrante, junto al Capitán América, de su primer supergrupo, All-Winners Squad.

Kamala Khan, el nuevo gran éxito de Marvel Comics

1. Ms. Marvel

A meses del exitosísimo estreno de film de Capitana Marvel ¿por qué creer que Ms. Marvel tiene más chances que cualquier otro personaje de llegar a la pantalla grande? Simple: Ms. Marvel es uno de los grandes éxitos recientes de la compañía.

Su nombre nace de su fanatismo, precisamente, por el personaje que interpreta

Brie Larson . Kamala Khan no es otra cosa que una adolescente musulmana que de repente adquiere superpoderes (y superpoderes desconocidos en el Universo Cinematográfico Marvel: la posibilidad de hacerse "elástica" y alterar su cuerpo a voluntad).

Ms. Marvel ha sido celebrada por su diversidad pero también por ser una perfecta superheroína moderna. La conjunción de un personaje joven, un superpoder novedoso, una historia que apela a la diversidad y hasta vínculos con una de sus franquicias con más futuro cinematográfico no deja lugar a dudas.