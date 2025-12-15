Martín Fierro de Streaming: cómo seguir la entrega en vivo y quiénes son los nominados

Desde las 19.30, se realizan en el Centro de Convenciones de Buenos Aires los premios Martin Fierro de los canales de Streaming, los primeros galadornes dedicados a este medio de comunicación digital entregado por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra). El evento, que reunió a las figuras más importantes del mundo del espectáculo, es trasmitido en conjunto por Olga y Telefe en sus canales de YouTube.

En la previa, este nuevo premio entregado a la industria del entretenimiento estuvo rodeado de una polémica porque dos categorías que votará el público a Mejor comunidad y clip del año eran con votación paga para los usuarios.

Damián Betular y Paula Chaves son los conductores de los Martín Fierro de los canales de streaming Olga

Cómo seguir los Martín Fierro de Streaming en vivo

La ceremonia de entrega de los Martín Fierro de Streaming se puede seguir a través de Telefe y por el canal de YouTube de Olga.

Todos los nominados a los Martín Fierro del streaming

Mejor programa federal

Para el Universo (Universo TV- Córdoba)

Cabaret Voltaire (Brindis- Rosario)

Flojo de Papeles (Floyd TV - Mendoza)

Dólar Blue (La casa del Streaming - Misiones)

Mejor producción integral

Olga

Luzu TV

Gelatina

Blender

Vorterix

Bondi Live

Transmisión especial musical

Gracias Mercedes (Olga)

Un día rosarino (Olga)

2° aniversario (Olga)

Tini (La Casa Streaming)

Gelatón (Gelatina)

El baile más grande del Universo (Universo TV)

Musical

Esto es ¡FA!

Algo de Música (Luzu TV)

Un poco de ruido

FM Luzu (Luzu TV)

Soundtrash (Blender)

Origamix (Somos Origamis & Gelatina)

Volverme Loco (Bombo TV)

El más border del streaming

Patria y Familia (Luzu TV)

Los Del Turco (La Canchita TV)

El Fin del Mundo (Olga)

Informativo

Segurola y Habana (Futurock)

Paraíso Fiscal (Olga)

La Mañana (Infobae)

Circo Freak (Gelatina)

Tiempo Libre (La Casa Streaming)

Tremenda mañana (Bondi Live)

Divino Tesoro (Murad)

Actualidad

Ángel responde (Bondi Live)

El Ejército de la mañana (Bondi Live)

Resu en Vivo (Resumido)

Desayuno intermitente (Blender)

Ya fue todo (Jotax)

Elijo creer (Gelatina)

La posta (Stream Room TV Pública)

Deportivo

412 (412)

Cuidemos el fútbol (AZZ)

Gol gana (Olga)

No se pudo (Vorterix)

Visitantes (Carnaval)

Mundial (AFA Estudio)

Programa revelación

Tapados de laburo (Olga)

Se fue larga (Luzu TV)

Dopaminas (Vorterix)

Sumergidas en data (La Casa Streaming)

Había que decirlo (El Trece Prende)

Maxi Mediodía (Ahora Play)

Contenido On Demand

La Cruda (Olga)

banquete (Olga)

Así somos (Luzu TV)

Esto es cine (Blender)

El Gapón (Vorterix)

Programa semanal

Los no talentos (Luzu TV)

Mi primo es así (Olga)

Xtream master (Luzu TV)

Bang Bang (Gelatina)

Reporte minoritario (Vorterix)

Negocios son negocios (Mundo dinero)

Estás a tiempo (Stream Room TV Pública)

Ahora en jaque (Ahora Play)

Programa humorístico

Soñé que volaba (Olga)

Edición Especial (Luzu TV)

Que olor (Gelatina)

5 minutos más (Vorterix)

Columnista

Paulo Kablan (Olga)

Rolando Barbano (Olga)

Iván Schargrodsky (Blender)

Emiliano Goggia (Gelatina)

Naty Maldini (Futurock)

Seba De Caro (Gelatina)

Dupla del año

Paula Chaves y Luli González (Olga)

Germán Beder y Joaco Cavanna (Vorterix)

Momi Giardina y Santi Talledo (Luzu TV)

Pepe Ochoa y Fede Bongiorno (Bondi Live)

Tomás Quintín Palma y Marcos Aramburu (Gelatina)

Marcos Giles y Ángela Torres (Luzu TV)

Voz periodística

Iván Schargrodsky (Cenital)

Luciana Geuna (Olga)

Flor Halfon (Gelatina)

Esteban Trebucq (Bondi Live)

Carolina Amoroso (Infobae)

Gonzalo Aziz (La Casa Streaming)

Voz periodística del deporte

Gastón Edul (Olga)

Octavio Gencarelli (Gelatina)

Seba Varela del Río (Vorterix)

Talento Revelación

Tomás Limansky (Gelatina)

Anacleta (Blender)

Ángela Torres (Luzu TV)

Marcos Giles (Vorterix & Luzu TV)

Luli González (Olga)

Lola Latorre (La Casa Streaming)

Entrevistador

Migue Granados (Olga)

Pedro Rosemblat (Gelatina)

Julia Mengolini (Futurock)

Juan Pablo Varsky (Clank!)

Andrés Duka (Carnaval)

Mili Hadad (Infobae)

Streamer

Martín Cirio

La Cobra

Davoo Xeneiza

Spreen

Mernosketti

Coker

Juli Manzotti

Interés general

Nadie Dice Nada (Luzu TV)

Paren la Mano (Vorterix)

Hay Algo Ahí (Blender)

Furia Bebé (Futurock)

TDT (Olga)

Story time (Bondi Live)

Figura humorística masculina

Guille Aquino (Blender)

Nachito Saralegui (Vorterix)

Palao Khe (Olga)

El Trinche (Luzu TV)

Martín Garabal (Luzu TV)

Rober Galati (Vorterix)

Leo Greco (Canal 22 Streaming)

Figura humorística femenina

Noe Custodio (Olga & Gelatina)

Momi Giardina (Luzu TV)

Anita Espósito (Luzu TV)

Charo López (Gelatina)

Anacleta (Blender)

Malena Guinzburg (Vorterix)

Co-conducción masculina

Juan Ruffo (Blender)

Germán Beder (Vorterix)

Damián Betular (Olga)

Marcos Aramburu (Gelatina)

Santi Talledo (Luzu TV)

Sebastián Manzoni (La Casa Streaming)

Conducción femenina

Nati Jota (Olga)

Malena Pichot (Futurock)

Paula Chaves (Olga)

Vicky Garabal (Luzu TV)

La Tora (Luzu TV & Streams Telefe)

Sofi Martínez (Streams Telefe)

Conducción masculina

Luquitas Rodríguez (Vorterix)

Tomás Rebord (Blender)

Migue Granados (Olga)

Nicolás Occhiato (Luzu TV)

Ángel de Brito (Bondi Live)

Pedro Rosemblat (Gelatina)