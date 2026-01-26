Timothée Chalamet, la gran promesa del cine que a los 30 años ya es una estrella consagrada

“Aunque estamos en un negocio subjetivo, la verdad es que yo busco la grandeza. Sé que la gente no suele hablar así, pero quiero ser uno de los grandes”. Con el premio del Sindicato de actores en la mano por encarnar a Bob Dylan en Un completo desconocido, en febrero de 2025, Timothée Chalamet se confesó ante sus compañeros intérpretes. El actor nunca ha escondido su ambición artística, su selección de proyectos se fue afinando con su experiencia, y ahora se prepara para ganar su primer premio Oscar por su buscavidas Marty Mauser en Marty Supremo.

Alabado por sus compañeros como Javier Bardem, ensalzado por su director, Josh Safdie, tras siete años juntos para sacar adelante el film, ha llegado la época Chalamet en el cine mundial.

Solo otro actor había logrado tres candidaturas al Oscar con 30 años. Y no uno cualquiera: Marlon Brando. Chalamet, que alcanzó esa edad el pasado 27 de diciembre, tiene ya cuatro, por Llámame por tu nombre (2017), Un completo desconocido (2024) y dos, como protagonista y como productor, por Marty Supremo.

En su filmografía ya acumula títulos destacados: Interestelar, Lady Bird, Mujercitas, Un día lluvioso en Nueva York, Hasta los huesos, The King (todo actor quiere un Shakespeare), las tres entregas de Duna, La crónica francesa (todo actor quiere una con Wes Anderson), Wonka y No miren arriba.

“No recuerdo querer dedicarme a otra cosa”, aseguraba en el festival de San Sebastián durante la gira de promoción del dramón Beautiful Boy: siempre serás mi hijo. De chico hizo publicidades y al final de la adolescencia ya aparecía en TV y estaba en los escenarios del off Broadway, mientras resolvía sus dudas sobre si sentirse francés (como su padre, funcionario de Unicef) o norteamericano (como su madre, agente inmobiliaria). “Al final me quedé con los dos mundos”, confesó en más de una ocasión.

Chalamet, al agradecer la estatuilla del sindicato de actores por su labor en Un perfecto desconocido Chris Pizzello - Invision

A su ambición artística se suma su ojo para el marketing. La campaña de Marty Supremo ha sido extraordinaria. Su personaje —que se basa en parte en el auténtico Marty Reisman— es un campeón pendenciero de ping-pong a mediados de los años cincuenta, un jovencísimo estafador compulsivo que miente, engatusa y urde todo tipo de artimañas para sobrevivir. Y para venderse: fue quien propuso que las pelotas de ping-pong fueran de color naranja para que se vieran mejor y en el film hasta les imprime su nombre. Por eso, Chalamet y su pareja, Kylie Jenner, aparecieron vestidos de naranja chillón en las alfombras rojas. Incluso dirigió una falsa reunión por Zoom con el equipo de promoción de Marty Supremo, en la que decía: “Si utilizamos un naranja básico, estaríamos copiando a Barbie. ¿Y cómo conseguimos diferenciarnos? ¡Con un naranja intenso, corroído, oxidado!”.

Timothee Chalamet y su novia Kylie Jenner en la premiere de Marty Supremo Jordan Strauss� - Invision�

Lo que parecía la filtración de una llamada de alto voltaje era, en realidad, otra herramienta de promoción. Como lo del dirigible naranja sobrevolando Los Ángeles. O lo de subir a Chalamet a lo más alto del estadio circular The Sphere, en Las Vegas, coloreado de naranja gracias a las luces LED mientras gritaba “Marty Supremo”. O aparecer en televisión rodeado de hombres de negro con cabezas-pelota de ping-pong.

Chalamet: actor y experto en marketing

En esa promoción también entra la moda, en lo que se conoce como method dressing o estilismo de método. En la carrera por el Oscar con Un completo desconocido, el actor se dedicó a replicar looks de Bob Dylan. Ahora regala chaquetas de Marty Supremo a quienes él considera merecedores, y en cada aparición su vestuario publicita la película. Siempre sale bien parado en el marketing. Un ejemplo: en aquel festival de San Sebastián de 2018 se prohibía a la prensa preguntar por su relación con Woody Allen, caído entonces en desgracia (Amazon no sabía si estrenar o no Un día lluvioso en Nueva York). Cuando este periodista le preguntó al actor, “antes, usted como mucho se preocuparía de su comportamiento. ¿Ahora estudia el comportamiento de quienes trabajan a su lado? Al ser estrella, ¿mide mucho más sus pasos?“, su publicista, sentada en el suelo, saltó gritando “¡Noooooooo. Eso es una pregunta sobre Woody Allen!”. Chalamet la miró sorprendido, y por ello decidió acompañar al periodista en su salida de la suite para seguir hablando de las dificultades de adaptar Duna y de las distintas lecturas del libro. Aplacó los ánimos.

Timothée Chalamet en una escena de Un perfecto desconocido Macall Polay - Searchlight Pictures

Todo lo anterior no significa que no sea un obsesivo de la actuación. Desde que comenzó a preparar Marty Supremo en 2018, viaja por todo el mundo con una mesa de ping-pong. En el festival de Cannes de 2021 se alojó en un Airbnb de lujo a las afueras de la ciudad, rechazando una suite de hotel, para tener jardín con espacio y entrenar con sus amigos. Durante unos años, a ese entrenamiento le sumó clases de guitarra para resultar creíble como Bob Dylan.

Por videollamada, el director Josh Safdie insiste en ese esfuerzo: “Conocí a Timothée en 2017 y quien me lo presentó me aseguró que iba a ser la siguiente superestrella. No era el único, y desde luego en el entorno de Timothée alimentaban esa premonición. No sé, me pareció raro. Cuatro meses después vi Llámame por tu nombre y lo entendí. Timothée tiene la capacidad de tomar una película pequeña y elevarla y engrandecerla. Es un icono, de esos más grandes que la vida”. Safdie asegura que la mejor manera de entender a Chalamet es verlo en acción en la vida real: “Tiene algo mágico. En las charlas tras las proyecciones habla con cada espectador como si solo estuvieran ellos dos en la sala”.

El cineasta logró que la ambición del actor le dé forma a la acción adrenalínica de Marty Mauser, su personaje, igual de ambicioso, en dos horas y media de película que emanan un perenne estado de ansiedad estilo Scorsese, un faro en el cine de Safdie. “Reescribimos el guion porque sentimos que esa energía funcionaría. Marty es hijo de su tiempo, de una América que cree que todo es posible; que si tienes un sueño, debes ir a por él porque lo lograrás. Y Timothée posee esa pulsión”.

Chalamet, en una escena de Marty Supremo

El director subraya el compromiso artístico de su protagonista. “Creo que queda claro que esta película no es de deportes”. Marty juega al ping-pong como en El audaz Eddie Felson (Paul Newman) se dedicaba al billar. Importa el universo en que se mueven, la posibilidad de ganar dinero y gloria en él, no la competición deportiva. “De todos modos, Timothée ha estado años y años jugando al tenis de mesa. No paró ni en la pandemia, ni mientras yo buscaba la financiación para la película”, recuerda Safdie.

Un actor muy inteligente

Timothée Chalamet también se destacó en Duna dirigida por Denis Villeneuve

En realidad, Chalamet fue, como su gran rival en los Oscar, Leonardo DiCaprio, eligiendo cada proyecto con mucho tiempo y cuidado. Busca por autores, no por propuestas. Se subió a Duna porque el responsable era Denis Villeneuve. Javier Bardem, su compañero de reparto en las tres entregas de Duna, recuerda para EL PAÍS: “Conocí a Timothée el año antes de la pandemia. Y ya le dije lo que sigo pensando. Si con 20 años hace Llámame por tu nombre y Beautiful Boy, ¿qué hará cuando crezca?”.

Bardem detalla: “He sido testigo de ese crecimiento, de cómo se amolda a las circunstancias. Es muy inteligente, con muchísimo sentido del humor y buen compañero. Posee un hambre enorme por aprender, está siempre absorbiendo en lo artístico y en lo técnico. Ah, y respeta a los mayores [risas]”. El actor español recuerda el asombro que le produjo en Un completo desconocido no solo la caracterización, sino que cantara las 15 canciones igual que Dylan. “Es que es alguien que se prepara muchísimo. En Marty Supremo hace el mejor trabajo del año. Y pienso que seguirá creciendo”.

Chalamet cumple una última regla para llevarse el Oscar con Marty Supremo: abandonar su belleza y ponerse feo. En este film, lleva unas prótesis faciales que asemejan al acné en su rostro. Gwyneth Paltrow, que lo conoció en el set y que encarna a una actriz madura necesitada de alegrías, lo vio y le recomendó unas cremas. Chalamet le mostró que sus granos eran puro maquillaje.

Chalamet en Wonka

¿Y qué opina el aludido? En un reportaje con la BBC, en diciembre, aseguraba que su responsabilidad está “en hacer creíble lo que haga en pantalla” sea tocar y cantar, sea jugar al ping-pong. “Tengo la oportunidad de disfrutar esta increíble vida trabajando en proyectos que realmente me importan. Muchos actores no logran ni trabajar, y mucho menos hacerlo en proyectos que realmente les apasionan. De verdad, hay cosas peores en la vida que tener que aprender a tocar la guitarra y jugar al tenis de mesa a un alto nivel”. ¿Y su futuro? Más allá de otras colaboraciones con el rapero de Liverpool EsDeeKid (los rumores en las redes sociales aseguran que son la misma persona), Chalamet apuesta por el desarrollo vital: “Quiero crecer como persona. Pero eso es una gran curva de aprendizaje. Y trato de no ser demasiado duro conmigo mismo ni con quienes me rodean, que también están creciendo”. El 15 de marzo, si la ola de Una batalla tras otra no empuja a DiCaprio, Chalamet recogerá su primer, y muy merecido, Oscar.