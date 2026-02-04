Coco Carreño confirmó su separación de Andrés Fabi tras nueve años juntos

Tras casi nueve años de relación, convivencia y un perro en común, Sebastián “Coco” Carreño se separó de su pareja, Andrés Fabi, médico especializado en cuidados paliativos. En diálogo con LAM (América TV) el cocinero dio detalles del final de su historia de amor, contó los motivos que los llevaron a tomar caminos separados y reflexionó sobre la posibilidad de una segunda oportunidad.

“Me separé. En realidad, me vengo haciendo como el desentendido y no digo nada, porque viste que esto de ser público tiene una parte linda y una más fea, que no posteás más nada con el otro y la gente se da cuenta. Yo tengo un perfil muy tranquilo”, afirmó “Coco” Carreño en la emisión del lunes 2 de febrero del programa de Ángel de Brito. Contó que se separaron en noviembre y que Fabi le pidió que no dijera nada al respecto, decisión que él respetó.

Tras nueve años juntos, Coco Carreño y Andrés Fabi se separaron (Foto: Instagram @coco.carreno)

En cuanto a los motivos de la ruptura, se limitó a decir que eran “temas que ocurren”: “Las parejas se desgastan. Nosotros convivimos desde el día uno. Todavía nos queremos mucho. Compartimos a Rafa, nuestro perro, que lo amamos y tenemos una buena relación. No es que nos llevemos mal ni nada. Las cosas mutan, van cambiando; el amor toma otra forma y decidimos darle un fin a eso antes que hacer cualquiera”.

Carreño aseguró que fue una decisión “charlada” entre ambos: “Lo sentimos. Vas sintiendo en el otro que hay cosas que cambiaron”. Aunque decidió preservar algunas cuestiones de su intimidad, con sinceridad sostuvo: “Cuando estás en pareja tanto tiempo, las cosas mutan para otro lado. Al principio, cuando te enamorás, todo es fantástico y con el tiempo eso va cambiando y hay un amor más maduro, de la construcción, y después no sé... la vida va pasando, tomás distintos caminos”.

"Las parejas se desgastan", expresó Carreño respecto a su separación (Foto: Instagram @coco.carreno)

En esta misma línea, el conductor de La cocina rebelde (eltrece) remarcó que no hay terceros en discordia y se animó a especular sobre el futuro. “Para que te des una idea de lo buena onda que soy, cuando yo conocí a Andrés, él quería conocer a mi exnovio, así que organicé una comida para los tres. Yo me llevo bien con la gente. (...) Con el tiempo no quita que podamos ser amigos, comer y capaz qué sé yo... nunca se sabe”, expresó. Asimismo, hizo énfasis en que en este momento no tiene intenciones de conocer gente y que toda su energía está puesta en sus proyectos laborales. “Necesito estar solo y tranquilo”, sentenció.

El cocinero no le cerró del todo la puerta a la posibilidad de una recuperación, pero dejó en claro que hoy su trabajo es su prioridad (Foto: Instagram @coco.carreno)

Carreño y Fabi estuvieron nueve años juntos. En noviembre de 2023, durante una entrevista con la revista ¡Hola!, el cocinero habló de su relación y dijo: “Él es muy particular, tiene una aparente tranquilidad, y yo soy más impulsivo. Pero siempre tira para adelante, nos acompañamos en los cambios y no obstaculizamos el crecimiento del otro. Creo que eso es lo más importante”. Asimismo, en aquel momento aseguró que la paternidad estaba en sus planes, pero no en los de su pareja. “Me pasa lo mismo con la mudanza: a mí me gustaría un lugar más grande porque la cocina es diminuta y a él no. Ninguno trata de forzar al otro. Yo tiro un tema, dejo que lo analice por unos días y después contraataco. Lo más importante es que siempre nos volvemos a elegir”, reflexionó.