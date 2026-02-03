La palabra de Luciano Castro sobre el pasacalle presuntamente dedicado a Griselda Siciliani: “Sería capaz”
El actor rompió el silencio y reveló si estuvo detrás del romántico gesto que se volvió viral; tras la infidelidad de él, la protagonista de Envidiosa (Netflix) confirmó que la relación llegó a su fin
- 4 minutos de lectura'
A principios de enero, la vida personal de Luciano Castro volvió a quedar en el ojo de la tormenta. Una serie de mensajes de voz que se viralizaron dejaron en evidencia que le fue infiel a Griselda Siciliani con Sarah Borrell, una mujer danesa de 28 años a la que conoció el año pasado mientras estuvo en Madrid, España, para protagonizar la obra de teatro Sansón de las Islas. Aunque la protagonista de Envidiosa (Netflix) admitió que, tras lo sucedido, su relación estaba terminada, recientemente el escándalo sumó un nuevo capítulo cuando apareció un pasacalle afuera de la casa de ella dedicado a una persona que, de casualidad o adrede, tenía su mismo nombre. Rápidamente, todas las miradas se posaron en el actor y, en medio de las especulaciones, él rompió el silencio y fue contundente respecto al romántico gesto.
“Te amo, Griselda, hasta el fin. Te extraño mucho, Luciano”, se pudo leer en un colorido pasacalle que apareció colgado afuera de la casa de Griselda Siciliani, en Palermo. La imagen no tardó en viralizarse y el comunicador Pepe Ochoa se dirigió al lugar para no solo confirmar su existencia, sino para calificar la estrategia como “espectacular”. Las coincidencias de los nombres, la ubicación del cartel y el mensaje deslizaron la posibilidad de que la obra haya sido de Luciano Castro en un intento de recuperar a su amor.
En la emisión del lunes 2 de febrero de Intrusos (América TV), Paula Varela comentó que el pasacalle pudo haber sido “algún chiste interno de la pareja”. A partir de esto, reveló que el fin de semana se encontró de casualidad con Luciano Castro en Mar del Plata y dio detalles de la conversación que mantuvieron. “Lo vi bien, muy enamorado, con ganas de reconquistarla, de volver con ella. Un poco me dijo que siente que está perdiendo al amor de su vida y eso lo pone triste o lo bajonea porque realmente quería quedarse hasta el final con ella, como dice ese cartel”, sostuvo la panelista.
En esta misma línea, comentó que le preguntó por el pasacalle. “Me contestó que él sería capaz de hacer todo por Griselda, un pasacalle o cualquier cosa que sea necesario, porque es la mujer de su vida y la quiere reconquistar”, reveló la panelista. Aunque no quedó claro si fue él la mente detrás del notable gesto, dejó en claro que estaría dispuesto a hacer algo semejante. A su vez, Varela aseguró que el actor es “honesto con sus sentimientos” y que es consciente de lo que hizo, de que Siciliani es el amor de su vida y que desea que lo perdone.
En cuanto a la actriz, si bien en un primer momento salió públicamente a apoyar a su pareja y, aunque reconoció la infidelidad, eligió seguir a su lado, finalmente le puso fin a la relación. Marcia “Pochi” Frisciotti contó el lunes en Puro Show (eltrece) que se comunicó con ella y reveló la respuesta que recibió: “Yo estoy separada hace varias semanas, así que ya está”. Adicionalmente, en Intrusos, Paula Varela comentó que los exs aún tendrían una charla pendiente. “Está todo bien, lo quiere mucho y no le va a soltar la mano. Sabe que va a estar para él, pero ella no estaría para volver”, sostuvo.
