¿Cómo abordarán en la quinta temporada de The Crown la trágica muerte de Lady Di?

El momento que muchos esperaban cada vez está más cerca: el estreno de la quinta temporada de The Crown, serie original de Netflix que pronto llegará a nuestros televisores. The Crown se convirtió en una de las series más reconocidas y comentadas de los últimos años. La historia, los romances y los dramas familiares de la corona británica despertaron el interés de los usuarios de la plataforma de streaming de todo el mundo.

Durante cada una de las temporadas de The Crown, pudimos visualizar una recreación de acontecimientos que marcaron la historia de Reino Unido y de los integrantes que conforman la familia real, principalmente desde el punto de vista de Isabel II. Desde la coronación de la anterior monarca en 1953 y llegando hasta los años 90 en la temporada que está por estrenarse.

Incluso, con la muerte de la Reina Isabel II, los espectadores ya comenzaron a especular con el contenido de las próximas temporadas de la serie. Sin embargo, para ver esta temática habrá que esperar un tiempo, la nueva temporada se abocará en el fallecimiento de Lady Di.

The Crown - Temporada 5 Tráiler oficial

¿Cómo murió la princesa Diana?

La princesa Diana de Gales murió el 31 de agosto de 1997, tras haber sido víctima de un accidente automovilístico cuando transitaba por un túnel del Puente del Alma en París, Francia.

Según los reportes de aquella noche, la princesa se transportaba lejos de unos paparazzi que la perseguían para fotografiarla. Iba acompañada de su entonces novio, Dodi Al-Fayed, un empresario y productor de cine egipcio, además el conductor del auto, Henri Paul, y Trevor Rees-Jones, guardaespaldas y único sobreviviente del accidente.

The Crown abarcará la trágica muerte de Lady Di Twitter. @TheCrownNetflix

Dodi Al-Fayed y Henri Paul murieron instantáneamente en dicho accidente; por otro lado, la princesa resultó gravemente herida. Posteriormente, se atendió en un hospital, pero murió debido a una hemorragia interna ocasionada por sus lesiones.

Si bien estos son los hechos que relatan las investigaciones que realizaron tanto la policía francesa como inglesa, hay quienes sugieren diversas teorías de conspiración desde hace varios años.

¿Cómo se retratará la muerte de la princesa Diana en The Crown?

De acuerdo con la declaración de una fuente allegada a la serie para el medio inglés The Sun, no se recreará en The Crown el momento exacto del accidente automovilístico que sufrió la princesa Diana. La idea de los creadores de dicha serie consiste en mostrar momentos previos y las consecuencias del suceso, con el objetivo de respetar y tratar con sensibilidad aquel fatal acontecimiento.

Una fuente de la producción le dijo al sitio web Deadline que existía cierta ansiedad y nerviosismo entre el equipo debido a lo sensible del tema. Tras el fatídico suceso, en la serie podremos ver al entonces príncipe Carlos viajando a París para recoger el cuerpo, mientras Mohamed Al-Fayed enfrenta el racismo de las autoridades francesas al acudir por el cuerpo de su hijo, indica IndieWire.

La princesa Diana de Gales murió el 31 de agosto de 1997 AP Photo. Alastair Grant

Se espera que no veamos dichos acontecimientos en la quinta temporada que está por estrenarse, sino hasta la sexta, que actualmente se encuentra en producción. Algo que caracteriza a esta producción de Netflix, es la capacidad que mostró para relatar una historia real añadiendo toques ficticios, pero sin que se llegue a tergiversar el relato.

