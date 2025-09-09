Cómo es el Audi R8 que L-Gante le regaló a su hermana Samira por su cumpleaños

Elián Valenzuela (L-Gante) le regaló el lunes a su media hermana, Samira Prosi, un Audi R8 de color rojo. Este obsequio ostentoso llamó la atención de los seguidores de la joven y del propio cantante que, fiel a su estilo y nivel de vida rodeado de lujos desde que se volvió famoso, no se quedó atrás y quiso darle lo mejor a la joven, quien cumplió 22 años.

Mediante su cuenta de Instagram, Prosi dio a conocer el auto de alta gama, que aparenta ser totalmente nuevo. En el mercado ese mismo modelo ronda cerca de los 200.000 dólares y su diseño es deportivo.

El auto que L-Gante le regaló a su hermana por su cumpleaños 22 (Fuente: Instagram/@samiraprosi)

Es famoso dentro de la marca alemana por la capacidad de ir de 0 a 100 km/h en tan solo 3.2 segundos. El alcance total es de poco más de 300 km/h. Tiene un motor trasero-central y pertenece a la segunda generación de una línea que se lanzó en 2015 y que en 2018 se actualizó.

Este modelo es el único que conserva un motor V10 (con 570 CV o 620 CV). Su estilo es agresivo, aunque todavía guarda un equilibrio entre lo deportivo y lo elegante. Tiene 4,4 metros de largo por 2 metros de ancho.

En el interior resalta una pantalla de 12,3 pulgadas con alta resolución. Desde allí se pueden controlar todos los sistemas de la navegación e info-entretenimeinto del coche. Su diseño es minimalista y permite una limpieza visual que genera una sensación de amplitud y orden.

En las historias de la red social antes mencionada, Samira Prosi subió la foto de su auto nuevo y escribió: “Te pasaste bro, gracias”. Al mismo tiempo fotografió al automóvil en plena calle, listo para usarse.

L-Gante es amante de los autos y ya lo dejó en claro con la colección de alta gama que posee en sus dos casas. En 2022 se conoció el Audi TT valuado en 123.000 dólares que exhibió en sus redes sociales. Antes de ello, ya tenía un Volkswagen Vento que ploteó íntegramente.

Una Hummer es uno de los modelos que integra la flota de colección de L-Gante Instagram: @lgante_keloke

Cuando su fama comenzó a ser cada vez más prominente en el país y en el exterior, adquirió dos Toyota SW4. Más tarde sumó a su flota un Porsche y un Mercedes Benz Clase E. Pero, como si fuera poco, tiempo después compró una Hummer y un Lamborghini blanco.

El BMW blanco que compone la flota de L-Gante Instagram: @lgante_keloke

En tanto, uno de sus autos más conocidos y llamativos es la limusina Mercedes Benz, con la que recorrió distintos puntos de Buenos Aires. Se estima que la flota podría ascender a 16 coches dentro de su colección privada.

De esta manera, tiene noción que el artista le haya entregado a su hermana como obsequio un auto, en sintonía con uno de los gustos que más lo hacen feliz. Ahora comparte ese sentimiento con Samira y su Audi R8.