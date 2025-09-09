La historia detrás de la foto de Katy Perry con el cuadro de Evita Perón

Katy Perry llegó el pasado domingo a la Argentina con motivo de su gira The Lifetimes Tour. Tras ocho años de su último show en el país, la cantante tiene pactado dos conciertos el día 9 y 10 de septiembre en el Movistar Arena, donde repasará todos sus hits y hará vibrar al público que agotó las entradas.

Katy Perry vuelve a la Argentina tras ocho años de ausencia Chris Jackson - PA England

En un breve recorrido que tendrá por la Argentina, Katy Perry organizó una agenda frenética de compromisos que incluyó la visita al espectáculo Tango Rojo en el Hotel Faena. Tras sacarse fotos con los bailarines en escena, la cantante visitó el Boutique Kovacs Shoes donde quedó impactada con el cuadro de Evita Perón. Según trascendidos, la artista quiso comprarlo, pero el empresario Antonio Ruíz, creador del famoso show de tango mencionado anteriormente, decidió regalárselo.

Katy Perry visitó el espectáculo Tango Rojo

Tras una foto con Ruíz, la cantante exhibió el cuadro en las afueras del hotel ante la vista de un séquito de fans que se agolparon detrás de las vallas para saludarla.

Con sus manos en alto, alzando el cuadro de Evita Perón, Katy generó una lluvia de gritos y aplausos por vincularse, de alguna forma, con una figura de la historia política del país.

Katy Perry alzó el cuadro de Evita Perón y generó furor entre sus fans

La usuaria @agusperry, en su cuenta de X, fue la primera en mostrar videos y fotos de este curioso momento en las afueras del hotel. “Katy Perry vino a votar y fue voto cantado”, incluyó en su publicación haciendo alusión a la elección que se celebró el día domingo en la provincia de Buenos Aires.

La usuaria de X que mostró la foto de Katy Perry con el cuadro de Evita Perón

A su vez, esta persona redobló la apuesta ante algunos comentarios que vinculaban el video o la imagen de Perry con la inteligencia artificial, dando a entender que no fue real el momento. “No es IA, es real, chicos”, afirmó con una selfie junto a la autora del álbum musical “143″, el cual salió publicado en el año 2024.

La foto de la fanática de Katy Perry con la artista negando que exista intervención de la inteligencia artificial

Orlando Bloom, expareja de Katy Perry, contó cómo es su relación con ella

En julio de este año, Katy Perry y Orlando Bloom se separaron. La noticia, comunicada por los representantes de la pareja, conmocionó al mundo del espectáculo. Con una hija en común, llamada Daisy, la relación se resquebrajó en el tiempo.

Aunque se decidió no hablar con los medios de comunicación, ni tampoco referirse en apariciones públicas en eventos, el propio Orlando Bloom decidió romper ese “pacto” en una charla con el sitio Today a raíz del lanzamiento de la película que protagoniza, llamada The cut.

Katy Perry y Orlando Bloom se separaron en julio de 2025 (Foto Evan Agostini/Invision/AP, archivo) Evan Agostini - Invision

“Estoy excelente, y muy agradecido. Tenemos una hija de lo más hermosa”, aseguró, en primer lugar. Luego, el protagonista del Señor de los anillos descartó cualquier tipo de separación conflictiva con la cantante: "Nosotros estamos muy bien. Vamos a estar muy bien. No hay nada más que amor”.

La historia de amor entre Katy y Orlando comenzó en el año 2016 cuando presenciaron el evento de los Globos de Oro. A partir de ahí existió un flechazo entre la cantante y el actor, a tal punto de comenzar una relación fructífera que los llevó a tener una hija llamada Daisy.