Cómo es el line up del día 1 del Lollapalooza Argentina 2026: viernes 13 de marzo

La organización del evento reveló su grilla por jornada; Tyler, The Creator y Lorde son los artistas principales para la fecha inaugural en San Isidro

Tan biónica, en el Lollapalooza 2025
La grilla del Lollapalooza Argentina 2026 ya fue revelada día por día

La organización del festival Lollapalooza Argentina 2026 comunicó este miércoles la distribución diaria de artistas para su undécima edición. El evento, programado para el 13, 14 y 15 de marzo en el Hipódromo de San Isidro, ahora cuenta con un cronograma detallado que define las presentaciones de cada jornada y permite a los asistentes planificar su experiencia.

Qué artistas se presentan el viernes 13 de marzo en el Lollapalooza

La jornada inaugural del festival, el viernes 13 de marzo, tendrá como figuras centrales a Tyler, The Creator y Lorde. Estos dos artistas de renombre internacional encabezan una propuesta musical que abarca diversos géneros y establece un fuerte comienzo para el evento de tres días.

El festival celebrará su undécima edición en el Hipódromo de San Isidro
La grilla para el primer día se completa con las presentaciones de:

  • Turnstile
  • Peggy Gou
  • Katseye
  • DJO
  • Danny Ocean
  • Royel Otis
  • The Dare
  • ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U
  • Judeline
  • Balu Brigada
  • Guitarricadelafuente
  • Zell
  • RØZ
  • Militantes del Climax
  • Little Boogie
  • Easykid
  • Tiger Mood
  • Victoria Whynot
  • Spaghetti Western
  • Mora Fisz
  • Jero Jones
Tyler, The Creator será una de las figuras centrales de la jornada inaugural del viernes 13 de marzo
Quiénes son los protagonistas del sábado y domingo

Para el resto del fin de semana, el festival mantiene una oferta de alto nivel con una amplia diversidad de géneros. El sábado 14 de marzo, el escenario principal recibirá a:

  • Addison Rae
  • Brutalismus 3000
  • Marina
  • Aitana
  • Soledad
  • TV Girl
  • Six Sex
  • 2hollis
  • RIIZE
  • Lany
  • Hamdi
  • Nasa Histoires
  • TIMØ
  • Marttein
  • Joaquina
  • Amigo de Artistas
  • Tobika
  • Imbermind
  • Terra
  • Paula Os
Addison Rae se presentará en el segundo día del Lollapalooza
El cierre del festival, el domingo 15 de marzo, estará a cargo de la estrella pop Sabrina Carpenter y la banda de rock alternativo Deftones. Ese día también subirán al escenario:

  • Ratones Paranoicos
  • Kygo
  • Interpol
  • Ben Böhmer
  • BUNT.
  • HorsegiirL
  • Men I Trust
  • Yami Safdie
  • Viagra Boys
  • Massacre
  • Saramalacara
  • The Warning
  • Ezequiel Arias
  • RYAN
  • Cerounno
  • Félix Vestre
  • 143Leti
  • Ludmila di Pasquale
  • Reybruja
Sabrina Carpenter estará a cargo del cierre del evento el domingo 15 de marzo
Cómo comprar entradas y realizar la verificación obligatoria

La venta de entradas para la undécima edición del festival ya está activa. Los tickets se pueden adquirir de forma online a través de la plataforma AllAccess. La organización informó que los compradores deben realizar un paso obligatorio de verificación de compra.

El proceso para asegurar un lugar en el evento es el siguiente:

  • Ingresar al sitio oficial de AllAccess con usuario y contraseña. Se recomienda realizar este paso previo para agilizar la compra.
  • Buscar el evento “Lollapalooza Argentina 2026”.
  • Seleccionar el tipo de entrada deseada y la cantidad.
  • Elegir el método de pago y completar los datos correspondientes.
  • Al finalizar la operación, el sistema enviará un correo electrónico con la confirmación del pago.
Las entradas se adquieren de forma online a través de la plataforma AllAccess
Los usuarios disponen de un plazo de diez días desde el momento de la compra para ingresar un código de seis dígitos. Este código aparece en el resumen de la tarjeta o en el home banking y puede demorar hasta 72 horas hábiles en reflejarse. Si la compra no se verifica dentro del plazo establecido, quedará anulada.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.

