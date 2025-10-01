Cómo es el line up del día 1 del Lollapalooza Argentina 2026: viernes 13 de marzo

La organización del festival Lollapalooza Argentina 2026 comunicó este miércoles la distribución diaria de artistas para su undécima edición. El evento, programado para el 13, 14 y 15 de marzo en el Hipódromo de San Isidro, ahora cuenta con un cronograma detallado que define las presentaciones de cada jornada y permite a los asistentes planificar su experiencia.

Qué artistas se presentan el viernes 13 de marzo en el Lollapalooza

La jornada inaugural del festival, el viernes 13 de marzo, tendrá como figuras centrales a Tyler, The Creator y Lorde. Estos dos artistas de renombre internacional encabezan una propuesta musical que abarca diversos géneros y establece un fuerte comienzo para el evento de tres días.

El festival celebrará su undécima edición en el Hipódromo de San Isidro

La grilla para el primer día se completa con las presentaciones de:

Turnstile

Peggy Gou

Katseye

DJO

Danny Ocean

Royel Otis

The Dare

¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U

Judeline

Balu Brigada

Guitarricadelafuente

Zell

RØZ

Militantes del Climax

Little Boogie

Easykid

Tiger Mood

Victoria Whynot

Spaghetti Western

Mora Fisz

Jero Jones

Tyler, The Creator será una de las figuras centrales de la jornada inaugural del viernes 13 de marzo

Quiénes son los protagonistas del sábado y domingo

Para el resto del fin de semana, el festival mantiene una oferta de alto nivel con una amplia diversidad de géneros. El sábado 14 de marzo, el escenario principal recibirá a:

Addison Rae

Brutalismus 3000

Marina

Aitana

Soledad

TV Girl

Six Sex

2hollis

RIIZE

Lany

Hamdi

Nasa Histoires

TIMØ

Marttein

Joaquina

Amigo de Artistas

Tobika

Imbermind

Terra

Paula Os

Addison Rae se presentará en el segundo día del Lollapalooza @addisonraee

El cierre del festival, el domingo 15 de marzo, estará a cargo de la estrella pop Sabrina Carpenter y la banda de rock alternativo Deftones. Ese día también subirán al escenario:

Ratones Paranoicos

Kygo

Interpol

Ben Böhmer

BUNT.

HorsegiirL

Men I Trust

Yami Safdie

Viagra Boys

Massacre

Saramalacara

The Warning

Ezequiel Arias

RYAN

Cerounno

Félix Vestre

143Leti

Ludmila di Pasquale

Reybruja

Sabrina Carpenter estará a cargo del cierre del evento el domingo 15 de marzo

Cómo comprar entradas y realizar la verificación obligatoria

La venta de entradas para la undécima edición del festival ya está activa. Los tickets se pueden adquirir de forma online a través de la plataforma AllAccess. La organización informó que los compradores deben realizar un paso obligatorio de verificación de compra.

El proceso para asegurar un lugar en el evento es el siguiente:

Ingresar al sitio oficial de AllAccess con usuario y contraseña. Se recomienda realizar este paso previo para agilizar la compra.

con usuario y contraseña. Se recomienda realizar este paso previo para agilizar la compra. Buscar el evento “Lollapalooza Argentina 2026”.

Seleccionar el tipo de entrada deseada y la cantidad.

Elegir el método de pago y completar los datos correspondientes.

Al finalizar la operación, el sistema enviará un correo electrónico con la confirmación del pago.

Los usuarios disponen de un plazo de diez días desde el momento de la compra para ingresar un código de seis dígitos. Este código aparece en el resumen de la tarjeta o en el home banking y puede demorar hasta 72 horas hábiles en reflejarse. Si la compra no se verifica dentro del plazo establecido, quedará anulada.

