Cuándo son los Martín Fierro de Streaming y quiénes están nominados

Este será el primer año en que se hagan los Premios Martín Fierro de Streaming, el cual busca reconocer el crecimiento y la innovación del contenido digital en la Argentina al premiar a los programas, creadores y plataformas más destacados. Este evento organizado por APTRA atraerá a las principales figuras de este medio que cada año crece más.

¿Cuándo son los Martín Fierro de Streaming 2025 y dónde se transmitirá?

La ceremonia de los Martín Fierro de Streaming se realizará el 14 de diciembre en el Centro de Convenciones de Buenos Aires. La transmisión será en vivo y en dúplex por Olga y Telefe.

APTRA anunció la fecha de los Martín Fierro de Streaming 2025 Instagram

¿Quiénes son los nominados a los Martín Fierro de Streaming 2025?

A lo largo de este miércoles 29 de octubre, se fueron dando a conocer las distintas ternas de la edición de este año de los Martín Fierro. Este anuncio estuvo a cargo de diferentes canales de streaming, donde se repartieron algunas de las categorías.

A continuación, estos son los nominados a los Martín Fierro de Streaming 2025:

Mejor programa federal

Para el universo (Universo TV - Córdoba)

(Universo TV - Córdoba) Cabaret Voltaire (Brindis - Rosario)

(Brindis - Rosario) Flojo de papeles (Floyd TV - Mendoza)

(Floyd TV - Mendoza) Dólar Blue (La Casa del Streaming - Misiones).

Actualidad

Ángel responde (Bondi)

(Bondi) El ejército de la mañana (Bondi)

(Bondi) Resu en vivo (Resumido)

(Resumido) Desayuno intermitente (Blender)

(Blender) Ya fue todo (Jotax)

(Jotax) Elijo creer (Gelatina)

(Gelatina) La posta (Stream Room TV Pública)

Voz periodística

Luciana Geuna está nominada a los Martín Fierro de Streaming 2025 por su labor en Olga Captura de pantalla

Iván Schargrodsky (Cenital)

Luciana Geuna (Olga)

Flor Halfon (Gelatina)

Esteban Trebucq (Bondi)

Carolina Amoroso (Infobae)

Gonzalo Aziz (La Casa Streaming).

Columnista

Paulo Kablan (Olga)

Rolando Barbano (Luzu TV)

Iván Schargrodsky (Blender)

Emiliano Goggia (Gelatina)

Naty Maldini (Futurock)

Seba de Caro (Gelatina)

Informativo

Segurola y Habana (Futurock)

(Futurock) Paraíso fiscal (Olga)

(Olga) La mañana (Infobae)

(Infobae) Circo freak (Gelatina)

(Gelatina) Tiempo libre (La Casa Streaming)

(La Casa Streaming) Tremenda mañana (Bondi)

(Bondi) Divino tesoro (Murad)

El más border del streaming

Patria y familia (Luzu TV)

(Luzu TV) Lo del Turco (La canchita TV)

(La canchita TV) El fin del mundo (Olga)

Conducción femenina

Sofi Martínez (Streams Telefe)

Nati Jota (Olga)

Malena Pichot (Futurock)

Paula Chaves (Olga)

Vicky Garabal (Luzu TV)

La Tora (Luzu TV y Streams Telefe)

Entrevistador

Migue Granados es uno de los nominados en la categoría "Entrevistador" (Foto: Instagram @sonequevolaba)

Pedro Rosemblat (Gelatina)

Migue Granados (Olga)

Julia Mengolini (Futurock)

Juan Pablo Varsky (Clank!)

Andrés Duka (Carnaval)

Mili Hadad (Infobae)

Mejor producción integral

Olga

Luzu TV

Gelatina

Blender

Vorterix

Bondi

Dupla del año

Paula Chaves y Luli González (Olga)

Germán Beder y Joaco Cavanna (Vorterix)

Momi Giardina y Santi Talledo (Luzu TV)

Pepe Ochoa y Fede Bongiorno (Bondi)

Tomás Quintín Palma y Marcos Aramburu (Gelatina)

Marcos Giles y Ángela Torres (Luzu TV)

Co conducción masculina

Juan Ruffo (Blender)

Germán Beder (Vorterix)

Damián Betular (Olga)

Marcos Aramburu (Gelatina)

Santi Talledo (Luzu TV)

Sebastián Manzoni (La Casa Streaming)

Co conducción Femenina

Lía Copello (Gelatina)

Flor Jazmín (Luzu TV)

Gime Accardi (Olga)

Yoyi Francella (Luzu TV)

Agos Palazzolo (Vorterix)

Juli Poggio (La Casa Streaming)

Gimena Accardi representa a Olga en los Martín Fierro de Streaming (Foto: Instagram @sonequevolaba)

Talento Revelación

Tomás Limansky (Gelatina)

Anacleta (Blender)

Ángela Torres (Luzu TV)

Marcos Giles (Vorterix y Luzu TV)

Luli González (Olga)

Lola Latorre (La Casa Streaming)

Transmisión especial musical

Gracias Mercedes (Olga)

(Olga) Un día rosarino (Olga)

(Olga) 2° aniversario (Olga)

(Olga) Tini (La Casa Streaming)

(La Casa Streaming) Gelatón (Gelatina)

(Gelatina) El baile más grande del universo (Universo TV)

Musical

Esto es ¡FA!

Algo de música (Luzu TV)

(Luzu TV) Un poco de ruido

FM LUZU (Luzu TV)

(Luzu TV) Soundtrash (Blender)

(Blender) Origamix (Somos origamis y Gelatina)

(Somos origamis y Gelatina) Volverme loco (Bombo TV)

Interés general

Nadie dice nada (Luzu TV)

(Luzu TV) Paren la mano (Vorterix)

(Vorterix) Hay algo ahí (Blender)

(Blender) Furia bebé (Futurock)

(Futurock) TDT (Olga)

(Olga) Story time (Bondi)

Conducción masculina

Nicolás Occhiato está nominado como Mejor Conductor por su programa Nadie Dice Nada en Luzu TV (Fuente: Captura de Imagen - Luzu Tv)

Luquitas Rodríguez (Vorterix)

Tomás Rebord (Blender)

Migue Granados (Olga)

Nicolás Occhiato (Luzu TV)

Ángel de Brito (Bondi)

Pedro Rosemblat (Gelatina)

Magazine

Antes que nadie (Luzu TV)

(Luzu TV) Sería increíble (Olga)

(Olga) Rumis (La Casa Streaming)

(La Casa Streaming) Escucho ofertas (Blender)

(Blender) Deja que entre el sol (Vorterix)

(Vorterix) Tengo capturas (La Casa Streaming)

(La Casa Streaming) Se picó (República Z)

Stream React

La Voz Argentina (Streams Telefe y Luzu TV)

(Streams Telefe y Luzu TV) Masterchef Liga Streamers (Streams Telefe y canales de streamers)

(Streams Telefe y canales de streamers) Gran Hermano (Streams Telefe)

(Streams Telefe) Azzaro reacción (AZZ)

Transmisión Especial

24hs de TDT (Olga)

(Olga) Revolución en la casa (La Casa Streaming)

(La Casa Streaming) 20 años de YouTube (Blender)

(Blender) Luzu FC (Luzu TV)

(Luzu TV) Stream CONICET: fondo del mar (Schmidt Ocean Institute)

