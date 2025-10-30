LA NACION

Cuándo son los Martín Fierro de Streaming y quiénes están nominados

Los premios que celebran lo mejor del streaming argentino ya tienen fecha de entrega y lista de ternas

Este será el primer año en que se hagan los Premios Martín Fierro de Streaming, el cual busca reconocer el crecimiento y la innovación del contenido digital en la Argentina al premiar a los programas, creadores y plataformas más destacados. Este evento organizado por APTRA atraerá a las principales figuras de este medio que cada año crece más.

¿Cuándo son los Martín Fierro de Streaming 2025 y dónde se transmitirá?

La ceremonia de los Martín Fierro de Streaming se realizará el 14 de diciembre en el Centro de Convenciones de Buenos Aires. La transmisión será en vivo y en dúplex por Olga y Telefe.

¿Quiénes son los nominados a los Martín Fierro de Streaming 2025?

A lo largo de este miércoles 29 de octubre, se fueron dando a conocer las distintas ternas de la edición de este año de los Martín Fierro. Este anuncio estuvo a cargo de diferentes canales de streaming, donde se repartieron algunas de las categorías.

A continuación, estos son los nominados a los Martín Fierro de Streaming 2025:

Mejor programa federal

  • Para el universo (Universo TV - Córdoba)
  • Cabaret Voltaire (Brindis - Rosario)
  • Flojo de papeles (Floyd TV - Mendoza)
  • Dólar Blue (La Casa del Streaming - Misiones).

Actualidad

  • Ángel responde (Bondi)
  • El ejército de la mañana (Bondi)
  • Resu en vivo (Resumido)
  • Desayuno intermitente (Blender)
  • Ya fue todo (Jotax)
  • Elijo creer (Gelatina)
  • La posta (Stream Room TV Pública)

Voz periodística

  • Iván Schargrodsky (Cenital)
  • Luciana Geuna (Olga)
  • Flor Halfon (Gelatina)
  • Esteban Trebucq (Bondi)
  • Carolina Amoroso (Infobae)
  • Gonzalo Aziz (La Casa Streaming).

Columnista

  • Paulo Kablan (Olga)
  • Rolando Barbano (Luzu TV)
  • Iván Schargrodsky (Blender)
  • Emiliano Goggia (Gelatina)
  • Naty Maldini (Futurock)
  • Seba de Caro (Gelatina)

Informativo

  • Segurola y Habana (Futurock)
  • Paraíso fiscal (Olga)
  • La mañana (Infobae)
  • Circo freak (Gelatina)
  • Tiempo libre (La Casa Streaming)
  • Tremenda mañana (Bondi)
  • Divino tesoro (Murad)

El más border del streaming

  • Patria y familia (Luzu TV)
  • Lo del Turco (La canchita TV)
  • El fin del mundo (Olga)

Conducción femenina

  • Sofi Martínez (Streams Telefe)
  • Nati Jota (Olga)
  • Malena Pichot (Futurock)
  • Paula Chaves (Olga)
  • Vicky Garabal (Luzu TV)
  • La Tora (Luzu TV y Streams Telefe)

Entrevistador

  • Pedro Rosemblat (Gelatina)
  • Migue Granados (Olga)
  • Julia Mengolini (Futurock)
  • Juan Pablo Varsky (Clank!)
  • Andrés Duka (Carnaval)
  • Mili Hadad (Infobae)

Mejor producción integral

  • Olga
  • Luzu TV
  • Gelatina
  • Blender
  • Vorterix
  • Bondi

Dupla del año

  • Paula Chaves y Luli González (Olga)
  • Germán Beder y Joaco Cavanna (Vorterix)
  • Momi Giardina y Santi Talledo (Luzu TV)
  • Pepe Ochoa y Fede Bongiorno (Bondi)
  • Tomás Quintín Palma y Marcos Aramburu (Gelatina)
  • Marcos Giles y Ángela Torres (Luzu TV)

Co conducción masculina

  • Juan Ruffo (Blender)
  • Germán Beder (Vorterix)
  • Damián Betular (Olga)
  • Marcos Aramburu (Gelatina)
  • Santi Talledo (Luzu TV)
  • Sebastián Manzoni (La Casa Streaming)

Co conducción Femenina

  • Lía Copello (Gelatina)
  • Flor Jazmín (Luzu TV)
  • Gime Accardi (Olga)
  • Yoyi Francella (Luzu TV)
  • Agos Palazzolo (Vorterix)
  • Juli Poggio (La Casa Streaming)
Talento Revelación

  • Tomás Limansky (Gelatina)
  • Anacleta (Blender)
  • Ángela Torres (Luzu TV)
  • Marcos Giles (Vorterix y Luzu TV)
  • Luli González (Olga)
  • Lola Latorre (La Casa Streaming)

Transmisión especial musical

  • Gracias Mercedes (Olga)
  • Un día rosarino (Olga)
  • 2° aniversario (Olga)
  • Tini (La Casa Streaming)
  • Gelatón (Gelatina)
  • El baile más grande del universo (Universo TV)

Musical

  • Esto es ¡FA!
  • Algo de música (Luzu TV)
  • Un poco de ruido
  • FM LUZU (Luzu TV)
  • Soundtrash (Blender)
  • Origamix (Somos origamis y Gelatina)
  • Volverme loco (Bombo TV)

Interés general

  • Nadie dice nada (Luzu TV)
  • Paren la mano (Vorterix)
  • Hay algo ahí (Blender)
  • Furia bebé (Futurock)
  • TDT (Olga)
  • Story time (Bondi)

Conducción masculina

  • Luquitas Rodríguez (Vorterix)
  • Tomás Rebord (Blender)
  • Migue Granados (Olga)
  • Nicolás Occhiato (Luzu TV)
  • Ángel de Brito (Bondi)
  • Pedro Rosemblat (Gelatina)

Magazine

  • Antes que nadie (Luzu TV)
  • Sería increíble (Olga)
  • Rumis (La Casa Streaming)
  • Escucho ofertas (Blender)
  • Deja que entre el sol (Vorterix)
  • Tengo capturas (La Casa Streaming)
  • Se picó (República Z)

Stream React

  • La Voz Argentina (Streams Telefe y Luzu TV)
  • Masterchef Liga Streamers (Streams Telefe y canales de streamers)
  • Gran Hermano (Streams Telefe)
  • Azzaro reacción (AZZ)

Transmisión Especial

  • 24hs de TDT (Olga)
  • Revolución en la casa (La Casa Streaming)
  • 20 años de YouTube (Blender)
  • Luzu FC (Luzu TV)
  • Stream CONICET: fondo del mar (Schmidt Ocean Institute)

