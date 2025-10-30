Cuándo son los Martín Fierro de Streaming y quiénes están nominados
Los premios que celebran lo mejor del streaming argentino ya tienen fecha de entrega y lista de ternas
- 4 minutos de lectura'
Este será el primer año en que se hagan los Premios Martín Fierro de Streaming, el cual busca reconocer el crecimiento y la innovación del contenido digital en la Argentina al premiar a los programas, creadores y plataformas más destacados. Este evento organizado por APTRA atraerá a las principales figuras de este medio que cada año crece más.
¿Cuándo son los Martín Fierro de Streaming 2025 y dónde se transmitirá?
La ceremonia de los Martín Fierro de Streaming se realizará el 14 de diciembre en el Centro de Convenciones de Buenos Aires. La transmisión será en vivo y en dúplex por Olga y Telefe.
¿Quiénes son los nominados a los Martín Fierro de Streaming 2025?
A lo largo de este miércoles 29 de octubre, se fueron dando a conocer las distintas ternas de la edición de este año de los Martín Fierro. Este anuncio estuvo a cargo de diferentes canales de streaming, donde se repartieron algunas de las categorías.
A continuación, estos son los nominados a los Martín Fierro de Streaming 2025:
Mejor programa federal
- Para el universo (Universo TV - Córdoba)
- Cabaret Voltaire (Brindis - Rosario)
- Flojo de papeles (Floyd TV - Mendoza)
- Dólar Blue (La Casa del Streaming - Misiones).
Actualidad
- Ángel responde (Bondi)
- El ejército de la mañana (Bondi)
- Resu en vivo (Resumido)
- Desayuno intermitente (Blender)
- Ya fue todo (Jotax)
- Elijo creer (Gelatina)
- La posta (Stream Room TV Pública)
Voz periodística
- Iván Schargrodsky (Cenital)
- Luciana Geuna (Olga)
- Flor Halfon (Gelatina)
- Esteban Trebucq (Bondi)
- Carolina Amoroso (Infobae)
- Gonzalo Aziz (La Casa Streaming).
Columnista
- Paulo Kablan (Olga)
- Rolando Barbano (Luzu TV)
- Iván Schargrodsky (Blender)
- Emiliano Goggia (Gelatina)
- Naty Maldini (Futurock)
- Seba de Caro (Gelatina)
Informativo
- Segurola y Habana (Futurock)
- Paraíso fiscal (Olga)
- La mañana (Infobae)
- Circo freak (Gelatina)
- Tiempo libre (La Casa Streaming)
- Tremenda mañana (Bondi)
- Divino tesoro (Murad)
El más border del streaming
- Patria y familia (Luzu TV)
- Lo del Turco (La canchita TV)
- El fin del mundo (Olga)
Conducción femenina
- Sofi Martínez (Streams Telefe)
- Nati Jota (Olga)
- Malena Pichot (Futurock)
- Paula Chaves (Olga)
- Vicky Garabal (Luzu TV)
- La Tora (Luzu TV y Streams Telefe)
Entrevistador
- Pedro Rosemblat (Gelatina)
- Migue Granados (Olga)
- Julia Mengolini (Futurock)
- Juan Pablo Varsky (Clank!)
- Andrés Duka (Carnaval)
- Mili Hadad (Infobae)
Mejor producción integral
- Olga
- Luzu TV
- Gelatina
- Blender
- Vorterix
- Bondi
Dupla del año
- Paula Chaves y Luli González (Olga)
- Germán Beder y Joaco Cavanna (Vorterix)
- Momi Giardina y Santi Talledo (Luzu TV)
- Pepe Ochoa y Fede Bongiorno (Bondi)
- Tomás Quintín Palma y Marcos Aramburu (Gelatina)
- Marcos Giles y Ángela Torres (Luzu TV)
Co conducción masculina
- Juan Ruffo (Blender)
- Germán Beder (Vorterix)
- Damián Betular (Olga)
- Marcos Aramburu (Gelatina)
- Santi Talledo (Luzu TV)
- Sebastián Manzoni (La Casa Streaming)
Co conducción Femenina
- Lía Copello (Gelatina)
- Flor Jazmín (Luzu TV)
- Gime Accardi (Olga)
- Yoyi Francella (Luzu TV)
- Agos Palazzolo (Vorterix)
- Juli Poggio (La Casa Streaming)
Talento Revelación
- Tomás Limansky (Gelatina)
- Anacleta (Blender)
- Ángela Torres (Luzu TV)
- Marcos Giles (Vorterix y Luzu TV)
- Luli González (Olga)
- Lola Latorre (La Casa Streaming)
Transmisión especial musical
- Gracias Mercedes (Olga)
- Un día rosarino (Olga)
- 2° aniversario (Olga)
- Tini (La Casa Streaming)
- Gelatón (Gelatina)
- El baile más grande del universo (Universo TV)
Musical
- Esto es ¡FA!
- Algo de música (Luzu TV)
- Un poco de ruido
- FM LUZU (Luzu TV)
- Soundtrash (Blender)
- Origamix (Somos origamis y Gelatina)
- Volverme loco (Bombo TV)
Interés general
- Nadie dice nada (Luzu TV)
- Paren la mano (Vorterix)
- Hay algo ahí (Blender)
- Furia bebé (Futurock)
- TDT (Olga)
- Story time (Bondi)
Conducción masculina
- Luquitas Rodríguez (Vorterix)
- Tomás Rebord (Blender)
- Migue Granados (Olga)
- Nicolás Occhiato (Luzu TV)
- Ángel de Brito (Bondi)
- Pedro Rosemblat (Gelatina)
Magazine
- Antes que nadie (Luzu TV)
- Sería increíble (Olga)
- Rumis (La Casa Streaming)
- Escucho ofertas (Blender)
- Deja que entre el sol (Vorterix)
- Tengo capturas (La Casa Streaming)
- Se picó (República Z)
Stream React
- La Voz Argentina (Streams Telefe y Luzu TV)
- Masterchef Liga Streamers (Streams Telefe y canales de streamers)
- Gran Hermano (Streams Telefe)
- Azzaro reacción (AZZ)
Transmisión Especial
- 24hs de TDT (Olga)
- Revolución en la casa (La Casa Streaming)
- 20 años de YouTube (Blender)
- Luzu FC (Luzu TV)
- Stream CONICET: fondo del mar (Schmidt Ocean Institute)
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA
- 1
Así está hoy Jaclyn Smith, la inolvidable protagonista de Los Ángeles de Charlie
- 2
Cuántos hijos tienen Nancy Pazos y Diego Santilli
- 3
Claudio Villarruel, sorpresivo debut teatral, cómo ve a Tinelli y Pergolini y la confesión de su padre antes de morir
- 4
Sabrina Rojas reveló cuál fue su pareja más sana y sorprendió a más de uno