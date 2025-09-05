Cómo fue el encuentro entre Charly García, Messi y Antonela Roccuzzo

Tras la victoria 3-0 del equipo nacional sobre Venezuela, Charly García visitó a Lionel Messi y a los demás jugadores de la selección argentina en los vestuarios del estadio Monumental. Tiempo después, se viralizó un video cuando el futbolista salía del estadio junto a Antonela Roccuzzo y tuvieron un emotivo saludo con el músico. Este cruce de leyendas argentinas tuvo una gran repercusión en las redes sociales.

El encuentro entre Charly García, Messi y Antonela Roccuzzo

Después del triunfo, Charly García se dirigió al vestuario para saludar a los jugadores, donde se encontró con Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Claudio ‘Chiqui’ Tapia, presidente de la AFA. Tras una breve charla, Messi se retiró del estadio junto a su esposa.

Un video compartido por el periodista Emiliano Raddi capturó el instante en que Messi detuvo su auto para saludar nuevamente a García. Tomándose de las manos, el músico le dijo: “Que Dios te bendiga”. Y le lanzó un beso. La reacción de Roccuzzo desde el asiento del copiloto no pasó desapercibida: una sonrisa radiante, una mano en el corazón y aplausos evidenciaron su admiración por el ícono del rock nacional.

La emoción de Anto Roccuzzo por el encuentro de Leo Messi y Charly García (Video: Instagram @EmilianoRaddi)

Este viernes, el músico compartió en Instagram imágenes del encuentro en el vestuario. En las fotos se los ve abrazados, tomados de las manos y sonriendo.

“Gracias Leo Messi“, escribió el cantante. Los comentarios de los seguidores no se hicieron esperar y destacaron la suerte de ser contemporáneos a ambos ídolos. “Ser contemporáneo a Charly García y Lionel Messi, disfrutemos el momento”; “Te pidió una foto Messi. Qué suerte tiene... Grande maestro”; “Los amo” y “Gracias capitanes”, fueron algunos de los mensajes que dejaron sus seguidores.

El posteo de Charly García tras su encuentro con Messi (Foto: Instagram @charlygarcia)

El emotivo mensaje de Antonela Roccuzzo a Messi

Después del partido, Antonela Roccuzzo publicó un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram dedicado a su esposo: “Orgullosos de vos, de cada paso que das y de todo lo que construiste con amor y esfuerzo. ¡Qué suerte la nuestra de acompañarte en este camino! Te amamos“. Acompañó sus palabras con tiernas fotos de Messi junto a sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, quienes lo acompañaron en la cancha para el Himno Nacional.

El emotivo posteo de Anto Roccuzzo para Leo Messi (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo / @chinasanjuann)

Roccuzzo y sus hijos viajaron a Argentina para acompañar a Messi en su último partido en el país por las eliminatorias. Estuvo presente en el palco VIP junto a su familia y celebraron los goles con entusiasmo. Su estilo, relajado y moderno, también fue objeto de comentarios. Lució la camiseta celeste y blanca con el número 10, combinada con un pantalón negro, una remera manga larga y una campera a tono.

