Cómo fue el encuentro entre Charly García, Messi y Antonela Roccuzzo
En el estadio Monumental, el ícono del rock argentino visitó al capitán de la selección y a su esposa
Tras la victoria 3-0 del equipo nacional sobre Venezuela, Charly García visitó a Lionel Messi y a los demás jugadores de la selección argentina en los vestuarios del estadio Monumental. Tiempo después, se viralizó un video cuando el futbolista salía del estadio junto a Antonela Roccuzzo y tuvieron un emotivo saludo con el músico. Este cruce de leyendas argentinas tuvo una gran repercusión en las redes sociales.
El encuentro entre Charly García, Messi y Antonela Roccuzzo
Después del triunfo, Charly García se dirigió al vestuario para saludar a los jugadores, donde se encontró con Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Claudio ‘Chiqui’ Tapia, presidente de la AFA. Tras una breve charla, Messi se retiró del estadio junto a su esposa.
Un video compartido por el periodista Emiliano Raddi capturó el instante en que Messi detuvo su auto para saludar nuevamente a García. Tomándose de las manos, el músico le dijo: “Que Dios te bendiga”. Y le lanzó un beso. La reacción de Roccuzzo desde el asiento del copiloto no pasó desapercibida: una sonrisa radiante, una mano en el corazón y aplausos evidenciaron su admiración por el ícono del rock nacional.
Este viernes, el músico compartió en Instagram imágenes del encuentro en el vestuario. En las fotos se los ve abrazados, tomados de las manos y sonriendo.
“Gracias Leo Messi“, escribió el cantante. Los comentarios de los seguidores no se hicieron esperar y destacaron la suerte de ser contemporáneos a ambos ídolos. “Ser contemporáneo a Charly García y Lionel Messi, disfrutemos el momento”; “Te pidió una foto Messi. Qué suerte tiene... Grande maestro”; “Los amo” y “Gracias capitanes”, fueron algunos de los mensajes que dejaron sus seguidores.
El emotivo mensaje de Antonela Roccuzzo a Messi
Después del partido, Antonela Roccuzzo publicó un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram dedicado a su esposo: “Orgullosos de vos, de cada paso que das y de todo lo que construiste con amor y esfuerzo. ¡Qué suerte la nuestra de acompañarte en este camino! Te amamos“. Acompañó sus palabras con tiernas fotos de Messi junto a sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, quienes lo acompañaron en la cancha para el Himno Nacional.
Roccuzzo y sus hijos viajaron a Argentina para acompañar a Messi en su último partido en el país por las eliminatorias. Estuvo presente en el palco VIP junto a su familia y celebraron los goles con entusiasmo. Su estilo, relajado y moderno, también fue objeto de comentarios. Lució la camiseta celeste y blanca con el número 10, combinada con un pantalón negro, una remera manga larga y una campera a tono.
