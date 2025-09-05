La reacción de Antonela Roccuzzo cuando Charly García se acercó a saludar a Lionel Messi
El músico dijo presente en el Más Monumental y pasó por el vestuario a ver al equipo; a la salida se reencontró con el capitán; vivieron un sentido momento y la rosarina no pudo ocultar su alegría
- 3 minutos de lectura'
El jueves 4 de septiembre en el estadio Más Monumental hubo un encuentro de leyendas argentinas. Mientras en la cancha Lionel Messi desplegaba su magia y marcaba dos goles, en una de las plateas Charly García disfrutaba del partido como un fanático más. Tras la victoria, el cantante pasó por el vestuario y conversó con el capitán de la selección argentina. Pero, al final de la noche, cuando Leo se retiraba, volvieron a saludarse a través de la ventanilla del auto. Más allá del emotivo momento, lo que no pasó inadvertido fue la expresión de felicidad de la mismísima Antonela Roccuzzo al ver de cerca al intérprete de “Inconsciente colectivo”.
Luego de golear 3-0 a Venezuela en la anteúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas de cara al Mundial 2026, la selección argentina recibió una visita especial en el vestuario. Charly García se acercó a saludar y posó con Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y también con Claudio ‘Chiqui’ Tapia, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Tras conversar durante varios minutos con el músico y hablar con la prensa, el 10 se retiró del estadio en auto, acompañado por su esposa.
En un video que compartió el periodista Emiliano Raddi se pudo ver el momento en el que Messi salí del estadio de Núñez, pero frenó su auto para volver a saludar a García. Se agarraron de las manos y el músico le dijo: “Que Dios te bendiga” y le lanzó un beso. La que tampoco pudo ocultar su alegría fue Roccuzzo, quien vio todo desde el asiento del copiloto. La rosarina desplegó una radiante sonrisa, se llevó una mano al corazón y hasta aplaudió, gestos que dieron cuenta de su felicidad y también de su fanatismo.
Por otro lado, tras el partido, Anto Roccuzzo publicó un conmovedor mensaje para su esposo: “Orgullosos de vos, de cada paso que das y de todo lo que construiste con amor y esfuerzo. ¡Qué suerte la nuestra de acompañarte en este camino! Te amamos“. Sus palabras estuvieron acompañadas por tiernas fotos de Lionel con sus tres hijos Thiago (12), Mateo (9) y Ciro (7), quienes lo acompañaron en la cancha para el Himno Nacional.
Otras noticias de Eliminatorias
Seis boletos definidos. Clasificados al Mundial 2026: qué selecciones sudamericanas se aseguraron un boleto y cuáles pelean un lugar
Casi todo definido. Así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026, tras la fecha 17
Fin de fiesta. Messi puso en duda su presencia en el Mundial: los "nueve meses" y una confesión a corazón abierto
- 1
“Siento compasión por ella”: Demi Moore opinó sobre cómo la actual mujer de Bruce Willis lo acompaña en su duro presente
- 2
La soprano argentina que reaviva una obra cumbre del repertorio postromántico: “Son canciones de una placidez infinita”
- 3
El conjuro 4: últimos ritos, escenas de terror potentes en un film que no alcanza a las dos primeras entregas
- 4
Venecia y Cannes: el festival que nació como propaganda del fascismo y el que surgió como respuesta, marcan el pulso del cine mundial