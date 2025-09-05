La reacción de Antonela Roccuzzo cuando Charly García se acercó a saludar a Lionel Messi

El jueves 4 de septiembre en el estadio Más Monumental hubo un encuentro de leyendas argentinas. Mientras en la cancha Lionel Messi desplegaba su magia y marcaba dos goles, en una de las plateas Charly García disfrutaba del partido como un fanático más. Tras la victoria, el cantante pasó por el vestuario y conversó con el capitán de la selección argentina. Pero, al final de la noche, cuando Leo se retiraba, volvieron a saludarse a través de la ventanilla del auto. Más allá del emotivo momento, lo que no pasó inadvertido fue la expresión de felicidad de la mismísima Antonela Roccuzzo al ver de cerca al intérprete de “Inconsciente colectivo”.

Luego de golear 3-0 a Venezuela en la anteúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas de cara al Mundial 2026, la selección argentina recibió una visita especial en el vestuario. Charly García se acercó a saludar y posó con Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y también con Claudio ‘Chiqui’ Tapia, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Tras conversar durante varios minutos con el músico y hablar con la prensa, el 10 se retiró del estadio en auto, acompañado por su esposa.

En un video que compartió el periodista Emiliano Raddi se pudo ver el momento en el que Messi salí del estadio de Núñez, pero frenó su auto para volver a saludar a García. Se agarraron de las manos y el músico le dijo: “Que Dios te bendiga” y le lanzó un beso. La que tampoco pudo ocultar su alegría fue Roccuzzo, quien vio todo desde el asiento del copiloto. La rosarina desplegó una radiante sonrisa, se llevó una mano al corazón y hasta aplaudió, gestos que dieron cuenta de su felicidad y también de su fanatismo.

El emotivo posteo de Anto Roccuzzo para Leo Messi (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo / @chinasanjuann)

Por otro lado, tras el partido, Anto Roccuzzo publicó un conmovedor mensaje para su esposo: “Orgullosos de vos, de cada paso que das y de todo lo que construiste con amor y esfuerzo. ¡Qué suerte la nuestra de acompañarte en este camino! Te amamos“. Sus palabras estuvieron acompañadas por tiernas fotos de Lionel con sus tres hijos Thiago (12), Mateo (9) y Ciro (7), quienes lo acompañaron en la cancha para el Himno Nacional.