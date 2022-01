Rodrigo de la Serna, ¿el motivo oculto de la interna entre Érica Rivas y Casados con hijos?

El conflicto entre Érica Rivas y los productores de Casados con Hijos parece no tener fin. Luego de que Érica Rivas asegurara que a ella la echaron de la obra de teatro -que quedó frenada por la pandemia-, varios de sus excompañeros de elenco (Darío Lopilato y Marcelo de Bellis) salieron a responderle.

Además, el cronista de Intrusos en el Espectáculo, Gonzalo Vázquez , dio a conocer una teoría sobre el conflicto, inédita hasta el momento: que el motivo oculto del enfrentamiento sería nada más ni nada menos que la expareja de Rivas, y el padre de su hija: Rodrigo de la Serna.

El elenco principal de Casados con hijos, una sitcom que sigue fascinando al público argentino

“A todos nos cuesta soltar”

La polémica volvió a ser noticia esta semana por los dichos de Rivas en una entrevista con Julio Leiva para el ciclo Caja Negra (Filo News). Lejos de dar por finalizado el tema, la actriz habló de su deseo de volver a ser parte del proyecto. “Ellos no quieren que yo esté. Ellos me echaron. O sea, yo quiero estar. Para mí es muy importante ocupar ese espacio de representación. Además, como mujer, como actriz, como feminista. Lo que pasa es que no voy a hacer cualquier cosa”, expresó.

Sin dudarlo, disparó además contra quienes difundieron los mensajes privados que daban cuenta de su salida del proyecto teatral y aclaró que los destinatarios son todos hombres: “No me lo esperaba. Me dio mucho dolor. Me echaron porque era un dolor de huev... porque soy un grano en el ort...”, expresó.

A pesar de mostrarse aún molesta, no descartó volver a personificar a María Elena Fuseneco. “Quizás en algún momento lo haga, pero ahora me duele mucho. Lo que sí podemos decir es que yo traté un montón”, concluyó.

Otros tiempos. Érica Rivas junto a su marido en la ficción, Marcelo de Bellis Instagram

Consultados por Vázquez, tanto Darío Lopilato como Marcelo de Bellis se mostraron, según relató el periodista, un poco cansados de hablar del tema. Sin embargo, dieron su parecer. “Ya estamos”, arrancó De Bellis. “No es un proyecto ni siquiera hoy Casados... así que estaríamos hablando sobre el pasado, lo que dijo uno, lo que dijo el otro. Y vos nos querés, Gonzalo -le dijo al cronista mirándolo a los ojos- y querés hacer el programa. Entonces no nos metas en estos temas”, completó.

“Hay cosas que uno no puede manejar. Y eso es lo que pasa en esta situación. Ya son decisiones que van más allá. Decisiones personales, decisiones de producción, de lo que sea”, dijo por su parte Lopilato. “Te llaman para la selección y ese partido lo querés jugar. Y es lo que me pasa con Casados con Hijos. Hay que recordarlo como algo hermoso que pasó”, agregó. “Cuesta soltar, nos pasa a todos”, redondeó De Bellis.

Una teoría insólita

Terminada la nota, el notero Gonzalo Vázquez reveló una nueva teoría sobre el eterno conflicto de uno de los programas más exitosos de Telefe. Según reveló, charló con alguien de la producción: “A mi lo que me dicen, más allá de no haber arreglado el número, más allá del porcentaje, es la siguiente frase que a mi me impactó: ´Erica hizo esto porque se la tenía jurada a Francella hace más de 20 años´”

Luego, reveló cuál sería el “quid la cuestión”: “Hace más de 20 años Érica era pareja de Rodrigo de la Serna, y en ese momento, él tuvo una escena en donde fue probado por Guillermo Francella y el actor no lo quiso. Y desde ese día, Erica fue contundente cuando declaró sobre y contra Francella”. Cuando le marcaron que ese episodio fue mucho antes del programa, Vázquez insistió que lo que le dijeron es que el clima entre ellos nunca fue bueno. “Cuando se la pudo cobrar, se la cobró”, afirmó. Además, agregó que los productores niegan haberle dicho “feminazi” a la actriz.

¿Un conflicto sin fin?

A treces años de su último capítulo en Telefe (en la emisión original, luego siguió reponiéndose, y con mucho éxito, hasta el día de hoy) Casados con hijos anunció en 2019 una noticia bomba: la vuelta de la ficción, en formato teatral. Todo el elenco original, Guillermo Francella, Florencia Peña, Érica Rivas, Marcelo de Bellis y los hermanos Luisana y Darío Lopilato sería parte de la nueva aventura. Sin embargo, la alegría duró poco y, peor aún, se terminó transformando en escándalo, sobre todo a raíz de las versiones, desmentidas y reversiones de la salida de Érica Rivas del proyecto.

La pelea entre la actriz y los productores de la futura obra no tardó en trascender a los medios. El punto de conflicto habría sido la propuesta de la actriz de realizar cambios en los guiones en su personaje, María Elena Fuseneco.

Florencia Peña y Érica Rivas también ofrecieron diferentes versiones de lo sucedido Instagram: @flor_d_p/ Archivo

El objetivo de Rivas habría sido dejar aquellos chistes y comentarios considerados machistas, muy presentes en los diálogos de la tira, que actualmente no son aceptados por ella para ser replicados, sobre todo por su militancia feminista, algo que comparte con Florencia Peña, quien de todos modos no está del todo de acuerdo con el accionar de su colega.

Al realizar este planteo, denunció que los directivos del proyecto la llamaron “feminazi” y la apartaron. Si bien Rivas habló del tema en contadas ocasiones, cada vez que lo hizo, provocó que el tema volviese con todo al centro de la escena, demostrando que la popularidad del envío, de sus personajes y de esa posible adaptación teatral sigue siendo altísima.