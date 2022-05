Tamara Báez, pareja de L-Gante, se realizó un nuevo retoque estético y lo mostró en redes

Tamara Báez, la pareja del cantante de cumbia L-Gante y mamá de la pequeña Jamaica, se realizó un nuevo retoque estético y compartió el resultado a través de sus redes sociales. “Les quiero contar que después de tanto me animé a hacerme las cejas”, reveló y mostró una foto en sus historias de Instagram.

En la imagen se puede ver a la joven de 22 años con sus cejas renovadas y una expresión de satisfacción por cómo le quedó. Tal como se puede apreciar, el nuevo look le dio otro aspecto a su rostro y definió mucho más su mirada. “El efecto sombra es lo más”, sostuvo Tamara y recomendó la cuenta de Instagram que le hizo el retoque. “Súper recomiendo”, agregó.

El nuevo retoque estético de Tamara Báez, la pareja de L-Gante (Foto: @tamibaez429)

No es la primera vez que la flamante mamá se hace un cambio de look y comparte el resultado con sus casi 500.000 seguidores. De hecho, a través de las redes explicó a qué otros tratamientos estéticos se sometió.

“¿Te hiciste alguna cirugía?”, le consultó un usuario en Instagram. Ante la inquisidora pregunta, la novia del cantante respondió sin ánimo de esconder nada y con una imagen en la que hace foco a su boca. “Me puse ácido hialurónico en los labios y la nariz nomás”, aseguró la joven.

Los retoques estéticos a los que se sometió la novia de L-Gante Captura Instagram

Tamara mostró también a través de Instagram cómo se agrandó los labios, tanto que se comparó a sí misma con un filtro de la plataforma. “El martes me pongo más labios, ¿quieren que les muestre el proceso?”, le preguntó Báez a sus seguidores y adjuntó a una selfie de ella frente al espejo con una canción de fondo que dice: “El flow que yo tengo no lo compra el money”.

Poco antes de pasar por el centro de estética, la joven mantuvo un ida y vuelta con sus fieles seguidores, en el que no solo les adelantó la intervención que estaba por realizarse sino que también les propuso mostrarles el proceso de su nueva transformación.

Con el visto bueno de los usuarios, la novia de L-Gante mostró la nueva intervención estética que se realizó mediante una postal que publicó en sus redes sociales. “Amo que mis labios sean como los del filtro”, aseguró junto a una fotografía en la que exhibía su boca en primer plano.

Tamara Báez se rellenó los labios y mostró el resultado en sus redes sociales Captura Instagram

De esta forma, Báez volvió a rellenar sus labios con ácido hialurónico, una práctica que está muy de moda en la industria de la estética y es utilizada por famosas como las hermanas Kardashian, Gigi Hadid, Kylie Jenner y Angelina Jolie.

Como si fuera poco, en otra historia Tamara mostró nuevamente su boca en primer plano y presumió: “Se hinchó”. Sin dudas, estaba encantada con el renovado aspecto de sus labios.

Tamara Báez se rellenó los labios y mostró el resultado en sus redes sociales Captura Instagram

En marzo de este año, con motivo de la filtración de una foto suya cuando era adolescente, Báez volvió a referirse a las intervenciones estéticas que se hizo y adelantó que ya está pensando en agrandarse el busto.

“Me puse un poco de labios, me arreglé la nariz y uso pestañas, como quieren ustedes y no pueden. Les duele una banda verme bien. Las quiero y sigan mis pasos. No exploten cuando me vean con las lolas hechas”, sostuvo la joven.