Ivana Nadal se mostró en ropa interior en diferentes posturas, para dar cuenta de su cuerpo "real". Crédito: Captura de pantalla

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de junio de 2020 • 15:35

Además de tips para entrenarse , desde que comenzó la cuarentena , Ivana Nadal está muy enfocada en subrayar la importancia del amor propio. En varias publicaciones de las últimas semanas habló de la aceptación de la imagen personal, e invitó a sus seguidores a entrenar para poder " amarse desnudos ". Ahora, la conductora publicó fotos en la que se le marcan algunos "rollitos", tal cual ella los define, para contar que algunas partes de su cuerpo no le gustan tanto, pero trabaja para aceptarse.

"Realidad", comenzó la modelo en la publicación en la que compartió dos fotos en ropa interior. En la primera, se la ve encorvada, con la panza arrugada, mientras que en la segunda se le marcan los abdominales. "Todas soy yo. Con segundos de diferencia. Con posturas diferentes y actitudes diferentes. En todas me amo. Y no me es fácil. Pero aprendo y disfruto el proceso", escribió debajo de una publicación que se volvió viral. "Date amor. Con y sin abdominales".

Las repercusiones de las dos fotos que Nadal subió a Instagram fueron tantas, que las publicaciones que le siguieron continuaron refiriéndose a aquellas fotos. "Aceptación", escribió debajo de un video que publicó horas más tarde. "Dos minutos para explicar un poquito más, qué quise mostrar ayer con mis fotos", dijo para presentar un breve descargo. En el video, también se la ve en ropa interior, pero esta vez, parada. "Lo que quise mostrar son dos cosas. Primero, que todavía tengo cosas que no me gustan, pero no me entrego a eso. Lo quiero, lo acaricio, ya no lo aprieto, pero trabajo para que se vaya, no me entrego ahí", comenzó la conductora.

"Pero también quería mostrarte que no te mentí, que soy esto y no tengo nada que ocultar", dijo mientras giró frente a la cámara. En el video además, contó que no usa photoshop ni filtros, que siempre trata de mostrarse tal cual es. "Por eso, no me gusta que me lleguen mensajes que dicen 'qué bueno que por fin nos mostrás la realidad'", comentó. "No busques en el otro lo que te molesta de vos para empezar a tener empatía. Aceptate y poné toda la energía en vos y en cambiar lo que no te gusta".