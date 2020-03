Con una sensual foto, Ivana Nadal dio consejos de cuidado del pelo en cuarentena

La conductora aprovechó la cuarentena para dar una recomendación a sus seguidores. Crédito: Instagram

La modelo Ivana Nadal es una de las famosas más activas en Instagram. Desde su cuenta personal, comparte imágenes de su trabajo, postales de sus viajes en pareja , tips para entrenar y consejos para llevar adelante una vida saludable. Ahora, cumpliendo con la cuarentena obligatoria para prevenir el contagio del coronavirus , publicó una serie de sensuales fotos que acompañó de recomendaciones para cuidar el pelo.

En una foto en la que apenas viste la parte inferior de un conjunto de ropa interior, Nadal se cubrió el cuerpo con el pelo y contó que no trata su cabello de ninguna forma en particular. "No me hago nada en el pelo", apuntó. "Es mi color natural, no me lo corto hace 1 año o un poco más, no uso cepillo, ni crema de peinar, ni me hago baños de keratina, ni me lo seco, ni uso planchita, nada nada".

En la misma publicación, relató que su papá es peluquero, y que es el único que se lo corta. "Dénle amor a su pelo. Cuidalo, amalo, limpialo y dejalo ser. No lo quieras cambiar todo el tiempo", aconsejó la conductora. Así, la morocha contó que se ducha, se desenreda el pelo con los dedos y se seca al viento. "Prueben aceptarlo y amarlo y cuéntenme. Basta de obsesionarse", añadió.

Además de las recomendaciones para el cuidado del pelo, Nadal publicó varias fotos con poca ropa para sumarse a la consigna #YoMeQuedoEnCasa y escribió "todo el día así".

Por último, la modelo compartió con sus seguidores su rutina de entrenamiento puertas adentro. "Lo principal es que se diviertan con ustedes mismos, que se saquen los prejuicios y miedos de lado. Que se muevan, que conecten con ustedes", sugirió en otro posteo que incluye varios videos. Las imágenes la muestran con un conjunto deportivo, haciendo ejercicios de piernas y sentadillas en su casa. "De verdad aprovechá para SENTIR LO QUE NECESITÁS y olvidarte de LO QUE QUERÉS, porque ahí activas el ego y no el sentir".