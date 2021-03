Con una foto íntima, Wanda Nara compartió sus secretos de belleza

Wanda Nara compartió sus secretos de belleza con sus seguidores. Fiel a su estilo, la modelo y empresaria reveló que para mantenerse en forma evita el alcohol y las bebidas gasificadas y, además, trata de cuidar su piel con una limpieza de cutis antes de irse a la cama.

En un posteo de Instagram posó en ropa interior y con el cabello atado con un moño rosa en el baño de su casa desde donde compartió con sus tips.

“Compartimos secretos de belleza”, escribió la modelo en la publicación donde quiso saber lo que hacían sus seguidores para mantenerse en forma. Acto seguido enumeró uno a uno sus secretos de belleza.

“Nunca me voy a dormir sin limpiar mi piel. Utilizo por una semana, al menos, dos o tres tipos de mascaras diferentes”, describió sobre el cuidado de su cara. “No tomo alcohol, no fumo, no consumo gaseosas”, aseguró.

“Consumo muchas vitaminas diarias aconsejadas por mi dermatólogo y médico”, afirmó. “Tomo más de dos litros de té verde al día”, indicó antes de preguntarle a sus seguidores cuáles era sus secretos.

LA NACION