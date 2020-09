Pampita vivió un incómodo momento en vivo tras la confesión de un posible "permitido" en su relación amorosa Fuente: LA NACION - Crédito: Alejandro Guyot

Gabriel Olivero cuestionó en vivo una vieja confesión de Pampita y reveló una supuesta atracción hacia un reconocido actor argentino. "¿Poliamor sí o no?", citaba la placa de Pampita Online cuando el periodista introdujo al programa un curioso dato que dejó perpleja a Carolina.

"Caro, vos tenés uno que yo sé qué te gusta", expresó con picardía el íntimo amigo de la modelo tras la confesión grupal sobre personas "permitidas" dentro de la relación. Sorprendida por el comentario, Pampita tomó la palabra y respondió: "Ya lo dije en otro programa tiempo atrás: yo quiero al Brad Pitt de Thelma y Louise. No el de ahora, el de ese momento que estaba hecho una bomba".

No convencido con la respuesta, Gabriel retrucó: "Te voy a dar la oportunidad de que lo digas vos sola. Si no, yo te voy a tirar uno que sé que a vos te gusta de Argentina". La curiosidad se dispersó entre los presentes y de inmediato Pampita se negó. "No, de acá no. Viene un día acá al programa y me metés en un problema", aseguró con fastidio.

"Yo te tiro uno", arrojó Oliveri. "Roberto y vos se van al Tigre y el que viene a buscarlos en una camioneta es Gonzalo Heredia. ¿Qué pasa?", picanteó el panelista. "¡No! De acá ninguno. ¡No!" respondió con seguridad Carolina para dar por terminada la conversación.