Conmoción por la muerte de Yoo Joo Eun, la actriz de Big Forest, a los 27 años: “Tenía muchas ganas de actuar”

La actriz Yoo Joo Eun, reconocida por participar en la serie dramática de Big Forest, murió este lunes. La joven, de 27 años, dejó una nota y se especuló en distintos medios sobre que ella misma había terminado con su vida, aunque las autoridades surcoreanas aún no revelaron la causa oficial a su fallecimiento. Este miércoles se realizó su funeral.

La noticia la compartió su hermano mayor a través de Instagram, aunque su cuenta ya fue desactivada, según consignó el periódico surcoreano Chosun Ilbo. “El 29 de agosto de 2022, Joo Eun dejó este mundo y se fue a un lugar más cómodo”, escribió.

Además, el familiar compartió una nota que Joo Eun escribió antes de morir, a modo de petición de su hermana. “Siempre quise hacer actuación. Tenía muchas ganas de actuar. Quizá fue todo para mí o solo una pequeña parte de mí. Pero resultó que seguir esta carrera fue muy difícil. No quería hacer nada más y fue insoportable y desesperante”, dijo.

El hermano mayor de Yoo Joo Eun compartió una carta que escribió antes de su muerte. Instagram

La actriz también pidió disculpas a sus familiares y seres queridos y les agradeció todo su apoyo y amor. Pero aseguró que su experiencia en la carrera que tuvo de vocación fue “una bendición y una maldición” a la vez. Su funeral se realizó este miércoles en el Hospital Universitario Ajou, en la ciudad de Suwon (Gyeonggi, Corea del Sur).

Su trayectoria profesional comenzó con un papel en la serie que mezcla el drama y la comedia Big Forest, en la cadena de televisión tvN, que se estrenó en 2018. También actuó en la serie de viajes en el tiempo Joseon Survival Period, en 2019.

Sus palabras en la carta

El hermano de la joven compartió, a petición de ella, sus palabras en una carta que dejó antes de morir. “Siento irme primero. Lo siento especialmente por mamá, papá, la abuela y oppa [un término empleado por mujeres en Corea del Sur para designar al hermano mayor]. Mi corazón grita que no quiere vivir”, escribió.

Y prosiguió con un conmovedor pedido a sus seres queridos: “La vida sin mí puede estar vacía, pero por favor, vivan con valentía. Yo vigilaré todo. No lloren. Ahora mismo no estoy triste y me siento decidida y tranquila. Creo que es porque pensé en esto durante mucho tiempo”.

La actriz dejó un mensaje a su familia. Instagram: d_oramando

“Viví una vida muy feliz y era más de lo que merecía. Por eso, es suficiente para mí. Me di cuenta de que hacer algo que quieres es una bendición, pero solo querer hacer eso también era una maldición. Así que, por favor, vivan sin echar la culpa a nadie. Espero que se convoque a mucha gente a mi funeral. Quiero ver a todos y ver quién lo pasa mal”, agregó.

Y concluyó: “Dios me ama, así que no me enviará al infierno. Entenderá mis sentimientos y se preocupará por mí. Muchas gracias por atesorarme y amarme. Esa fue mi fuerza y mi sonrisa. A todas las relaciones preciosas que hice, les estoy muy agradecida y los respeto a todos. Les quiero, no lloren”.

Centro de atención al suicida

Si se necesita atención ante una crisis emocional de cualquier tipo, la línea telefónica 135 atiende en la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires, mientras que se puede contactar al (011) 5275-1135 desde todo el país.