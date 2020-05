Eduardo Feinmann se refirió a la extensión de la cuarentena y abrió un debate sobre la crisis del confinamiento Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de mayo de 2020 • 10:46

En la espera de que el presidente Alberto Fernández anuncie una nueva extensión de la cuarentena para prevenir el contagio de coronavirus , Eduardo Feinmann se refirió al confinamiento argentino - considerado el más largo del mundo - y generó una fuerte polémica en redes.

Entre otras cosas, el conductor de El Noticiero de A24 dijo que se vive una " dictadura de los infectólogos " y elaboró distintas metáforas para señalar que la economía estará más golpeada que la salud cuando termine la pandemia . "No van a alcanzar los respiradores económicos", sostuvo.

Luego de anunciar la cantidad de nuevos contagios y víctimas fatales según el informe oficial, Feinmann disparó: "La cuarentena sigue, sigue, y va a seguir". El periodista habló del hartazgo de la población respecto al encierro y los obstáculos económicos, y señaló: "Se especuló con que habría que acostumbrarse a 80 o 90 días más de cuarentena, lo digo para ir preparándonos".

Después, el conductor habló del llamado " Cordobazo ", que fueron manifestaciones registradas en las últimas horas en la ciudad de Córdoba, en contra del regreso a la fase 3 que experimentó la provincia. "En la ciudad de Córdoba empezaron a abrir, pero hubo más contagios y volvieron a cerrar", señaló. Así, el periodista subrayó que una de las principales consignas de las manifestaciones fue " apertura económica o hambre ".

Protesta de Suoem Crédito: Gentileza Mariano Nievas / Mitre Córdoba

No van a dar abasto los respiradores económicos; no van a alcanzar las camas de terapia intensiva para la economía

Además, Feinmann estuvo en comunicación con el diputado nacional Luis Juez para hablar de lo que pasó en la ciudad de Córdoba. "La gente está fastidiosa con el aislamiento, está cansada", dijo el legislador. "No hay que romper la cuarentena, pero la gente me dice que no se puede vivir más. La gente está quebrada, no tiene forma de sobrevivir".

Para finalizar, el periodista usó terminología sanitaria para hablar de la economía "¿ Cuándo va a empezar el testeo económico de las familias ?", sostuvo.

"¡ No van a dar abasto los respiradores económicos; no van a alcanzar las camas de terapia intensiva para la economía !", señaló Feinmann, visiblemente indignado. " Es una dictadura de los infectólogos ", añadió.