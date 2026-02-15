Cosquín Rock 2026: quiénes tocan hoy, domingo 15 de febrero
El fin de semana de Carnaval coincide con este evento masivo, que consta de dos fechas con diversos artistas del género
El Cosquín Rock 2026, el festival anual que se realiza en las sierras cordobesas y reúne a importantes figuras del género, cuenta en esta edición con importantes intérpretes que se presentarán en el Aeródromo Santa María de Punilla desde la tarde y quienes deseen saber quiénes tocan hoy, domingo 15 de febrero, pueden consultar brevemente la grilla diaria.
La segunda jornada del evento tendrá a músicos destacados como Fito Páez, Divididos, Morat, Airbag, Trueno, Las Pastillas del Abuelo, YSY A y Louta, entre otros.
Quiénes tocan hoy, domingo 15 de febrero
Estos son los artistas y horarios de presentación para el domingo 15 de febrero, segundo y último día del festival:
|Horario
|Escenario Norte
|Escenario Sur
|Escenario Montaña
|Escenario Paraguay
14:20
Ainda
Wanda Jael
14:30
Sofi Mora
Renzo Leali
15:00
Beats Modernos
15:10
Kapanga
T&K
15:20
Blair
15:50
Gustavo Cordera
16:10
Malandro
16:25
Pappo x Juanse
16:30
Gauchito Club
17:00
Los Pericos
17:20
Gauchos of the Pampa
17:45
El Plan de la Mariposa
17:50
Bandalos Chinos
18:20
Devendra Banhart
18:30
Silvestre y La Naranja
19:10
Fito Páez
19:30
Dum Chica
19:40
Divididos
20:20
Morat
20:30
Marky Ramone
20:55
Airbag
21:30
Trueno
21:35
David Ellefson
22:20
Las Pastillas del Abuelo
22:35
CTM
23:00
YSY A
23:10
Guasones
23:35
Six Sex
00:00
Peces Raros
00:20
Caras Extrañas
00:45
El Club de la Serpiente
00:50
Louta
01:00
Mariano Mellino
02:00
Franky Wah
Quiénes estarán en los escenarios temáticos
La siguiente es la grilla de los escenarios temáticos para este domingo:
|Horario
|La Casita del Blues
|La Plaza Electronic Stage
|Escenario Sorpresa
14:15
Rosy Gomez
15:05
Labios de Sal
15:50
Golden Floyd
15:55
Rudy
16:00
Lourdes Lourdes
16:50
Bulldozer Blues Band
17:00
Glauco di Mambro
17:10
Sorpresa
17:45
Cordelia’s Blues
18:00
Brigado Crew
18:40
Grasshopper’s
19:30
Deer Jade
19:35
Gisa Londero & Toyo Bagoso
20:40
Crystal Thomas & Luca Giordano
21:00
Franky Wah
21:45
Nina Portela
22:20
Agarrate Catalina
22:30
Kölsch
22:40
Xime Monzón
23:35
Loretta Sorbello
00:00
Matias Tanzmann
Cómo ver en vivo el Cosquín Rock 2026
La plataforma Disney+ será la encargada de transmitir en vivo cada uno de los shows del Cosquín Rock 2026. A partir de las 14.30 de ambos días (14 y 15 de febrero), los suscriptores podrán disfrutar de una programación completa con acceso a las presentaciones en simultáneo de los escenarios Montaña, Sur y Norte, es decir, que los usuarios pueden elegir y cambiar entre sus artistas favoritos.
Además, la transmisión oficial de Disney+ incluirá una cobertura extendida. Desde las 18.30 y durante las dos jornadas, un equipo de presentadores conformado por Bebe Contepomi, Ayelén Velázquez y Anto Punzino acompañará el evento para ofrecer información destacada, comentarios y entrevistas exclusivas con los artistas que pasen por los distintos escenarios del festival.
El festival cumple un cuarto de siglo
Cosquín Rock ya cuenta con 25 ediciones consecutivas, se posicionó como uno de los más convocantes de la música tanto en la Argentina como en Latinoamérica. Incluso, se realizó en Chile, México, Uruguay, Paraguay, Perú, Colombia, Estados Unidos y España.
En sus inicios, las primeras ediciones se realizaron en la mítica Plaza Próspero Molina, en la ciudad de Cosquín. Con el paso del tiempo, la viralización y la gran convocatoria se mudó primero a la Comuna de San Roque y luego, al Aeródromo de Santa María de Punilla.
Cómo comprar entradas para el Cosquín Rock
Aunque la preventa y venta general se realizó a mediados de 2025, quienes deseen asistir al evento pueden ingresar en el sitio de venta y adquirir tickets para uno o los días del festival.
El costo, si es de una jornada está en los $210.000, si se quiere comprar el abono por los dos días, el precio es de $380.000. Los medios de pago aceptados son tarjeta de crédito, débito, o dinero en cuenta. Los clientes de BBVA, a través de Modo, pueden acceder a 12 cuotas sin interés.
El estacionamiento por día tiene un costo de $50.000 y también está disponible un sector VIP que incluye un menú de cuatro pasos diseñado por referentes de la gastronomía argentina. Todo acompañado de bebidas incluidas, atención en mesa, ambiente climatizado y baños VIP exclusivos. El costo por día de este servicios es de $305.000.
