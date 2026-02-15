Cosquín Rock 2026: quiénes tocan hoy, domingo 15 de febrero

El Cosquín Rock 2026, el festival anual que se realiza en las sierras cordobesas y reúne a importantes figuras del género, cuenta en esta edición con importantes intérpretes que se presentarán en el Aeródromo Santa María de Punilla desde la tarde y quienes deseen saber quiénes tocan hoy, domingo 15 de febrero, pueden consultar brevemente la grilla diaria.

En la segunda jornada del festival se presenta Fito Páez

La segunda jornada del evento tendrá a músicos destacados como Fito Páez, Divididos, Morat, Airbag, Trueno, Las Pastillas del Abuelo, YSY A y Louta, entre otros.

Quiénes tocan hoy, domingo 15 de febrero

Estos son los artistas y horarios de presentación para el domingo 15 de febrero, segundo y último día del festival:

Horario Escenario Norte Escenario Sur Escenario Montaña Escenario Paraguay 14:20 Ainda Wanda Jael 14:30 Sofi Mora Renzo Leali 15:00 Beats Modernos 15:10 Kapanga T&K 15:20 Blair 15:50 Gustavo Cordera 16:10 Malandro 16:25 Pappo x Juanse 16:30 Gauchito Club 17:00 Los Pericos 17:20 Gauchos of the Pampa 17:45 El Plan de la Mariposa 17:50 Bandalos Chinos 18:20 Devendra Banhart 18:30 Silvestre y La Naranja 19:10 Fito Páez 19:30 Dum Chica 19:40 Divididos 20:20 Morat 20:30 Marky Ramone 20:55 Airbag 21:30 Trueno 21:35 David Ellefson 22:20 Las Pastillas del Abuelo 22:35 CTM 23:00 YSY A 23:10 Guasones 23:35 Six Sex 00:00 Peces Raros 00:20 Caras Extrañas 00:45 El Club de la Serpiente 00:50 Louta 01:00 Mariano Mellino 02:00 Franky Wah

Divididos se presenta este domingo 15 de febrero

Quiénes estarán en los escenarios temáticos

La siguiente es la grilla de los escenarios temáticos para este domingo:

Horario La Casita del Blues La Plaza Electronic Stage Escenario Sorpresa 14:15 Rosy Gomez 15:05 Labios de Sal 15:50 Golden Floyd 15:55 Rudy 16:00 Lourdes Lourdes 16:50 Bulldozer Blues Band 17:00 Glauco di Mambro 17:10 Sorpresa 17:45 Cordelia’s Blues 18:00 Brigado Crew 18:40 Grasshopper’s 19:30 Deer Jade 19:35 Gisa Londero & Toyo Bagoso 20:40 Crystal Thomas & Luca Giordano 21:00 Franky Wah 21:45 Nina Portela 22:20 Agarrate Catalina 22:30 Kölsch 22:40 Xime Monzón 23:35 Loretta Sorbello 00:00 Matias Tanzmann

Cómo ver en vivo el Cosquín Rock 2026

La plataforma Disney+ será la encargada de transmitir en vivo cada uno de los shows del Cosquín Rock 2026. A partir de las 14.30 de ambos días (14 y 15 de febrero), los suscriptores podrán disfrutar de una programación completa con acceso a las presentaciones en simultáneo de los escenarios Montaña, Sur y Norte, es decir, que los usuarios pueden elegir y cambiar entre sus artistas favoritos.

Además, la transmisión oficial de Disney+ incluirá una cobertura extendida. Desde las 18.30 y durante las dos jornadas, un equipo de presentadores conformado por Bebe Contepomi, Ayelén Velázquez y Anto Punzino acompañará el evento para ofrecer información destacada, comentarios y entrevistas exclusivas con los artistas que pasen por los distintos escenarios del festival.

El festival cumple un cuarto de siglo

Cosquín Rock ya cuenta con 25 ediciones consecutivas, se posicionó como uno de los más convocantes de la música tanto en la Argentina como en Latinoamérica. Incluso, se realizó en Chile, México, Uruguay, Paraguay, Perú, Colombia, Estados Unidos y España.

En sus inicios, las primeras ediciones se realizaron en la mítica Plaza Próspero Molina, en la ciudad de Cosquín. Con el paso del tiempo, la viralización y la gran convocatoria se mudó primero a la Comuna de San Roque y luego, al Aeródromo de Santa María de Punilla.

Cosquín Rock

Cómo comprar entradas para el Cosquín Rock

Aunque la preventa y venta general se realizó a mediados de 2025, quienes deseen asistir al evento pueden ingresar en el sitio de venta y adquirir tickets para uno o los días del festival.

El costo, si es de una jornada está en los $210.000, si se quiere comprar el abono por los dos días, el precio es de $380.000. Los medios de pago aceptados son tarjeta de crédito, débito, o dinero en cuenta. Los clientes de BBVA, a través de Modo, pueden acceder a 12 cuotas sin interés.

El estacionamiento por día tiene un costo de $50.000 y también está disponible un sector VIP que incluye un menú de cuatro pasos diseñado por referentes de la gastronomía argentina. Todo acompañado de bebidas incluidas, atención en mesa, ambiente climatizado y baños VIP exclusivos. El costo por día de este servicios es de $305.000.