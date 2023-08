escuchar

Morena Domínguez tenía 11 años. Este miércoles, cerca de las 7.30 de la mañana, fue interceptada por dos motochorros cuando estaba llegando a la escuela, en Villa Diamante, Lanús, para asistir a clases. Recibió fuertes golpes que le provocaron una hemorragia interna que le causó la muerte. El crimen conmocionó a la sociedad, que se unió en un fuerte reclamo de justicia y más seguridad. Fernando Burlando asumió la representación legal de María, la mamá de víctima, y dio detalles de la causa.

“Esto no tiene denominación”, sostuvo Fernando Burlando sobre el crimen de la niña, al iniciar la comunicación telefónica con A la Barbarossa (Telefe), en donde confirmó que Morena llegó temprano a la escuela y que le mandó un mensaje a su abuela para informarle que había llegado bien. Había adoptado esta alerta debido a la inseguridad existente en el barrio. Fue en ese momento en que se le acercó una moto con dos delincuentes a bordo, quienes la golpearon para quitarle la mochila y el celular.

Morena Domínguez, la niña de 11 años asesinada por motochorros en Lanús

“Fue abordada por energúmenos, salvajes y cobardes. Le hacen estallar hígado y riñón, quedó estrujada para robarle un lápiz, cuaderno y el celular”, detalló con bronca el abogado, los detalles de cómo fue el hecho que terminó con la vida de Morena.

Asimismo, el abogado destacó que, actualmente, la causa está caratulada como “homicidio en ocasión de robo”, por lo cual la pena podría ir de 10 a 25 años de prisión. Sin embargo, indicó que está “buscando alternativas”, para conseguir una pena mayor, sumándole agravantes. “Estamos estudiando la posibilidad de plantear crimen y causa, lo que clasificaría el homicidio y ahí encontraríamos una sanción de prisión perpetua”, detalló.

Fernando Burlando sobre el crimen de Morena: "Pueden ir de 10 a 25 años a prisión"

En la misma línea, el letrado apuntó contra la funcionalidad de los jueces al aludir que tienen herramientas para “establecer medidas de seguridad en caso de menores no punibles”, a pesar que tengamos leyes vigentes desde la dictadura cívico militar (1976), ya que en principio se indicó que eran menores de edad los asesinos de Morena. Sin embargo, fueron detenidos como presuntos responsables a Miguel y Darío Madariaga, de 25 y 28 años. Ambos hombres tiene un largo prontuario de delincuencia, el cual comenzó cuando eran menores de edad.

“Estoy desahuciado. Estuve entres casos conocidos Fernando (Sosa), Cecilia (Strzyzowski) y ahora Morena ¿Te parece que tenemos que vivir así los argentinos?”, señaló totalmente conmocionado por la situación social del país, en la cual está muy involucrado al ser abogado de estas causas tan emblemáticas en el país, que ejemplifican la realidad que se vive.

Fernando Burlando sobre el crimen de Morena: "Estamos con cuestiones de índole familiar"

Al retomar la cuestión de la posible sentencia, Burlando señaló que con su trabajo pudo adicionar la agravante de alevosía en el caso de Fernando Sosa, lo que se sumó a la condena de los rugbiers. “Eso no lo había visto la Justicia”, agregó. En ese sentido, indicó que apelará a recursos necesarios para conseguir una condena mayor para los responsables de la muerte de Morena. Sin embargo, indicó que en las últimas horas se hizo la presentación correspondiente, pero que en primer lugar se ocupó de solucionar el problema familiar por el cual María no podía despedir a su hija, que fue velada en la casa del padre y la mujer alegó que no podía acercarse allí por miedo a que atenten contra su integridad física.

Sin ahondar en detalles, aseguró que esa cuestión fue solucionada. “Esta vez la Justicia trabajó para que salga la medida”, reconoció. En la misma línea, aseguró que decidió tomar el caso ante una convocatoria, pero puntualmente dijo que si porque “pensó que eso (el crimen) le pasaba a él”, al ser padre de mujeres y al ponerse en el lugar de aquella madre.

La medida que propone Fernando Burlando para los delincuentes menores de edad

El crimen de Morena puso en eje el tema de una histórica discusión sobre los accionares judiciales que se realizan en el ámbito de la delincuencia juvenil, debido a que si no tienen 18 años no puede ser juzgados como adultos, según el Régimen Penal de Minoridad con la Ley N° 22.278. Frente a esta norma, sí pueden quedar recluidos en institutos penales, lo que sucede en menor escala, por lo que en general son liberados a los pocas horas de cometer un crimen.

En este sentido, Fernando Burlando esbozó una propuesta para cortar con esa cadena. “Viste que dicen que los menores no pueden quedarse detenidos. Bueno, el juez de menores con una mediación a un menor no punible podría con una medida dejarlo detenido hasta que desaparezca la problemática que provoca su detención”, expresó.

Fernando Burlando sobre el crimen de Morena:"Ayer pensaba que esto me pasaba a mí"

Sin embargo, destacó que para que se pueda llevar a cabo un cambio “se necesita vocación y tener ganas de trabajar”, ya que la Argentina es uno de los pocos países que protege “a los “salvajes” (delincuentes) en cuanto a la edad de imputabilidad.