Cristian Castro reveló por qué dejó la Argentina para instalarse en Punta del Este: “Me asaltaron”

Cristian Castro es uno de los jurados del programa Canta conmigo ahora, que conduce Marcelo Tinelli por la pantalla de eltrece, y lleva todo el año instalado en Punta del Este, por lo que intercala su vida cruzando a un lado y el otro del Río de la Plata.

Pero, en las últimas horas, se conoció el verdadero motivo por el que eligió instalarse definitivamente en Uruguay. Según reveló en una entrevista con TN, decidió mudarse a la costa esteña porque fue víctima de la inseguridad. “Me mudé a la Argentina hace poco, pero me asaltaron”, contó. Y agregó: “Entonces me fui a Uruguay, y estoy viviendo en Punta del Este”.

“Mi corazón era de Argentina, siempre ha sido de Argentina; ustedes saben que acá estoy muy integrado y agradecido. Pero lamentablemente pasó eso, lo tomé de la mejor manera y simplemente me fui a Uruguay, para no molestar a nadie”, comentó el artista mexicano de 47 años.

Marcelo Tinelli y Cristian Castro en Canta conmigo ahora captura de video

Una vez planteado el inconveniente, el cantante de los éxitos “Azul” y “Volver a amar”, entre otros, explicó por qué motivo no hizo público el hecho: “No soy así de dramático”, asumió.

Asentado en el otro lado del Río de La Plata, Castro remarcó su comodidad en esas latitudes: “Me fui a Uruguay tranquilo, estoy a gusto y no estoy molestando a nadie”, resumió el artista que participó de la versión de Canal 12 de ¿Quién es la máscara?, en la que resultó ser quien se escondía tras el traje de Beagle.

En el mes de mayo, en diálogo con El País, Cristian Castro ya había hecho mención a su preocupación en relación con el tema de la seguridad, aunque en ese momento la referencia estaba basada en México, su país de origen. “Lamentablemente, no puedo ser local en mi país porque existieron muchas dificultades con la seguridad, pero noto que acá me voy a poder bajar del auto y entrar al lugar a cantar, que es lo único que busco”, destacó.

Cristian Castro se tiró de la tribuna para saludar a un participante

En el programa Canta Conmigo Ahora, el reconocido cantante mexicano es uno de los 100 jurados que evalúan la performance de cada participante, quienes dan luz amarilla para expresar su voto afirmativo en el concurso. En cada edición, Cristian Castro deslumbra a todos con sus atuendos llamativos y su cambio constante de look, al cual le agrega mucho color para no pasar desapercibido.

Cristian Castro se tiró de la tribuna de Canta Conmigo Ahora y causó pánico en el estudio

A la hora de expresar su voto, Castro se topó con la presencia de Martín Abascal, uno de los concursantes que deslumbró con un tema de Marc Anthony llamado “Ahora quién” y decidió, en una de sus tantas salidas sorpresivas, ir a saludarlo tirándose de la tribuna.

“Te sentí centrado, contento, con espíritu. Transmitiste muchísimo, por eso me dan ganas de abrazarte”, le dijo el artista al concursante, y fue una de las tantas celebridades que le dio el voto positivo, aunque también lo consiguió por parte del del exigente cantante Alejandro Paker.