El periodista de espectáculos cruzó a Diego Brancatelli. "Hacete el vivo en otro lado", le dijo. "Acá no te da ni para arrancar".

En las últimas horas, Diego Brancatelli y Ángel de Brito protagonizaron un duro cruce en Twitter, que comenzó cuando el periodista de espectáculos retuiteó a una cuenta anónima. El mensaje, que fue borrado en pocos minutos, mencionaba a Brancatelli y a algunos funcionarios oficialistas. "Estimado. Te la pasaste todo el día escupiendo moral y hacés lo mismo que criticás que hacen otros. Vos con millones de seguidores le das visibilidad a una cuenta que tiene de perfil a tres gatitos. Terminás siendo vos el que convalida eso. Pensalo. Abrazo", le dijo el periodista al conductor de Los Ángeles de la mañana. De esa manera, Brancatelli dio pie a un intercambio de tuits muy picante.

"Ah, y te aclaro algo @AngeldebritoOk", añadió el panelista de Intratables. "Me llena de orgullo compartir esa mención (sabiendo que es parte de la cloaca tuitera). Admiro y banco fuerte a Ofelia Fernández , Ginés González García y Graciela Peñafort . Los tres intentan transformar la realidad y mejorarle la vida a la gente", dijo en relación a los otros nombres que aparecían en el tuit borrado.

En respuesta a los mensajes de Brancatelli, Ángel de Brito escribió: "Me parecen excelentes las medidas que tomo Alberto Fernández asesorado por Ginés García González. Lo dije mil veces, en la tele y acá". Y agregó: "Hacete el vivo en otro lado. No tenes ni para empezar acá". Lejos de dejarle la última palabra, el panelista le respondió: "No te hagas el picante, Ángel. Bajá un cambio que nadie se hace el vivo. Entendí muy bien lo que pusiste. Creo que el que no entiende lo que hiciste sos vos. Dale. Pillo".

Tampoco el conductor quiso dar por terminada la conversación. "¿Te pedí opinión? ¡Vos me viniste a buscar!", escribió de Brito. " Hubiera repudiado a cualquiera si te trataban como a Jonatan Viale . Pero bueno, no te puedo pedir coherencia".