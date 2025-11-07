Dua Lipa en River: cortes, transporte y recomendaciones para asistir al show

Dua Lipa regresa a la Argentina para brindar dos shows imperdibles el 7 y 8 de noviembre en el estadio River Plate, en el marco de su Radical Optimism Tour. Será su tercera visita al país y una de las más esperadas por sus fanáticos, ya que la artista británica presentará en vivo su nuevo álbum, con un espectáculo que promete un gran despliegue visual, coreografías, luces y todos los éxitos de su reciente trabajo. En ese contexto, resulta clave conocer cómo funcionará el transporte público y cuáles serán las medidas especiales de movilidad dispuestas para esos días, especialmente por la gran convocatoria que se espera en la zona del estadio.

Así es Radical Optimism Tour, la gira de Dua Lipa

La gira internacional, que dio comienzo en junio con presentaciones en distintas ciudades de Europa y siguió en octubre por Estados Unidos y Asia, tendrá su inicio en Latinoamérica, precisamente en Buenos Aires. Con dos noches completamente agotadas en River Plate, los conciertos marcarán el puntapié de una nueva etapa del tour y reunirán a miles de seguidores que esperan ver a Dua Lipa desplegar toda su energía sobre el escenario.

Shows de Dua Lipa: cómo llegar al estadio Monumental en transporte público

El Gobierno porteño anunció cambios en el transporte por los recitales (Captura: X @basubte)

Con motivo de los dos shows que Dua Lipa brindará el 7 y 8 de noviembre en el estadio Monumental, el Gobierno de la Ciudad difundió información clave sobre cómo llegar y moverse por la zona. Dado que se espera una alta concurrencia de personas, se recomienda planificar el viaje con anticipación y tener en cuenta los horarios extendidos del transporte público, así como los desvíos temporales de algunas líneas de colectivo durante la salida del evento.

A continuación, las opciones para llegar al estadio Monumental:

Trenes

Tren Mitre: Estaciones Núñez y Belgrano C

Belgrano Norte: Estación Ciudad Universitaria

Colectivos

Metrobús Cabildo: líneas 41, 44, 57, 60, 63, 65, 67, 68, 80, 152, 161, 168, 184 y 194

Barrancas de Belgrano: líneas 15, 29, 42, 44, 55, 63, 64, 65, 80, 113, 114, 118 y 130

Avenida del Libertador: líneas 15, 28, 29, 107 y 130

Ciudad Universitaria: líneas 28, 33, 34, 37, 42, 45, 107 y 160

Subte

Línea D: Estación Congreso de Tucumán

Cabe festacar que el subte funcionará con horario extendido hasta la 1.30 h para facilitar el regreso del público.

Desvíos de colectivos (entre las 00.30 y 1.30):

Línea 15: tomar en Metrobús Cabildo

Línea 28: tomar en Ciudad Universitaria

Línea 29: tomar en Metrobús Cabildo

Línea 107: tomar en Monroe y Cabildo

Línea 130: tomar en Metrobús Cabildo

Show de Dua Lipa en River: horarios, accesos y objetos prohibidos

Horarios

Apertura de puertas: 16 h

Presentación de Yami Safdie como artista invitada: 20 h

Show de Dua Lipa: 21 h

Todo lo que hay que saber antes de asistir al show de Dua Lipa en River (Foto: Instagram @dualipa)

Accesos

Campo trasero: Av. Libertador y Campo Salles

Plateas Belgrano (Inf./Baja/Media/Alta): Av. Libertador y Udaondo

Campo delantero derecho: Av. Libertador y Udaondo

Campo delantero izquierdo: Av. Alcorta y Monroe

Plateas San Martín (Inf./Baja/Media/Alta): Av. Alcorta y Monroe

Plateas Sívori alta: Av. Alcorta y Monroe

Plateas Sívori media: Av. Alcorta y Monroe

Parking interno River: Av. Alcorta y Monroe

Parking Hípico: Av. Alcorta y Monroe

Parking ex Tiro Federal: Av. Lugones y Campo Salles

Objetos prohibidos en el show

A continuación, algunas cosas que no se permiten ingresar el show de Dua Lipa en River: