La cantante estadounidense Taylor Swift lanzó este viernes su duodécimo álbum de estudio, The Life of a Showgirl. El material, una vuelta al pop coproducido con los suecos Max Martin y Shellback, presenta un repertorio inédito que tomó forma durante la etapa europea de su gira mundial The Eras Tour. La pieza musical ya se encuentra disponible en todas las plataformas.

Cuáles son las nuevas canciones del álbum de Taylor Swift

El nuevo disco de la múltiple ganadora del Grammy cuenta con un total de doce canciones y una duración de 41 minutos. El repertorio incluye una colaboración con la cantante Sabrina Carpenter en el tema que da nombre a la obra.

El tema The Life of a Showgirl incluye una colaboración con la cantante Sabrina Carpenter Republic Records

La lista completa del trabajo es la siguiente:

“The fate of Ophelia”

“Elizabeth Taylor”

“Opalite”

“Father figure”

“Eldest daughter”

“Ruin the friendship”

“Actually Romantic”

“Wi$h li$t”

“Wood”

“CANCELLED!”

“Honey”

“The Life of a Showgirl” (feat. Sabrina Carpenter)

"Si pensaban que el gran espectáculo fue una locura, quizás deberían venir y echar un vistazo detrás el telón" (Instagram @taylorswift)

Qué sonoridad tiene The Life of a Showgirl

La propia artista anticipó que este trabajo representa un regreso a sus raíces pop. Para ello, colaboró nuevamente con los productores suecos Max Martin y Shellback, con quienes ya trabajó en sus aclamados discos 1989, Red y Reputation. La creación del álbum se desarrolló durante las 149 presentaciones que Swift dio en 51 ciudades diferentes como parte de su gira mundial.

La estética de esta nueva era se inspira en una “mujer del espectáculo”. La propuesta visual combina elegancia, sensualidad y opulencia a través de elementos como plumas, brillos, tocados y pedrería en escenarios de camarines y teatros. Los colores predominantes que definen la identidad del disco son el naranja y el verde.

El disco fue coproducido junto a los suecos Max Martin y Shellback, con quienes ya trabajó en 1989 y Reputation Instagram @taylorswift

El anuncio y el mensaje a sus seguidores

Taylor Swift presentó la portada de The Life Of A Showgirl el 13 de agosto. La revelación ocurrió en New Heights, el podcast de su prometido, el jugador de fútbol americano de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, y el hermano de este, Jason Kelce. Desde ese momento, la cantante compartió adelantos de su proyecto en redes sociales.

Tras el lanzamiento oficial, Swift publicó un mensaje en su cuenta de Instagram, donde acumula 282 millones de seguidores. “Esta noche todas estas vidas convergen aquí. Los mosaicos de risas y cócteles de lágrimas. Donde almas fraternales cantan cosas idénticas. Y es hermoso. Es arrebatador. Es aterrador”, expresó.

Luego añadió: “No puedo expresar lo orgullosa que estoy de compartir esto con ustedes, un álbum que se siente tan bien. Un agradecimiento eterno a mis mentores y amigos Max y Shellback por ayudarme a pintar este autorretrato. Si pensaban que el gran espectáculo fue una locura, quizás deberían venir y echar un vistazo detrás del telón... The Life of a Showgirl ya está disponible”.

La pieza musical tomó forma durante la etapa europea de la gira mundial The Eras Tour Instagram @taylorswift

La recepción de la crítica especializada

Las primeras opiniones de la prensa internacional fueron muy positivas. La revista Rolling Stone calificó el álbum con cinco estrellas y sostuvo que con este disco Taylor Swift “conquista su escenario más grande hasta ahora”.

El medio Variety indicó que la intérprete “creó un disco tan contagiosamente alegre que incluso sus desvíos para ajustar cuentas suenan alegres”. Por su parte, el diario The New York Times afirmó en su reseña que Swift “tiene lujuria por el amor (y por sus enemigos)”.

La revista Rolling Stone calificó el álbum con la puntuación máxima de cinco estrellas

La discografía completa de la artista

The Life of a Showgirl es el duodécimo álbum de estudio en la carrera de Taylor Swift. Sus once trabajos anteriores son Taylor Swift (2006), Fearless (2008), Speak Now (2010), Red (2012), 1989 (2014), Reputation (2017), Lover (2019), Folklore (2020), Evermore (2020), Midnights (2022) y The Tortured Poets Department (2024).

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.