Qué dice el posteo con el que Taylor Swift anunció que se casa

Taylor Swift anunció su casamiento con Travis Kelce. La cantante estadounidense y el jugador de la NFL hicieron el anuncio en Instagram, con una romántica sesión de fotos acompañada de una frase que hace referencia a una intimidad. La publicación sorprendió a sus fanáticos, quienes aún procesaban el anuncio del nuevo álbum de la artista.

La propuesta de casamiento de Travis Kelce a Taylor Swift (Foto: Instagram @taylorswift)

El posteo con el que Taylor Swift y Travis Kelce donde anuncian su casamiento

El anuncio del casamiento de Taylor Swift con Travis Kelce se realizó a través de un posteo conjunto en Instagram. La publicación incluyó una serie de fotografías que documentan el momento de la propuesta. La frase que acompañó las imágenes fue: “Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar”. El posteo estuvo musicalizado por “So High School”, la canción que Swift le dedicó a Kelce.

El posteo conjunto de Taylor Swift con Travis Kelce donde anuncian su casamiento (Foto: Instagram @taylorswift)

La propuesta de casamiento

Las imágenes revelan que el jugador de fútbol americano le propuso matrimonio a la cantante estadounidense en un jardín decorado con una gran cantidad de flores blancas, rojas y rosas. Dentro del compilado de fotos que publicaron, en una de ellas se puede ver al deportista de rodillas, ofreciéndole el anillo de compromiso a la cantante. Otra imagen muestra a la pareja abrazada, luego de la propuesta.

Así es el anillo de compromiso que luce Taylor Swift (Foto: Instagram @taylorswift)

Otra de las imágenes publicadas es la del anillo de compromiso: se trata de una banda dorada con un diamante en el centro. La joya se convirtió en el centro de atención en las fotografías compartidas, donde Swift la luce en el dedo anular de su mano izquierda, donde también exhibe un reloj.

Taylor Swift y Travis Kelce se casan (Foto: Instagram @taylorswift)

Para esta ocasión especial, Taylor Swift y Travis Kelce eligieron atuendos coordinados en colores similares: él optó por una chomba negra combinada con pantalones cortos blancos y mocasines negros. Ella, por su parte, lució un vestido midi blanco con rayas negras, sandalias marrones y su característico labial color rojo.

¿Por qué eligieron la canción “So High School” para musicalizar el posteo?

La pareja eligió la canción “So High School” para musicalizar el posteo del anuncio. Esta canción, incluida en el álbum The Tortured Poets Department de Taylor Swift, describe la relación de la cantante con su futuro marido. La letra refleja la sensación de enamoramiento y la conexión especial que comparten. Algunos versos de la canción dicen: “Me siento como un estudiante de secundaria cada vez que te miro / Quiero encontrarte entre la multitud solo para esconderme de ti”.

El romántico beso entre Taylor Swift y Travis Kelce

La reacción de los fans tras el anuncio del compromiso

A pesar de que los comentarios en la publicación de Instagram fueron desactivados, los fanáticos de Taylor Swift expresaron su felicidad y apoyo a la pareja. A través de redes sociales como X, compartieron mensajes de felicitación y emoción. Algunos comentarios destacados incluyeron: “Es una historia de amor, Taylor acaba de decir ‘¡sí!’. ¡Felicitaciones a Taylor Swift y Travis Kelce por su compromiso!“; “Mi amiga personal Taylor Swift se va a casar”; “Por favor, literalmente estoy sentada sola en un lugar del trabajo, mirando el teléfono con lágrimas en los ojos. Te amo Taylor Swift, te mereces toda la felicidad de este mundo”.

La reacción de los fanáticos a la propuesta de casamiento (Foto: X)

Otros fans reflexionaron sobre la trayectoria amorosa de la cantante: “Se acaba de comprometer Taylor Swift, la mujer que lleva toda su carrera escribiendo sobre lo mucho que quiere un romance de cuento, a la que le rompieron el corazón tantas veces, pero nunca dejó de creer en el amor, al fin luego de tanto tiempo encontró su ‘Love Story’”; “Taylor Swift escribió canciones de desamor desde los 15 años. Se resignó, volvió a creer, estuvo siete años con un nombre que no la elegía y hoy por fin es amada, por fin se casa. Si lloré, admiro su resiliencia de seguir creyendo, y me inspira a no rendirme. ¡Que viva el amor!“.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Irina Repetto.